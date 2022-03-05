كلوب يكشف موعد الرحيل عن ليفربول

وطن – كشف المدرب الألماني يورغن كلوب البالغ من العمر 54 عاماً، عن موعد الرحيل عن قيادة تدريب فريق ليفربول الإنجليزي بعد مسيرته التدريبة الحافلة بالإنجازات والألقاب المحلية والقارية مع الريدز، ليترك المهمة الشاقة لمن يأتي من بعده.

كلوب والرحيل عن ليفربول

وقال الألماني يورغن كلوب في مؤتمر الصحفي قبيل المواجهة المرتقبة. بين فريق ليفربول وست هام يونايتد، ” أنا مليء بالطاقة، ولكن يجب أن أتأكد من أن هذا هول الحال في المستقبل. فأنا لا أريد أن أجلس في ليفربول وأنا أكثر إرهاقاً”.

Jurgen Klopp on factors that would persuade him to stay at Liverpool beyond 2024: "If I have the energy levels for it. It is is important. But the plan is at the moment to do 2024 – 'thank you very much'…”, he said. 🔴 #LFC pic.twitter.com/HINrAhyrCS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 4, 2022

كما وأردف كلوب، ” الخطة لا تزال كما هي، ولم يتغير شيء عليها، وإذا قررت الرحيل في عام 2024. فلن يكون لذلك علاقة بجودة الفريق، كل ما نقوم به هو على المدى الطويل، هذا النادي يجب أن يكون أفضل عندما لا أكون هنا بعد الآن”.

كلوب والمدرب الأطول خدمة مع ليفربول

وأشارت تقارير صحفية، بأن المدرب يورغن كلوب سيصبح المدرب الأطول خدمة مع نادي ليفربول. منذ المدرب الإنجليزي روبرت بوب بيزلي الذي كان مدرباً للفريق خلال الفترة ما بين عام 1974 وحتى 1983.

كما ويعد المدرب الألماني كلوب من أفضل المدربين في العالم في الوقت الحالي، حيث حقق في فترته العديد من الألقاب المحلية القارية. والتي كان أبرزها دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، ولقب الدوري الإنجليزي، وكذلك رابطة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

Jurgen Klopp on his Liverpool future: “𝑻𝒉𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏 𝒊𝒔 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒂𝒎𝒆. 𝑵𝒐𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒔 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆𝒅. “𝑻𝒉𝒊𝒔 𝒄𝒍𝒖𝒃 𝒎𝒖𝒔𝒕 𝒃𝒆 𝒆𝒗𝒆𝒏 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝑰 𝒂𝒎 𝒏𝒐𝒕 𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒂𝒏𝒚𝒎𝒐𝒓𝒆. 𝑻𝒉𝒂𝒕’𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏.” pic.twitter.com/5qmgqxT9KJ — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) March 4, 2022

وبينت تلك التقارير، بأن خطة المدرب الألماني يورغن كلوب كانت عند قدومه إلى نادي ليفربول عام 2015، وقضاء مدة 7 سنوات مع الفريق الإنجليزي، مثل ما فعل مع الفريقين السابقين بوروسيا دورتموند وماتينز الألمانيين. إلا أن فوز المدرب بلقب دوري أبطال أوروبا وإنهاء الدوري الإنجليزي خلف المتصدر مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة عام 2019، شجع كلوب لتجديد عقده ل5 سنوات.

وجاء فريق ليفربول الإنجليزي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي برصيد 63 نقطة للموسم الحالي.

وينتهي عقد المدرب الألماني المخضرم يورغن كلوب مع نادي ليفربول الإنجليزي في يونيو/ حزيران عام 2024.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم + تويتر)

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