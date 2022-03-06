لم يصدقها الأطباء.. امرأة لم تستطع البكاء لمدة 30 عامًا وكادت تفقد بصرها!

وطن – نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية قصة ليندا تشارلز التي عانت من تورم في العينين لمدة 30 عاماً. كما عانت أيضًا لسنوات من أمراض أخرى بما في ذلك مشاكل في الجهاز الهضمي والأسنان، وآلام المفاصل، وجفاف الفم.

كما وجد أحد الأطباء أن مرارتها قد تأثرت بسبب الحمض وقد خضعت ليندا لعملية استئصال وتخلصت من ذلك المرض. لكن الأمراض الأخرى ظلت تلازمها.

بداية ظهور الأعراض

بعد ثلاث سنوات من الجراحة، غيرت ليندا مقر إقامتها وخلال تلك الرحلة إلى فلوريدا، بدأت عينها اليسرى تؤلمها.

وخلال حديثها في برنامج “Mystery Diagnosis”، قالت ليندا: “لم أشعر بذلك النوع من الألم من قبل.”

وبمجرد وصولها إلى فلوريدا. حدد صديق لها موعدًا عاجلاً مع طبيب ثم قِيل لها إنها قد تفقد بصرها في عينها اليسرى.

وقد وجد ذلك الطبيب إصابة في عينها ناجمة عن فيروس الهربس.

اكتئاب

بعد زيارتها لذلك الطبيب، بدأت عينيها في الشفاء ولكن الأعراض الأخرى. بما في ذلك آلام المفاصل، أصبحت حادة. ودخلت ليندا في حالة اكتئاب.

وفي هذا الصدد، قالت ليندا إنه “لم يكن هناك أي طبيب يعتقد وأنني أعاني من شيء ما.”

وفي نهاية المطاف، لم تستطع ليندا مواكبة متطلبات مهنتها في التمريض. وقد أصبحت عيناها حساسة للضوء لدرجة أنها لم تستطع مغادرة منزلها في فلوريدا. ورجعت بالتالي بالطرف الآخر من البلد.

هناك، لم يجد الأطباء أي شيء غير عادي تعاني منه وقالوا لها أنها بحاجة إلى علاج.

وعندما سئمت من أعراض المرض، أجرت ليندا المزيد من الأبحاث ووجدت طبيب العيون الدكتور بيتر آر. لايبسون في فيلادلفيا، بنسلفانيا.

ووجد هذا الطبيب أن بداية أعراض مرض ليندا بدأت قبل 50 عامًا.

متلازمة شوغرن

أجرى الدكتور لايبسون عدة اختبارات، وقد وجد أن ليندا تعاني من متلازمة شوغرن. وهي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تجعل الجسم يهاجم الغدد التي تفرز اللعاب والدموع. مقدما بالتالي إجابة عن سبب جفاف العين والفم المزمن الذي تعاني منه ليندا.

في الواقع، سبب هذا المرض غير معروف، والطبيب لا يعرف كيف أثر هذا المرض على المرارة.

لكن التشخيص قدّم لليندا إجابات لأخرى فجسدها يعاني من صعوبة في إفراز اللعاب، الأمر الذي أثر على أسنانها وتسبب في كسرها. كما أن الألم الشديد على مستوى المفاصل هو ناتج عن نقص السوائل.

وقد وصف لها الدكتور لايبسون مرطبات ومثبطات المناعة.

تشير التقديرات إلى أن مليوني شخص يعانون من متلازمة شوغرن. لكن من الصعب تشخيصها لأن الأعراض شائعة جدًا.

تعمل ليندا في الوقت الحالي كمتطوعة في مؤسسة متلازمة شوغرن. وقد قالت في هذا السياق “لن أترك هذا المرض يمنعني من الحركة.”

المصدر: (ذا صن – ترجمة وتحرير وطن)

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