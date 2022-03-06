امرأة لم تستطع البكاء لمدة 30 عامًا وكادت تفقد بصرها watanserb.com
تقول ليندا إنها لم تشعر بذلك النوع من الألم من قبل
Imageحياتنا

لم يصدقها الأطباء.. امرأة لم تستطع البكاء لمدة 30 عامًا وكادت تفقد بصرها!

كتب ايمان الباجي
0

وطن – نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية قصة ليندا تشارلز التي عانت من تورم في العينين لمدة 30 عاماً. كما عانت أيضًا لسنوات من أمراض أخرى بما في ذلك مشاكل في الجهاز الهضمي والأسنان، وآلام المفاصل، وجفاف الفم.

كما وجد أحد الأطباء أن مرارتها قد تأثرت بسبب الحمض وقد خضعت ليندا لعملية استئصال وتخلصت من ذلك المرض. لكن الأمراض الأخرى ظلت تلازمها.

بداية ظهور الأعراض

بعد ثلاث سنوات من الجراحة، غيرت ليندا مقر إقامتها وخلال تلك الرحلة إلى فلوريدا، بدأت عينها اليسرى تؤلمها.

وخلال حديثها في برنامج “Mystery Diagnosis”،  قالت ليندا: “لم أشعر بذلك النوع من الألم من قبل.”

وبمجرد وصولها إلى فلوريدا. حدد صديق لها موعدًا عاجلاً مع طبيب ثم قِيل لها إنها قد تفقد بصرها في عينها اليسرى.

وقد وجد ذلك الطبيب إصابة في عينها ناجمة عن فيروس الهربس.

اكتئاب

بعد زيارتها لذلك الطبيب، بدأت عينيها في الشفاء ولكن الأعراض الأخرى. بما في ذلك آلام المفاصل، أصبحت حادة. ودخلت ليندا في حالة اكتئاب.

وفي هذا الصدد، قالت ليندا إنه “لم يكن هناك أي طبيب يعتقد وأنني أعاني من شيء ما.”

وفي نهاية المطاف، لم تستطع ليندا مواكبة متطلبات مهنتها في التمريض. وقد أصبحت عيناها حساسة للضوء لدرجة أنها لم تستطع مغادرة منزلها في فلوريدا. ورجعت بالتالي بالطرف الآخر من البلد.

هناك، لم يجد الأطباء أي شيء غير عادي تعاني منه وقالوا لها أنها بحاجة إلى علاج.

وعندما سئمت من أعراض المرض، أجرت ليندا المزيد من الأبحاث ووجدت طبيب العيون الدكتور بيتر آر. لايبسون في فيلادلفيا، بنسلفانيا.

ووجد هذا الطبيب أن بداية أعراض مرض ليندا بدأت قبل 50 عامًا.

متلازمة شوغرن

أجرى الدكتور لايبسون عدة اختبارات، وقد وجد أن ليندا تعاني من متلازمة شوغرن. وهي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تجعل الجسم يهاجم الغدد التي تفرز اللعاب والدموع.  مقدما بالتالي إجابة عن سبب جفاف العين والفم المزمن الذي تعاني منه ليندا.

في الواقع، سبب هذا المرض غير معروف، والطبيب لا يعرف كيف أثر هذا المرض على المرارة.

لكن التشخيص قدّم لليندا إجابات لأخرى فجسدها يعاني من صعوبة في إفراز اللعاب، الأمر الذي أثر على أسنانها وتسبب في كسرها. كما أن الألم الشديد على مستوى المفاصل هو ناتج عن  نقص السوائل.

وقد وصف لها الدكتور لايبسون مرطبات ومثبطات المناعة.

تشير التقديرات إلى أن مليوني شخص يعانون من متلازمة شوغرن. لكن من الصعب تشخيصها لأن الأعراض شائعة جدًا.

تعمل ليندا في الوقت الحالي كمتطوعة في مؤسسة متلازمة شوغرن. وقد قالت في هذا السياق “لن أترك هذا المرض يمنعني من الحركة.”

 

المصدر: (ذا صن – ترجمة وتحرير وطن)

اقرأ أيضا:

هذه أسباب تساقط رموش العين حسب الخبراء

بسبب قُبلة .. إصابة طفلة تبلغ من العمر 6 أشهر بمرض الهربس .. فلنحذر!

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More