جريمة العارضية.. القبض على ناحر الأسرة الكويتية واعترافات صادمة!

وطن – ألقت السلطات الكويتية، القبض على قاتل الأسرة الكويتية في العارضية، وتبين أنه وافد من الجنسية الهندية.

سرق بشكل دقيق

وبحسب ما ذكرت صحيفة “الراي” المحلية، فقد اعترف الوافد بالجريمة، وأرشد المباحث عن الأداة المستخدمة في ارتكابها.

وأثبتت الأدلة الجنائية مطابقة البصمات والآثار المرفوعة من مسرح الجريمة مع القاتل، وكذلك الـ DNA الذي أكد أنه الشخص ذاته.

وأدلى الهندي المتهم بارتكاب جريمة العارضية في باعترافات تفصيلية حول الواقعة. حيث اعترف بسرقة 300 دينار وبعض المجوهرات من إحدى غرف المنزل بشكل دقيق ودون بعثرة لأغراض الغرفة حتى لا ينكشف أمره.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مصدر أمني، فقد باع المتهم الذهب على محلات بالفروانية وتم العثور على الفواتير اللي باع بها.

كاميرات مراقبة كشفت الجريمة

وأضاف المصدر: “إحدى كاميرات المنازل المجاورة رصدت دخول شخص غريب الى المنزل يحمل في يده كيس ملابس. وخروجه بعد مرور نحو ساعتين تقريبا”.

وأشار المصدر إلى أن رجال مباحث الفروانية نجحوا في تحديد هويته وكمنوا له في منطقة الصليبية وتم ضبطه.

وبرر المتهم ارتكابه للجريمة بأنه يطالب الاسرة ببعض المال. وأحيل إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.

تسلسل جريمة العارضية

ونشرت صحيفة “القبس” تسلسل جريمة العارضية خطوة بخطوة، حيث حضر المتهم إلى المنزل في الصباح الباكر. وقرع جرس الباب والام فتحت له ورحبت به لوجود سابق معرفة وتعامل معهم

جلس المتهم في صالون المنزل، وذهبت الأم إلى المطبخ لإحضار مشروب له.

في هذه الأثناء، دخل المتهم إلى المطبخ بهدوء وبيده سكين وباغت الأم بطعنة في الظهر. وسقطت على الأرض ثم طعنها في رقبتها حتى فارقت الحياة.

ذهب المتهم بعدها إلى الدور العلوي، فوجد الأب المُسن يخرج من غرفته، فهجم عليه وطعنه عدة مرات حتى فارق الحياة.

شعرت الابنة في هذه الأثناء بحركة غريبة في البيت، فخرجت من غرفتها ووجدت المتهم أمامها يحمل سكيناً غارقاً بالدماء. فهجم عليها ونحرها.

حين تأكد المتهم أن الجميع توفوا، دخل يبحث عن المال والمصوغات الذهبية. فوجد 300 دينار نقدية وبعض المصوغات. فأخذها ثم تخلص من أداة الجريمة داخل المنزل وخرج إلى مسكنه في الصليبية.

وقال المصدر الأمني إن المتهم مدين بمبالغ مالية في موطنه وادعى خلال اعترافاته أنه يطلب الأسرة بمبلغ مالي. ولذلك قرر ارتكاب جريمته.

إعاقة في الساق

وورد اسم المتهم في كشوف الاتصالات الواردة والصادرة للعائلة. وتم استدعاؤه حيث أنكر صلته بالجريمة فجرى اطلاق سراحه ومراقبته.

ولكن بعد ظهوره في تسجيل كاميرات أحد الجيران وهو يدخل المنزل تبين أنه المتهم الرئيسي فتم ضبطه في منطقة الصليبية.

وكشف المصدر أن المتهم يعاني من اعاقة في ساقه كان لها دور كبير في كشف هويته. حيث دخل منزل الضحايا بملابس وخرج منه بملابس أخرى بعد تبديلها داخل المنزل عقب ارتكاب الجريمة. لكن طريقة سيره المميزة كونه يعاني من إعاقة كشفت هويته.

وأوضح المصدر أن حصيلة بيع المصوغات الذهبية بلغت نحو 600 دينار بالإضافة إلى 300 دينار سرقها نقداً.

المصدر: (وطن – متابعات)

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