توقيع بوتين watanserb.com
توقيع بوتين
Imageالهدهد

خبراء يحللون دلالات توقيع بوتين وهذا ما توصّلوا إليه (شاهد)

كتب معالي بن عمر
0

وطن – أجرى العديد من خبراء الخط فيما يخصّ توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإلقاء الضوء على شخصيته ومزاجه.

دلالات توقيع بوتين

وبحسب صحيفة ” الـ ديباتي” الإسبانية،يُنظر إلى فلاديمير بوتين على أنه “مختل اجتماعيًا”، فضلاً عن كونه شخصًا “صارمًا وحكيمًا ومتعجرفًا”. هذه هي بعض الاستنتاجات التي توصل إليها العديد من خبراء الخط الذين حللوا توقيع الرئيس الروسي.

من جهتها، تشرح ماريا مرسيدس سانشيز، خريجة علم الخط، أن ميل بوتين إلى الكتابة، بطريقة مائلة، حيث أن كل حرف من الأحرف مرتبطة ببعضها البعض، يشير إلى أنه “شخص ثابت ومثابر للغاية في أفعاله”.

ووفقا لترجمة “وطن” من السمات الأخرى لشخصية بوتين، التي تبرز من كلماته، أنه شخص “شديد القسوة مع الآخرين”.

الضغط على القلم عند الكتابة، والميل إلى اليمين والخط الأكثر سمكًا في المنطقة العليا من الورقة، هي سمات متكررة في “المغتصبين والقتلة”، وفقًا لعلماء الخطوط الإجرامية فرانسيسكو فينالس وماريا لوز بوينتي.

وعلى وجه التحديد، تشير تلك الكتابة شديدة الانحدار إلى أن الزعيم الروسي يمكن أن يُظهر “خطرًا واضحًا من القسوة تجاه الآخرين”.

بوتين شخص لديه الكثير من الحقد

ويعكس توقيع الرئيس الروسي، طباع «الغطرسة وعدم الثقة»، إضافة إلى «الجمود المطلق في توجهاته وأفعاله».

اتسم توقيعه بأنه مائل غير مستقيم، وتتحه كتابته من الأسفل إلى الأعلى تدريجيا، وهذا ما سمح للخبراء بتحديد السمات المميزة للشخصية.

عندما تكون الكتابات أفقية طويلة ومُرتبطة بالحرف التالي، فإنها تكشف أن الشخص المعني “قتالي وناقد وقادر على القيادة”. وأيضًا أنه سيبحث عن الملذات المادية والمتعة.

وعند دراسة الجوانب الأكثر سلبية في شخصية السياسي الروسي، تم الأخذ بعين الاعتبار إساءة استخدام الزوايا الحادة في كتاباته وتوقيعه.

كما تضيف ماريا مرسيدس سانشيز، المتخصصة في الخبرة في مجال الخطوط، أن “نهايات الحروف عبارة عن صولجان”. يطلق عليها صولجان عندما يضغط على آخر حرف ويترك الحبر في الكتابة النهائية، أثره، إنها علامة على الوحشية الواضحة.

وفقًا للأستاذين فينالس وبوينتي، فإن الصولجان والزوايا هي سمة من سمات “العقل البارد المنغلق” الذي “لا يتأثر بأي شيء، ولا يتعاطف مع أي شخص”.

وهكذا، فإن هذه الأشكال تثبت أن الفرد “يخزن قدرًا كبيرًا من الحقد داخل نفسه”.

وفقًا لعالمة الرسم البياني Cándida Sanz Denche، يمكن أن يعاني بوتين من “القلق والألم والرهاب”. ربما حتى بعض صدمات الطفولة والعجز الجنسي، طبقا لما استنتجته من الضربات المائلة والزاوية والسريعة التي قام بها عميل جهاز المخابرات الرئيسي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق.

(المصدر: ديباتي) 

اقرأ أيضا:

قد يشعل حربا عالمية .. من هو فلاديمير بوتين؟ نظرة على حياة أخطر رجل في العالم

قد يشعل حربا عالمية .. مُصمَّم للنجاة من حرب نووية .. بوتين ينقل عائلته إلى مخبأ تحت الأرض!

بنات فلاديمير بوتين .. تقرير محرج للزعيم الروسي ولغز ابنته السرية من علاقة غرامية

وثيقة مسربة تكشف عن استعداد “بوتين” لخسارة 50 ألف جندي في غزو أوكرانيا

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

مكافأة ضخمة لمن يجلب رأس بوتين لرجل أعمال روسي! (شاهد)

الهدهد

هكذا تعامل الأوكرانيون مع لصوص استغلوا الغزو كفرصة للسلب والنهب (شاهد)

الهدهد

من هم مرتزقة “فاغنر” الذين يخططون لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير…

الهدهد

بات سلوكه غير منتظم .. الاستخبارات الأمريكية تعكف على تقييم حالة بوتين العقلية

الهدهد

بنات فلاديمير بوتين .. تقرير محرج للزعيم الروسي ولغز ابنته السرية من علاقة غرامية

الهدهد

تغير شكل الوجه وتجعلك عدواني أكثر.. هل يتناول بوتين منشطات كمال الأجسام؟

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More