كلوب والرحيل عن عن نادي ليفربول الإنجليزي watanserb.com
كلوب والرحيل عن عن نادي ليفربول الإنجليزي
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كلوب يكشف موعد الرحيل عن ليفربول

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – كشف المدرب الألماني يورغن كلوب البالغ من العمر 54 عاماً، عن موعد الرحيل عن قيادة تدريب فريق ليفربول الإنجليزي بعد مسيرته التدريبة الحافلة بالإنجازات والألقاب المحلية والقارية مع الريدز، ليترك المهمة الشاقة لمن يأتي من بعده.

كلوب والرحيل عن ليفربول

وقال الألماني يورغن كلوب في مؤتمر الصحفي قبيل المواجهة المرتقبة. بين فريق ليفربول وست هام يونايتد، ” أنا مليء بالطاقة، ولكن يجب أن أتأكد من أن هذا هول الحال في المستقبل. فأنا لا أريد أن أجلس في ليفربول وأنا أكثر إرهاقاً”.

كما وأردف كلوب، ” الخطة لا تزال كما هي، ولم يتغير شيء عليها، وإذا قررت الرحيل في عام 2024. فلن يكون لذلك علاقة بجودة الفريق، كل ما نقوم به هو على المدى الطويل، هذا النادي يجب أن يكون أفضل عندما لا أكون هنا بعد الآن”.

كلوب والمدرب الأطول خدمة مع ليفربول

وأشارت تقارير صحفية، بأن المدرب يورغن كلوب سيصبح المدرب الأطول خدمة مع نادي ليفربول. منذ المدرب الإنجليزي روبرت بوب بيزلي الذي كان مدرباً للفريق خلال الفترة ما بين عام 1974 وحتى 1983.

كما ويعد المدرب الألماني كلوب من أفضل المدربين في العالم في الوقت الحالي، حيث حقق في فترته العديد من الألقاب المحلية القارية. والتي كان أبرزها دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، ولقب الدوري الإنجليزي، وكذلك رابطة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وبينت تلك التقارير، بأن خطة المدرب الألماني يورغن كلوب كانت عند قدومه إلى نادي ليفربول عام 2015، وقضاء مدة 7 سنوات مع الفريق الإنجليزي، مثل ما فعل مع الفريقين السابقين بوروسيا دورتموند وماتينز الألمانيين. إلا أن فوز المدرب بلقب دوري أبطال أوروبا وإنهاء الدوري الإنجليزي خلف المتصدر مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة عام 2019، شجع كلوب لتجديد عقده ل5 سنوات.

وجاء فريق ليفربول الإنجليزي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي برصيد 63 نقطة للموسم الحالي.

وينتهي عقد المدرب الألماني المخضرم يورغن كلوب مع نادي ليفربول الإنجليزي في يونيو/ حزيران عام 2024.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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