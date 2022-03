سجال وتراشق بالألفاظ بين مندوبي روسيا وأوكرانيا في مجلس الأمن.. ما علاقة الحرف “Z”؟ (شاهد)

وطن – شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة حول الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، التي عقدت مساء الاثنين واستمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، سجالا حادا بين وتراشقا بالألفاظ بين المندوب الاوكراني في الأمم المتحدة سيرغي كيسيليتسا ونظيره الروسي فاسيلي نيبيزيا، على خلفية الهجوم الذي تشنه موسكو على كييف.

وخلال الجلسة طالب السفير الأوكراني سيرغي كيسليتسا بضرورة تقديم “مساعدة نفسية وعقلية” إلى نظيره الروسي فاسيلي نيبيزيا. واتهمه بـ”الكذب والهذيان”.

وقال في كلمته “نحن جميعاً نحاول إعادة عضو واحد (يقصد السفير الروسي) إلى رشده، وأعتقد أن اسم وزارة الصحة في مدينة نيويورك هو (وزارة الصحة العامة والصحة العقلية). وهذه التسمية ليست عن طريق الصدفة”.

ليتابع ساخرا: “من الصعب للغاية التأقلم بعد هذه الاجتماعات، حيث نستمع إلى سلسلة من الأكاذيب والوهم والهذيان من جانب هذا البلد بالذات، وهذا الشخص بالذات. وأعتقد أنه ليس فقط الدبلوماسيون الروس في نيويورك هم من يحتاجون إلى مساعدة نفسية، ولكن أيضاً (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف يحتاج إلى مساعدة كهذه”.

‘We are all here trying to bring to sanity one member’ — Ukraine’s UN Ambassador Sergiy Kyslytsya commented on a colleague’s comparison of UN Security Council meetings to 'group therapy' where members listen to Russia’s 'delusion' pic.twitter.com/IiLOwfohMn

وخلال كلمته أيضا، لوح السفير الأوكراني “كيسليتسا” بصورة لوزير الخارجية الروسي مكتوب أسفلها تصريحات قرأها على أعضاء المجلس: “إن الهدف من العملية العسكرية الخاصة لروسيا. هو وقف أي حرب يمكن أن تحدث على الأراضي الأوكرانية”.

وعلّق على الصورة وتلك التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية الروسي: “أريد أن أذكر الدبلوماسيين الروس أنه في حالة الحاجة إلى مساعدة نفسية يمكنهم الاتصال تليفونياً برقم 111”.

وأضاف السفير أن “الجنود الروس يضعون على مركباتهم العسكرية في أوكرانيا حالياً حرف Z. والبعض يفسر هذا الحرف بأنه رسالة من الروس تعني الانتصار علينا، والبعض الآخر يفسرها بأنها تعني الاتجاه غرباً، فيما أفسرها أنا بمعناها الحقيقي: الحيوانات”.

“Some interpret Z as ‘Za pobedy’ in Russian, or ‘for victory’ in English. Some say it is ‘Zapad’ in Russian, or ‘West’ in English. I would insist it is Z for ‘zver’ … ‘beasts’ in English.” pic.twitter.com/VvtfBUcNYZ

من جانبه، رد المندوب الروسي فاسيلي نيبيزيا على المندوب الاوكراني قائلا: “من المستحيل عدم قول بضع كلمات تعليقاً على ما ذكره الممثل الدائم لأوكرانيا”.

وأضاف أن “السفير الأوكراني فسّر الحرف Z الموجود على المعدات العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنه يعني الحيوانات. وبدوري أريد أن أخبره بأن لدينا آراءنا الخاصة حول هوية هذه الحيوانات”.

وفي رده على ادعاء السفير الأوكراني بحاجة الدبلوماسيين الروس إلى المساعدة النفسية والعقلية. قال السفير نيبيزيا: “لا أفهم حقاً كيف يعرف السفير الأوكراني بدقة أسماء مؤسسات نيويورك التي تتعامل مع الصحة العقلية. أود معرفة المزيد عن هذا الأمر”.

"We have our opinion about who the animals are."

— Russian Ambassador to the UN Vasily Nebenzya responds to the Ukrainian Ambassador's comment that "Z" on Russian military vehicles stands for "beasts." pic.twitter.com/GcptjaVPbJ

— The Recount (@therecount) March 7, 2022