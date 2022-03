كلوب يكشف موعد الرحيل عن ليفربول

وطن – كشف المدرب الألماني يورغن كلوب البالغ من العمر 54 عاماً، عن موعد الرحيل عن قيادة تدريب فريق ليفربول الإنجليزي بعد مسيرته التدريبة الحافلة بالإنجازات والألقاب المحلية والقارية مع الريدز، ليترك المهمة الشاقة لمن يأتي من بعده.

وقال الألماني يورغن كلوب في مؤتمر الصحفي قبيل المواجهة المرتقبة. بين فريق ليفربول وست هام يونايتد، ” أنا مليء بالطاقة، ولكن يجب أن أتأكد من أن هذا هول الحال في المستقبل. فأنا لا أريد أن أجلس في ليفربول وأنا أكثر إرهاقاً”.

Jurgen Klopp on factors that would persuade him to stay at Liverpool beyond 2024: "If I have the energy levels for it. It is is important. But the plan is at the moment to do 2024 – 'thank you very much'…”, he said. 🔴 #LFC pic.twitter.com/HINrAhyrCS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 4, 2022