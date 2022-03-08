6 نساء أوكرانيات يتوعدن جنود بوتين watanserb.com
6 نساء أوكرانيات يتوعدن جنود بوتين
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على طريقة “داعش” .. 6 نساء أوكرانيات يتعهدن بالانتقام من جنود بوتين (فيديو)

كتب باسل النجار
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وطن – أرسلت 6 نساء أوكرانيات رسالة قوية وغاضبة بمناسبة يوم المرأة العالمي (8 آذار)، قلن فيها إنهنّ سينتقمن لبلدهن ولكل طفل قُتل في الغزو الروسي.

وبحسب مقطع فيديو نشرته إحداهن على تطبيق “TikTok”، قالت النساء الست اللاتي يحملن رشاشات وبنادق هجومية، ويرتدين ملابس قتالية وخلفهنّ العلم الأوكراني إنهن “سيدمرن العدو في كل شبر من الأراضي الأوكرانية”.

وكما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية يبدأ الفيديو بامرأة تغطي وجهها بوشاح حرب وتقول: “نحن نساء أوكرانيا. لقد باركنا رجالنا لحماية أرضنا.”

وتابعت:”لقد أخذنا أطفالنا بالفعل إلى بر الأمان، وانضممنا إلى الرجال والجيش الأوكراني.”

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كما يتابع الفيديو الذي يحمل ترجمات باللغة الإنجليزية، قول النساء إنهن مررن بالفعل بتجارب حرب، وأنهن لن يبقين سلبيات بعد الآن وسوف “يحمين بلدهن من العدو”.

في حين أضافت النساء اللواتي قررن البقاء والقتال بدلاً من المغادرة: “سندمر العدو في كل شبر من الأراضي الأوكرانية.”

كما تابعن: “في كل مدينة وقرية وغابة وحقل. لكل طفل وامرأة وشيخ ومنازل وشوارع مدمرة – سنطلق النار عليك ـ يقصدن الجنود الروس ـ مثل الكلاب المسعورة.”

بينما ينتهي الفيديو بالرسالة: “المجد لأوكرانيا – الموت للأعداء”.

في حين تقول صحيفة “ديلي ميل” إن هذه الرسالة تأتي في الوقت الذي فر فيه أكثر من مليون لاجئ أوكراني معظمهم من النساء والأطفال، من البلاد في أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

بعض النشطاء على تويتر وبعدما شاهدوا هذا الفيديو، شبهوه بمقاطع تنظيم الدولة “داعش” الدعائية التي كان يبثها التنظيم من سوريا والعراق.

حيث ظهرت النساء الأوكرانيات بشدة عسكرية كاملة ووشاح للوجه يخفي هويتهم، على نفس طريقة عناصر “داعش”.

(المصدر: ديلي ميل) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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