على طريقة “داعش” .. 6 نساء أوكرانيات يتعهدن بالانتقام من جنود بوتين (فيديو)

وطن – أرسلت 6 نساء أوكرانيات رسالة قوية وغاضبة بمناسبة يوم المرأة العالمي (8 آذار)، قلن فيها إنهنّ سينتقمن لبلدهن ولكل طفل قُتل في الغزو الروسي.

وبحسب مقطع فيديو نشرته إحداهن على تطبيق “TikTok”، قالت النساء الست اللاتي يحملن رشاشات وبنادق هجومية، ويرتدين ملابس قتالية وخلفهنّ العلم الأوكراني إنهن “سيدمرن العدو في كل شبر من الأراضي الأوكرانية”.

وكما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية يبدأ الفيديو بامرأة تغطي وجهها بوشاح حرب وتقول: “نحن نساء أوكرانيا. لقد باركنا رجالنا لحماية أرضنا.”

وتابعت:”لقد أخذنا أطفالنا بالفعل إلى بر الأمان، وانضممنا إلى الرجال والجيش الأوكراني.”

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كما يتابع الفيديو الذي يحمل ترجمات باللغة الإنجليزية، قول النساء إنهن مررن بالفعل بتجارب حرب، وأنهن لن يبقين سلبيات بعد الآن وسوف “يحمين بلدهن من العدو”.

في حين أضافت النساء اللواتي قررن البقاء والقتال بدلاً من المغادرة: “سندمر العدو في كل شبر من الأراضي الأوكرانية.”

كما تابعن: “في كل مدينة وقرية وغابة وحقل. لكل طفل وامرأة وشيخ ومنازل وشوارع مدمرة – سنطلق النار عليك ـ يقصدن الجنود الروس ـ مثل الكلاب المسعورة.”

بينما ينتهي الفيديو بالرسالة: “المجد لأوكرانيا – الموت للأعداء”.

في حين تقول صحيفة “ديلي ميل” إن هذه الرسالة تأتي في الوقت الذي فر فيه أكثر من مليون لاجئ أوكراني معظمهم من النساء والأطفال، من البلاد في أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

بعض النشطاء على تويتر وبعدما شاهدوا هذا الفيديو، شبهوه بمقاطع تنظيم الدولة “داعش” الدعائية التي كان يبثها التنظيم من سوريا والعراق.

حيث ظهرت النساء الأوكرانيات بشدة عسكرية كاملة ووشاح للوجه يخفي هويتهم، على نفس طريقة عناصر “داعش”.

(المصدر: ديلي ميل)

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