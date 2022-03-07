جريمة العارضية.. شاهد كيف ارتكب قاتل الأسرة الكويتية نحراً جريمته البشعة! (فيديو)

وطن – نشرت حسابات إخبارية في الكويت، مقطع فيديو لمرتكب جريمة العارضية التي هزت البلاد قبل أيام.

حيث أقدم وافد هندي، على قتل أسرة كاملة نحراً في منزلهم.

وظهر قاتل الأسرة الكويتية، بالفيديو، وهو مكبل بالسلاسل من يديه وساقيه، وسط حراسة أمنية مشددة. ليعيد تمثيل جريمته.

وقبل تمثيل المتهم لجريمته، وانتقاله إلى موقعها، تم توقيع الكشف الطبي عليه من قبل طبيب إدارة الطب الشرعي. وذلك للتأكد من وجود إصابات عليه قد تكون ناتجة عن اشتباكه مع أحد الضحايا من عدمه.

سرق بشكل دقيق

وبحسب ما ذكرت صحيفة “الراي” المحلية، فقد اعترف الوافد بالجريمة، وأرشد المباحث عن الأداة المستخدمة في ارتكابها.

وأدلى الهندي المتهم بارتكاب جريمة العارضية في باعترافات تفصيلية حول الواقعة. حيث اعترف بسرقة 300 دينار وبعض المجوهرات من إحدى غرف المنزل بشكل دقيق ودون بعثرة لأغراض الغرفة حتى لا ينكشف أمره.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مصدر أمني، فقد باع المتهم الذهب على محلات بالفروانية وتم العثور على الفواتير اللي باع بها.

كاميرات مراقبة كشفت الجريمة

وأضاف المصدر: “إحدى كاميرات المنازل المجاورة رصدت دخول شخص غريب الى المنزل يحمل في يده كيس ملابس. وخروجه بعد مرور نحو ساعتين تقريبا”.

وأشار المصدر إلى أن رجال مباحث الفروانية نجحوا في تحديد هويته وكمنوا له في منطقة الصليبية وتم ضبطه.

وبرر المتهم ارتكابه للجريمة بأنه يطالب الاسرة ببعض المال. وأحيل إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.

تسلسل جريمة العارضية

ونشرت صحيفة “القبس” تسلسل جريمة العارضية خطوة بخطوة، حيث حضر المتهم إلى المنزل في الصباح الباكر. وقرع جرس الباب والام فتحت له ورحبت به لوجود سابق معرفة وتعامل معهم

جلس المتهم في صالون المنزل، وذهبت الأم إلى المطبخ لإحضار مشروب له.

في هذه الأثناء، دخل المتهم إلى المطبخ بهدوء وبيده سكين وباغت الأم بطعنة في الظهر. وسقطت على الأرض ثم طعنها في رقبتها حتى فارقت الحياة.

ذهب المتهم بعدها إلى الدور العلوي، فوجد الأب المُسن يخرج من غرفته، فهجم عليه وطعنه عدة مرات حتى فارق الحياة.

شعرت الابنة في هذه الأثناء بحركة غريبة في البيت، فخرجت من غرفتها ووجدت المتهم أمامها يحمل سكيناً غارقاً بالدماء. فهجم عليها ونحرها.

حين تأكد المتهم أن الجميع توفوا، دخل يبحث عن المال والمصوغات الذهبية. فوجد 300 دينار نقدية وبعض المصوغات. فأخذها ثم تخلص من أداة الجريمة داخل المنزل وخرج إلى مسكنه في الصليبية.

المصدر: (وطن – متابعات)

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