أنشيلوتي يكشف عن ملامح خطته لإقصاء باريس سان جيرمان من أبطال أوروبا

وطن – كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن ملامح ما يحتاجه الميرينغي من أجل النجاح في إقصاء منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي خارج دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

أنشيلوتي وخطة إقصاء باريس سان جيرمان

وقال الإيطالي أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي عقب فوز ريال مدريد على سوسيداد في منافسات الدوري الإسباني برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، ” لعبنا بشكل جيد منذ بداية المباراة، لقد تجسدت خطتنا في الضغط هجومياً. ومحاولة منع ريال سوسيداد من الخروج بالكرة من الخط الخلفي”.

👔 أنشيلوتي: "لقد لعبنا بشكل جيد حقًا منذ البداية. كانت الخطة هي الضغط في المقدمة، لمنع هجوم ريال سوسيداد من المنطقة. ولقد نجح الأمر. كان الجهد البدني كبيرًا، وقمنا بعمل جيد. وإذا لعبنا هكذا يوم الأربعاء لدينا فرصة أكبر للمرور ". @MrAncelotti | #ريال_مدريد_ريال_سوسيداد pic.twitter.com/dxtEuZipsI — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 5, 2022

وأضاف أنشيلوتي، ” كان الإجهاد البدني علينا كبيراً في المباراة، لكننا قدمنا الأداء الجيد. وإذا ما لعبنا بهذا المستوى والطريقة ستكون لدينا الفرصة الأفضل من تقديم الأداء الجيد. أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا”.

ريال مدريد وصدارة الدوري الإسباني

كما وأردف المدرب أنشيلوتي، ” كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا أمام فريق ريال سوسيداد من أجل توسيع الفارق في صدارة الدوري. استمتعنا بالمباراة، لقد فهم الفريق ذلك جيداً ونحن متحمسون جداً لمواجهة فريق باريس سان جيرمان، وهذه القوة التي يجب أن نحظى بها والتي يحبها المشجعون”.

✔فوز و ثلاث نقاط.

✔ المركز الأول بـ 𝟲𝟯 نقطة

✔ "ريال مدريد" يكتسح "ريال سوسيداد" برباعية ويبتعد بصدارة #LaLigaSantander. 📺👏شاهد ملخص مباراة #RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/xwUuonJDAj — LaLiga (@LaLigaArab) March 5, 2022

وعلق الإيطالي أنشيلوتي على غياب لاعبي وسط الفريق الملكي توني كروس وفالفيردي بسبب الإصابة، قائلاً: ” اللاعب الفرنسي كامافينغا سيكون ضمن الخيارات المتاحة في المباراة أمام فريق باريس سان جيرمان، كما أننا سنرى حالة كروس وفالفيردي ومدى جاهزيتهما للمباراة. وسنقرر بعدها من سيلعب ضد باريس سان جيرمان، والخطة ستبقى كما هي ولن تتغير بغض النظر عن اللاعبين الذين سيلعبون”.

وحقق فريق ريال مدريد الفوز الثمين على ريال سوسيداد برباعية مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة ال27 من الدوري الإسباني الممتاز، ليعزز بتلك النتيجة صدارة “الليغا” الإسبانية برصيد 63 نقطة بفارق كبير عن الوصيف إشبيلية الذي آتى في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

ويستعد فريق ريال مدريد للمواجهة الحاسمة على ميدان ملعب “سانتياغو برنابيو” أمام باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور الثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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