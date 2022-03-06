ماركو أنشيلوتي وخطة إقصاء باريس سان جيرمان من دوري الأبطال watanserb.com
ماركو أنشيلوتي وخطة إقصاء باريس سان جيرمان من دوري الأبطال
Videoرياضة

أنشيلوتي يكشف عن ملامح خطته لإقصاء باريس سان جيرمان من أبطال أوروبا

ريال مدريد وباريس سان جيرمان والمواجهة القمة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن ملامح ما يحتاجه الميرينغي من أجل النجاح في إقصاء منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي خارج دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

أنشيلوتي وخطة إقصاء باريس سان جيرمان

وقال الإيطالي أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي عقب فوز ريال مدريد على سوسيداد في منافسات الدوري الإسباني برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، ” لعبنا بشكل جيد منذ بداية المباراة، لقد تجسدت خطتنا في الضغط هجومياً. ومحاولة منع ريال سوسيداد من الخروج بالكرة من الخط الخلفي”.

وأضاف أنشيلوتي، ” كان الإجهاد البدني علينا كبيراً في المباراة، لكننا قدمنا الأداء الجيد. وإذا ما لعبنا بهذا المستوى والطريقة ستكون لدينا الفرصة الأفضل من تقديم الأداء الجيد. أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا”.

ريال مدريد وصدارة الدوري الإسباني

كما وأردف المدرب أنشيلوتي، ” كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا أمام فريق ريال سوسيداد من أجل توسيع الفارق في صدارة الدوري. استمتعنا بالمباراة، لقد فهم الفريق ذلك جيداً ونحن متحمسون جداً لمواجهة فريق باريس سان جيرمان، وهذه القوة التي يجب أن نحظى بها والتي يحبها المشجعون”.

وعلق الإيطالي أنشيلوتي على غياب لاعبي وسط الفريق الملكي توني كروس وفالفيردي بسبب الإصابة، قائلاً: ” اللاعب الفرنسي كامافينغا سيكون ضمن الخيارات المتاحة في المباراة أمام فريق باريس سان جيرمان، كما أننا سنرى حالة كروس وفالفيردي ومدى جاهزيتهما للمباراة. وسنقرر بعدها من سيلعب ضد باريس سان جيرمان، والخطة ستبقى كما هي ولن تتغير بغض النظر عن اللاعبين الذين سيلعبون”.

وحقق فريق ريال مدريد الفوز الثمين على ريال سوسيداد برباعية مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة ال27 من الدوري الإسباني الممتاز، ليعزز بتلك النتيجة صدارة “الليغا” الإسبانية برصيد 63 نقطة بفارق كبير عن الوصيف إشبيلية الذي آتى في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

ويستعد فريق ريال مدريد للمواجهة الحاسمة على ميدان ملعب “سانتياغو برنابيو” أمام باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور الثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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