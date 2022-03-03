خبراء يحللون دلالات توقيع بوتين وهذا ما توصّلوا إليه (شاهد)

وطن – أجرى العديد من خبراء الخط فيما يخصّ توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإلقاء الضوء على شخصيته ومزاجه.

دلالات توقيع بوتين

وبحسب صحيفة ” الـ ديباتي” الإسبانية،يُنظر إلى فلاديمير بوتين على أنه “مختل اجتماعيًا”، فضلاً عن كونه شخصًا “صارمًا وحكيمًا ومتعجرفًا”. هذه هي بعض الاستنتاجات التي توصل إليها العديد من خبراء الخط الذين حللوا توقيع الرئيس الروسي.

من جهتها، تشرح ماريا مرسيدس سانشيز، خريجة علم الخط، أن ميل بوتين إلى الكتابة، بطريقة مائلة، حيث أن كل حرف من الأحرف مرتبطة ببعضها البعض، يشير إلى أنه “شخص ثابت ومثابر للغاية في أفعاله”.

ووفقا لترجمة “وطن” من السمات الأخرى لشخصية بوتين، التي تبرز من كلماته، أنه شخص “شديد القسوة مع الآخرين”.

الضغط على القلم عند الكتابة، والميل إلى اليمين والخط الأكثر سمكًا في المنطقة العليا من الورقة، هي سمات متكررة في “المغتصبين والقتلة”، وفقًا لعلماء الخطوط الإجرامية فرانسيسكو فينالس وماريا لوز بوينتي.

وعلى وجه التحديد، تشير تلك الكتابة شديدة الانحدار إلى أن الزعيم الروسي يمكن أن يُظهر “خطرًا واضحًا من القسوة تجاه الآخرين”.

بوتين شخص لديه الكثير من الحقد

ويعكس توقيع الرئيس الروسي، طباع «الغطرسة وعدم الثقة»، إضافة إلى «الجمود المطلق في توجهاته وأفعاله».

اتسم توقيعه بأنه مائل غير مستقيم، وتتحه كتابته من الأسفل إلى الأعلى تدريجيا، وهذا ما سمح للخبراء بتحديد السمات المميزة للشخصية.

عندما تكون الكتابات أفقية طويلة ومُرتبطة بالحرف التالي، فإنها تكشف أن الشخص المعني “قتالي وناقد وقادر على القيادة”. وأيضًا أنه سيبحث عن الملذات المادية والمتعة.

وعند دراسة الجوانب الأكثر سلبية في شخصية السياسي الروسي، تم الأخذ بعين الاعتبار إساءة استخدام الزوايا الحادة في كتاباته وتوقيعه.

كما تضيف ماريا مرسيدس سانشيز، المتخصصة في الخبرة في مجال الخطوط، أن “نهايات الحروف عبارة عن صولجان”. يطلق عليها صولجان عندما يضغط على آخر حرف ويترك الحبر في الكتابة النهائية، أثره، إنها علامة على الوحشية الواضحة.

وفقًا للأستاذين فينالس وبوينتي، فإن الصولجان والزوايا هي سمة من سمات “العقل البارد المنغلق” الذي “لا يتأثر بأي شيء، ولا يتعاطف مع أي شخص”.

وهكذا، فإن هذه الأشكال تثبت أن الفرد “يخزن قدرًا كبيرًا من الحقد داخل نفسه”.

وفقًا لعالمة الرسم البياني Cándida Sanz Denche، يمكن أن يعاني بوتين من “القلق والألم والرهاب”. ربما حتى بعض صدمات الطفولة والعجز الجنسي، طبقا لما استنتجته من الضربات المائلة والزاوية والسريعة التي قام بها عميل جهاز المخابرات الرئيسي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق.

(المصدر: ديباتي)

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