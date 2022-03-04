حقيقة جثة كويتي مقطعة نصفين في مصر watanserb.com
مصدر كويتي أكد ان الجثة لمواطن مصري وليس لكويتي كما أشيع
حياتنا

“جثة كويتي مقطعة نصفين في مصر” .. مصدر دبلوماسي كويتي يكشف التفاصيل

كتب رفيف عبدالله
0

وطن – كشف مصدر دبلوماسي كويتي حقيقة الأنباء عن عثور الأجهزة الأمنية المصرية على جثة مقطعة نصفين بمنور عقار في منطقة الهرم قيل إنها لمواطن كويتي الجنسية.

“جثة كويتي مقطعة نصفين”

وأوضح مصدر دبلوماسي أن جثة القتيل التي عثر عليها في مصر واشتبه بأنها قد تكون لمواطن كويتي، تم التأكد منها حيث تبين انها تعود إلى مواطن مصري وليس لمواطن كويتي.

وقال المصدر لصحيفة “القبس” ان موظفي السفارة تواصلوا مع السلطات المصرية التي اكدت لهم بعد التأكد من الجثة انها جثة مواطن مصري .

وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن أجهزة الأمن تستجوب المقيمين بالعقار الذي شهد الحادث، والمترددين عليه.

إضافة إلى ذلك يتمّ فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وفحص المكالمات الصادرة والواردة لهاتف القتيل، وآخر المشاهدات له قبل اختفائه وارتكاب الجريمة.

(المصدر: القبس) 

اقرأ أيضاً: 

جريمة العارضية تهز الكويت .. رائحة التعفن تكشف نحر زوجين وابنتهما والخادمة المتهمة!

جريمة تيماء.. القضاء الكويتي يصدر حكمه الأخير على قاتل شقيقته نحراً بسكين بعد احتجازها!

تطورات جريمة سلوى التي هزت الكويت.. رمى شقيقته بالرصاص ثم أجهز عليها الآخر داخل العناية المركزة!

جريمة المهبولة.. هذا ما حدث مع الكويتية جورية العنزي قبل أن يقتلها ابنها بثلاثة أيام!

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

جريمة العارضية تهز الكويت .. رائحة التعفن تكشف نحر زوجين وابنتهما والخادمة المتهمة!

حياتنا

فتاة تقوم بأعمال خادشة مرتديةً علم دولة الكويت وأخرى تُلبسه لكلبها.. والداخلية تُعلق!…

حياتنا

أغرب جريمة احتيال في الكويت.. سائق يخدع كفيله ويستولي على ثروته بمساعدة أكبر مشعوذ في…

غير مصنف

جريمة تيماء.. القضاء الكويتي يصدر حكمه الأخير على قاتل شقيقته نحراً بسكين بعد…

حياتنا

أحلام تفقد أعصابها بسبب مغرد خليجي وترد عليه بقسوة بسبب أزمتها في الكويت!

حياتنا

أول تعليق من أحلام بعد انتهاء أزمة احتجازها في الكويت.. وصالح الجسمي يدخل على الخط…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More