مشجع سعودي والبكاء بعد خسارة فريقه في منافسات الدوري السعودي
مشجع سعودي والبكاء بعد خسارة فريقه في منافسات الدوري السعودي
Videoرياضة

مُشجع سعودي يبكي بحرقة بعد خسارة فريقه النصر أمام الهلال بالرباعية النظيفة (شاهد)

منافسات قمة ديربي الجولة ال23 من الدوري السعودي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد مشجعي فريق النصر السعودي وهو يبكي بحرقة بعد خسارة فريقه أمام الزعيم الآسيوي الهلال برباعية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة ال23 من الدوري السعودي الممتاز.

بكاء مشجع سعودي بعد خسارة فريقه

والتقطت عدسات الكاميرا من داخل مدرجات الملعب، أحد مشجعي فريق النصر وهو يبكي بحرقة مع بداية الشوط الثاني من المباراة عقب تأخر فريق النصر بثلاثة أهداف نظيفة أمام منافسه الهلال. في قمة ديريي الجولة ال23 من الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم.

ولم يقدر مشجع فريق النصر نتيجة خسارة فريقه أمام الهلال في المباراة، كما وأضاف الأخير الهدف الرابع. مع مجريات الشوط الثاني قبل نهاية أحداث اللقاء.

الهلال والفوز النظيف على النصر

وأحرز فريق الهلال السعودي الرباعية النظيفة في شباك منافسه النصر، في الدقيقة ال16 عن طريق ماتيوس بيريرا، كما وسجل سالم الدوسري الهدفين في الدقيقة ال34 وال 47.

وآتى الهدف الرابع لفريق الهلال السعودي في الدقيقة ال75 من توقيع اللاعب أوديون إيغالو، لتنتهي المباراة بفوز فريق الهلال على النصر برباعية نظيفة دون مقابل.

وشهدت المباراة طرد نجم فريق النصر السعودي راميرو موري في الدقيقة ال63، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

وجاء فريق النصر في وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، بفارق كبير عن فريق الاتحاد المتربع على عرش الصدارة برصيد 54 نقطة، بينما آتى فريق الهلال في المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 40 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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