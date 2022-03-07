خليل البلوشي في رحلة إلى زنجبار watanserb.com
خليل البلوشي في رحلة إلى زنجبار
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“نقيق ضفادع وألفاظ نابية”.. رحلة إلى زنجبار تثير سجالا بين خليل البلوشي والكاتب علي الراشدي

كتب سالم حنفي
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وطن – علق الإعلامي العماني والمعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورت” خليل البلوشي على محاولات الكاتب الصحفي علي بن سالم الراشدي الهمز واللمز عليه، عقب نشره فيديوهات لزيارته لزنجبار خلال رحلة استجمامية، منتقدا إياه لعدم التسويق السياحي لزنجبار.

كما قال “الراشدي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر ملمحا لـ”البلوشي”:” زار خالد الخالدي زنجبار فقدمها لنا كأننا نراها اول مرة بأسلوب بسيط وجميل تنم عن طيبة نفسه وأخلاقه الرفيعة”.

وأضاف قائلا:” ورغم ان هناك معلومات قد جانبها الصواب ولكن العتب يقع على ابو راشد وصحبه”. مضيفا: “ويزور مشاهيرنا زنجبار وتكون المادة صريخ ومزاح ونكات فلا تسمع ولا ترى الا مزحا وضحكا”.

ليرد “البلوش” على ما اعتبره همزا ولمزا في حقه قائلا: “ما عادتي ارد لأن نقنقة الضفادع لا تزعجني لكن وجب التنويه”.

وأضاف: “لسنا في مقارنة مع احد ولكلٍ اسلوبه ذكرنا في بداية رحلتنا ان اول يومين بتكون للاستجمام والراحة”. موضحا ان “الرحلة لا زالت مستمرة وما اعتقد في أحرص من العمانيين على تاريخهم”.

وتوجه لـ”الراشدي” بالقول: “استمتعت بتغطية غيرنا فما في داعي تتابع”.

وختم متسائلا:” ولا شاة الدار؟”.

ليرد “الراشدي” عليه بالقول:” اولا: لم يشر إليك أحد في التغريدة. ثانيا: لن ارد على كلماتك النابية فهي ليست في قاموسي ابدأ. لذا ابحث عن شخص آخر فقد أخطأت في العنوان)”.

كما ختم بالآية الكريمة قائلا:”خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ”. (صدق الله العظيم).

 

(المصدر: وطن + تويتر)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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