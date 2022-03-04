مُشجع سعودي يبكي بحرقة بعد خسارة فريقه النصر أمام الهلال بالرباعية النظيفة (شاهد)

وطن – تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد مشجعي فريق النصر السعودي وهو يبكي بحرقة بعد خسارة فريقه أمام الزعيم الآسيوي الهلال برباعية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة ال23 من الدوري السعودي الممتاز.

بكاء مشجع سعودي بعد خسارة فريقه

والتقطت عدسات الكاميرا من داخل مدرجات الملعب، أحد مشجعي فريق النصر وهو يبكي بحرقة مع بداية الشوط الثاني من المباراة عقب تأخر فريق النصر بثلاثة أهداف نظيفة أمام منافسه الهلال. في قمة ديريي الجولة ال23 من الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم.

دموع وحزن من أحد الجماهير النصراوية قبل بداية الشوط الثاني بعد تقدم #الهلال بنتيجة 3 – 0.#النصر_الهلال#قنوات_SSC pic.twitter.com/8qp9pHi441 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2022

ولم يقدر مشجع فريق النصر نتيجة خسارة فريقه أمام الهلال في المباراة، كما وأضاف الأخير الهدف الرابع. مع مجريات الشوط الثاني قبل نهاية أحداث اللقاء.

الهلال والفوز النظيف على النصر

وأحرز فريق الهلال السعودي الرباعية النظيفة في شباك منافسه النصر، في الدقيقة ال16 عن طريق ماتيوس بيريرا، كما وسجل سالم الدوسري الهدفين في الدقيقة ال34 وال 47.

#الاتحاد_ضمك#الهلال_النصر بكاء مشجع نصراوي لسى انت شفت حاجة هذا هو النصر قبل ٢٠١٤

لاكن اعذرك لانك من مشجعين ٢٠١٤ pic.twitter.com/CFqDZVSRAi — الاتحاد فخر وانتماء (@hmmd192) March 3, 2022

وآتى الهدف الرابع لفريق الهلال السعودي في الدقيقة ال75 من توقيع اللاعب أوديون إيغالو، لتنتهي المباراة بفوز فريق الهلال على النصر برباعية نظيفة دون مقابل.

وشهدت المباراة طرد نجم فريق النصر السعودي راميرو موري في الدقيقة ال63، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

وجاء فريق النصر في وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، بفارق كبير عن فريق الاتحاد المتربع على عرش الصدارة برصيد 54 نقطة، بينما آتى فريق الهلال في المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 40 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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