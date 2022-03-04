“يكفي فضايح” .. نجل الجبري يوجه نصيحة للملك سلمان بعد لقاء ولي العهد مع “أتلانتيك”

وطن – تعليقا على حوار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع مجلة “أتلانتيك” الامريكية، وجه الدكتور خالد الجبري نجل المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري رسالة للملك سلمان بن عبدالعزيز. مطالبا إياه بإنقاذ المملكة من عبث نجله الذي أصبح “أضحوكة واشنطن”، بحسب قوله.

ووجه نجل “الجبري” رسالة إلى الملك سلمان عبر “تويتر” رصدتها “وطن” قال فيها: “نصيحة من مواطن غيور. حاول أن تنقذ المملكة من عبث ابنك وتأخذ على يده.”

وأوضح ان “لقاؤه مع “ذا أتلانتك” هو أضحوكة اليوم في واشنطن ودليل على أنه ميئوس منه وغير قابل لإعادة التأهيل”.

وأضاف نجل الجبري قائلا:”وإن كان لا بد من ظهور إعلامي، اقتصره على لقاء مسجل مع المديفر أو صحيفة سعودية. يكفي فضايح”.

.@KingSalman نصيحة من مواطن غيور. حاول أن تنقذ المملكة من عبث ابنك وتأخذ على يده. لقاؤه مع "ذا أتلانتك" هو أضحوكة اليوم في واشنطن ودليل على أنه ميئوس منه وغير قابل لإعادة التأهيل. وإن كان لا بد من ظهور إعلامي، اقتصره على لقاء مسجل مع المديفر أو صحيفة سعودية. يكفي فضايح. — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) March 3, 2022

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لو افترضنا دقة هذا الكلام فهو اعتراف بأن مدير تحرير مجلة عريقة مثل "ذا أتلانتك" وفريقه جلسوا معي قبل جلوسهم مع مبس. فعلاً "الناس مقامات"، والجميع يعرف أن مبس لو لم يكن الطفل المدلل لوالده ولم ينقلب على ابن عمه لم يكن ليحصل على مقابلة حتى مع صحيفة سبق. https://t.co/G4T86cHlJl — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) March 3, 2022

مقتل خاشقجي أسوأ شي حصل لمحمد بن سلمان على الإطلاق

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان أسوأ شيء حصل له على الاطلاق؛ لأنه كاد ان يحبط كل خططه للإصلاح.

وأضاف محمد بن سلمان في حوارة اجرته معه مجلة “أتلانتيك” الامريكية أنه يتفهم ” الغضب وخصوصا بين الصحفيين على مقتل خاشقجي لكننا لدينا مشاعر وغضب أيضا”، بحسب قوله.

وزعم أن السعودية عاقبت المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي. لكن الفظائع المماثلة، مثل تفجير حفلات الزفاف في أفغانستان وتعذيب السجناء في غوانتنامو، لم يعاقب عليها احد.

ودافع ولي العهد السعودي عن نفسه جزئيًا من خلال التأكيد على أن خاشقجي لم يكن مهمًا بما يكفي لقتله.

وقال محمد بن سلمان:”لم أقرأ قط مقالاً عن خاشقجي في حياتي”. وأضاف أنه إذا أرسل فرقة قتل، “فسيختار هدفًا أكثر قيمة، وقتلة أكثر كفاءة”.

وتابع ولي العهد السعودي قائلا: “إذا كانت هذه هي الطريقة التي ندير بها الامور قتل مؤلفي مقالات الرأي الناقدة. لن يكون خاشقجي حتى من بين اول الف شخص في القائمة. إذا كنت ستقوم بعملية أخرى من هذا القبيل، يجب أن تكون محترفًا ويجب أن يكون واحدا من اهم الف لديك”.

ولي العهد يرد على تجاهل بايدن ونائبته له

ورد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على تجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس له وعدم الاتصال به باعتباره ليس نظيرا لهما.

وقال محمد بن سلمان: “أين هي الإمكانات في العالم اليوم.. انها في السعودية. وإذا كنت تريد تفويتها، أعتقد أن الناس الآخرين في الشرق سيكونون سعداء للغاية”.

وفي رده على سؤال ما إذا كان بايدن يسيء فهم شيء ما عنه فأجاب: “ببساطة، أنا لا أهتم”. واقترح أن التسبب بنفور النظام الملكي السعودي من شأنه أن يضر بموقف بايدن. “الأمر متروك له للتفكير في مصالح أمريكا”.

واقعة الريتزكارلتون

ووفقا للمجلة، فإنه حينما سألوا ولي العهد السعودي انه اذا انتقدناه في الاسئلة قد ينتهي الامر بنا في فندق الريتز فرد قائلا: “على الاقل الريتز فندق خمس نجوم”.

وأشارت المجلة إلى ان ما أثار دهشة ولي العهد السعودي أيضًا فكرة أن مواطنيه يخشون التحدث ضده، قائلا: “إننا بحاجة إلى معارضة”، “إذا كانت كتابة موضوعية، دون أي أجندة أيديولوجية”.

وتحدث ولي العهد في لقاء المجلة عن حملته ضد الفساد، قائلا: ” إن عملية فندق ريتز كانت حربا خاطفة ضد الفساد، وحققت نجاحا كبيرا وشعبية لأنها بدأت من القمة ولم تتوقف عند هذا الحد”.

وأقر محمد بن سلمان بأن عملية فندق ريتز ربما بدت اجرامية بالنسبة للغرباء. لكن بالنسبة له كان ذلك حلاً أنيقًا، مضيفا: “بالمناسبة غير عنيف، لمشكلة مصاصي الدماء الذين يتغذون على الميزانية السنوية للمملكة.”

(المصدر: رصد وطن)

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