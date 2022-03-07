“نقيق ضفادع وألفاظ نابية”.. رحلة إلى زنجبار تثير سجالا بين خليل البلوشي والكاتب علي الراشدي

وطن – علق الإعلامي العماني والمعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورت” خليل البلوشي على محاولات الكاتب الصحفي علي بن سالم الراشدي الهمز واللمز عليه، عقب نشره فيديوهات لزيارته لزنجبار خلال رحلة استجمامية، منتقدا إياه لعدم التسويق السياحي لزنجبار.

كما قال “الراشدي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر ملمحا لـ”البلوشي”:” زار خالد الخالدي زنجبار فقدمها لنا كأننا نراها اول مرة بأسلوب بسيط وجميل تنم عن طيبة نفسه وأخلاقه الرفيعة”.

وأضاف قائلا:” ورغم ان هناك معلومات قد جانبها الصواب ولكن العتب يقع على ابو راشد وصحبه”. مضيفا: “ويزور مشاهيرنا زنجبار وتكون المادة صريخ ومزاح ونكات فلا تسمع ولا ترى الا مزحا وضحكا”.

زار خالد الخالدي زنجبار فقدمها لنا كأننا نراها اول مرة بأسلوب بسيط وجميل تنم عن طيبة نفسه وأخلاقه الرفيعة.

ورغم ان هناك معلومات قد جانبها الصواب ولكن العتب يقع على ابو راشد وصحبه.

ويزور مشاهيرنا زنجبار وتكون المادة صريخ ومزاح ونكات فلا تسمع ولاترى الا مزحا وضحكا. pic.twitter.com/1dovPd4HWH — علي بن سالم الراشدي (@AliSalimAlrash2) March 6, 2022

ليرد “البلوش” على ما اعتبره همزا ولمزا في حقه قائلا: “ما عادتي ارد لأن نقنقة الضفادع لا تزعجني لكن وجب التنويه”.

وأضاف: “لسنا في مقارنة مع احد ولكلٍ اسلوبه ذكرنا في بداية رحلتنا ان اول يومين بتكون للاستجمام والراحة”. موضحا ان “الرحلة لا زالت مستمرة وما اعتقد في أحرص من العمانيين على تاريخهم”.

وتوجه لـ”الراشدي” بالقول: “استمتعت بتغطية غيرنا فما في داعي تتابع”.

وختم متسائلا:” ولا شاة الدار؟”.

ما عادتي ارد لأن نقنقة الضفادع لا تزعجني لكن وجب التنويه ،

لسنا في مقارنة مع احد ولكلٍ اسلوبه ذكرنا في بداية رحلتنا ان اول يومين بتكون للاستجمام والراحة الرحلة لا زالت مستمرة وما اعتقد في أحرص من العمانيين على تاريخهم استمتعت بتغطية غيرنا فما في داعي تتابع ولا شاة الدار ؟ https://t.co/v5VUhOD0QO — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) March 7, 2022

ليرد “الراشدي” عليه بالقول:” اولا: لم يشر إليك أحد في التغريدة. ثانيا: لن ارد على كلماتك النابية فهي ليست في قاموسي ابدأ. لذا ابحث عن شخص آخر فقد أخطأت في العنوان)”.

كما ختم بالآية الكريمة قائلا:”خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ”. (صدق الله العظيم).

اولا: لم يشر إليك أحد في التغريدة.

ثانيا : لن ارد على كلماتك النابية فهي ليست في قاموسي ابدأ ، لذا ابحث عن شخص آخر فقد أخطأت في العنوان.

(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ).

صدق الله العظيم. — علي بن سالم الراشدي (@AliSalimAlrash2) March 7, 2022

(المصدر: وطن + تويتر)

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