ثروة فيفي عبده الخيالية تثير الجدل ومصدر يُعلق!

وطن – ترددت مؤخراً أنباء عن بلوغ ثروة الراقصة المصرية، فيفي عبده إلى مبلغ خيالي.

ثروة فيفي عبده

وقال البعض إن فيفي تمتلك الآن 50 مليون دولار أمريكي.

لكن مصدر مقرب من الراقصة، نفى ما يتردد حول هذا الرقم.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، عن المصدر قوله إن ثروة فيفي لم تصل إلى هذا الرقم أو نصفه إلى الآن.

شغل عالي

وأكد المصدر أن الراقصة المصرية لا تلتفت لمثل هذه الشائعات التي تُثار بشأنها من حين لآخر. ولا تهتم لها. خاصة أنها مشغولة بتصوير دورها في مسلسلها الجديد «شغل عالي» المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وتابع المصدر: “فيفي عبده متحمسة بشدة لمسلسلها الجديد الذي تدور أحداثه في أجواء كوميدية. وذلك من خلال صديقتين تواجهان العديد من المواقف الكوميدية على مدار الأحداث”.

مملكة الغجر

ويشارك فيفي في بطولة “شغل عالي”، كل من شيرين رضا، توني ماهر، مروان يونس، بسمة داود، كريم سرور. وعدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفي محرم وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر الراقصة فيفيه في مجال الدراما التليفزيونية مشاركتها في بطولة مسلسل “مملكة الغجر” قبل 3 أعوام.

لازم الدنيا تمشي

وفي سياق آخر، بررت فيفي قبل أيام عودتها للتفاعل واستئناف نشاطها عبر “انستجرام”. بعد أسبوع فقط من وفاة شقيقتها الأكبر.

وبفيديو ارتدت فيه ملابس باللون الأحمر ووضعت مساحيق تجميل كاملة. قالت فيفي: “يا مساء الفل والياسمين والهنا من مصر أم الدنيا. طبعا الدنيا لازم تمشي وده حال الدنيا”.

وتابعت: “أنا بشكر كل الناس إللي عزوني في أختي. مكنتش عارفة أرد على مين ولا مين، أنا بشكر حنيتكو عليا وبشكر كل واحد واساني في زعلي. ربنا يخليكم معجبيني وكل الفنانيين وكل جمهوري إللي وساني في زعلي وعياطي وحزني على أختي”.

“هل لو عيطت الميت هيرجع”

وخصصت فيفي في ردها المنتقدين، مردفة: طبعا الناس تقول بينزلوا فيديوهات وحاجات ماهو لازم الدينا تمشي”.

وزادت: “هل لو عيطت العمر كله هيخلي إللي مات يرجع تاني طيب؟ يا ريت كنت عيطت العمر كله بحبكم أوي كتر خيركم”.

المصدر: (الوطن)

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