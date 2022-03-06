أنجلينا جولي في اليمن قريباً.. والتفاصيل لدى الحوثيين!

وطن – كشف وزير خارجية حكومة جماعة الحوثي في صنعاء، هشام شرف، أن الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، ستزور صنعاء قريباً.

حصار الشعب اليمني

واعتبر شرف أن زيارة أنجلينا سفيرة النوايا الحسنة الأممية، ستسهم في لفت انتباه العالم لما يجري من عدوان وحصار يتعرّض له الشعب اليمني. وكذا اللاجئون الذين قدموا لطلب الحماية والدعم في اليمن”. بحسب تعبيره أثناء لقاء المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأضاف شرف وفقاً لما نقلت وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين: “هناك دولا ولوبيا وجماعات مصالح صناعة السلاح في الغرب. ممن يعملون على إبقاء الحرب العدوانية وتفاقم الأوضاع الانسانية في اليمن في خانة الحرب المنسية”.

وفي ذات السياق، قالت مايا أميراتونجا إن “المفوضية تدرك الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب اليمني”.

وأشارت إلى أن هناك مساعيا تبذلها المفوضية لدى الدول المانحة. بما يمكّنها من زيادة حجم المساعدات لليمنيين.

مضايقات طالبان

وكانت أنجلينا جولي قد استخدمت حسابها على الإنستغرام لإيصال صوت امرأة أفغانية تكافح ضد مضايقات حركة طالبان.

و نشرت النجمة السينمائية، البالغة من العمر 46 عامًا، رسالة على حسابها على الانستغرام . تقول إنها تلقتها من شابة أفغانية مؤخرًا تكافح ضد المضايقات التي تفرضها حركة طالبان على النساء.

وقد دعت جولي من خلال منشورها متابعيها البالغ عددهم قرابة 12 مليون لمتابعة ما يحدث في أفغانستان ومطالبتهم بعدم نسيانهم.

رسالة مؤثرة

في هذا السياق، كتبت جولي: “أرسلت لي شابة من أفغانستان هذه الرسالة. وأنا أحمي هويتها، وهي لم تستطع العودة إلى المدرسة منذ استيلاء طالبان على السلطة.”

وقد شاركت الممثلة المزيد من المعلومات حول هذه الرسالة مضيفة: “الآن وأمام نساء معتقلات لمجرد مشاركتهن في احتجاجات سلمية. كتبت الشابة ” قد لا أستطيع مطلقا الخروج أو حتى الكلام بصفتي فتاة.”

وقد تم مشاركة مقتطف من الرسالة جاء فيه: “أشعر أن النساء ليس لهن الحق في التحدث أو طرح وجهة نظرهن. حقوق المرأة تم انتزاعها ولا يجوز لهن فعل أي شيء في البلاد.”

اعتقال امرأتين

وأضافت الشابة :”قبل بضعة أسابيع، عندما اعتقلت طالبان امرأتين من النساء اللاتي رفعن أصواتهن للمطالبة بحقوق المرأة والحرية. فكرت أن هذه هي النهاية وقد لا أتمكن أبدًا من الخروج مرة أخرى أو حتى التحدث بصفتي فتاة.”

وهذه الرسالة التي نشرتها جولي على الانستغرام والتي تبدأ بأحرف بيضاء . تقول “رسالة حديثة من فتاة أفغانية” مكتوبة بخط اليد.

المصدر: (سبأ)

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