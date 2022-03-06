ما قصة جوارب عمر مرموش الممزقة في مباريات الدوري الألماني؟!

وطن – كشف النجم المصري الدولي عمر مرموش صاحب ال23 عاماً مهاجم فريق شتوتغارت، السر وراء الظهور الدائم بالجوارب المقطوعة في مباريات الدوري الألماني الممتاز.

عمر مرموش وحكاية الجوارب الممزقة

وقال المصري عمر مرموش في حوار صحفي نشر عبر موقع نادي شتوتغارت الألماني عن السر وراء ظهور بالجوارب الممزقة في مباريات الدوري الألماني للدرجة الممتازة مع الفريق، ” السبب بسيط هو أن الجوارب دائماً ما تكون ضيقة في بعض الأحيان عليّ عند ارتدائها، وهذا الأمر يضغط على العضلات. فعندما أقوم بثقبها وتمزيقها تمنحني الراحة الأكبر، ولكنني أدرك أنني لن أفوز في جائزة جمال بشأن ذلك”.

مرموش: الثقوب لإعطاء مساحة أكبر لساقي أشعر براحة أكبر معهم والأهم الفوز وليس شكل الجوارب#النهار #النهار_رياضة pic.twitter.com/7oEH9zIRMe — Al Nahar Ryada (@AlNaharRyadaTV) March 5, 2022

كما وأضاف مرموش، ” لم يكن عامل الملابس متحمساً بالنسبة لما أفعله في البداية، لأن أهم شيء بالنسبة لي هو تحقيق الفوز مع الفريق وليس شكل الجوارب “.

عمر مرموش واللعب بجوار صلاح

وفي سياق آخر، تحدث النجم المصري مرموش المحترف في صفوف فريق شتوتغارت الألماني للدرجة الأولى الممتازة عن مواطنه محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، ” اللعب بجانب محمد صلاح هو شعور رائع داخل الملعب بالنسبة لي، لكن هناك العديد من الأشياء لكي أتعلم منه أيضاً خارج أسوار الملعب”.

واستكمل مرموش، ” ما يفعله لا يوصف حقاً، كيف يعيش يومه. ماذا يأكل ويشرب وكيف يتدرب؟!، ما يفعله طوال اليوم يكشف ما الذي يجعله أفضل اللاعبين في العالم”.

عمر مرموش: قلدت محمد صلاح.. واللعب معه مذهل 🤩 pic.twitter.com/hoveB0wdfP — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 5, 2022

كما وتابع، “صلاح منحنا الطاقة خلال منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، عندما يكون لديك شخص مثله على أرض الملعب. هذا يمنحك شعور بالأمان ويسهل من مهمتك داخل الفريق”.

وكان المصري عمر مرموش قد شارك مع منتخب مصر “الفراعنة” في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في دولة الكاميرون، حيث ساهم برفقة زملائه في بلوغ دور النهائي من البطولة الأفريقية. إلا أنه فشل في التتويج بلقب بعد الخسارة أمام السنغال “أسود الترانغا” بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

عمر مرموش 🎙️

🗨️ أمم إفريقيا أثبتت لي كيف أصبح محمد صلاح أحد الأفضل في العالم، لقد أخذت الكثير منه، كيف يعيش، ماذا يأكل ويشرب، كيف يتدرب، ماذا يفعل طوال اليوم، عندما تلعب مع شخص مثله على أرض الملعب، يمنحك الأمان pic.twitter.com/yfaEiXByAd — kora11.com (@kora11) March 5, 2022

المقارنة بين الكرة الأفريقية والأوروبية

وأوضح المصري مرموش، بأن هناك فرق كبير بين الكرة الأفريقية والأوروبية، وهذا يعد السبب في قدوم العديد من اللاعبين الكبار إلى قارة أوروبا من أفريقيا مثل محمد صلاح وساديو ماني. كرة القدم في أوروبا أكثر احترافاً وبالتالي فهي ذات جودة عالية.

وانضم النجم المصري عمر مرموش إلى صفوف فريق شتوتغارت على سبيل الإعارة قادماً من صفوف فريق فولفسبورغ، حيث شارك في 14 مباراة خلال الموسم الجاري تمكن من خلالها من تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة تمريرات حاسمة.

ويحتل فريق شتوتغارت المركز السابع عشر ما قبل الأخير من ترتيب الدوري الألماني للدرجة الممتازة برصيد 22 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق بايرن ميونيخ برصيد 59 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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