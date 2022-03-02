الشرطة الروسية تحتجز أطفال watanserb.com
الأطفال المحتجزين لدى الشرطة الروسية لوضعهم الزهور أمام السفارة الأوكرانية
الهدهد

لوضعهم الزهور أمام السفارة الأوكرانية.. الشرطة الروسية تحتجز أطفالا معارضين للحرب

كتب سالم حنفي
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وطن – نشر سياسي روسي معارض صورًا مفزعة لأطفال محتجزين في مؤخرة شاحنة للشرطة بعد مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحرب.

الشرطة الروسية تحتجز 7000 شخص

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه على الرغم من عدم تسامح الكرملين مع المعارضة، تحدى المتظاهرون موسكو وخرجوا إلى الشوارع ضد الحرب غير الشرعية التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا ، مخاطرين بالسجن وحتى بتهم الخيانة العظمى.

واحتجزت الشرطة الروسية ما يقرب من 7000 شخص حتى الآن في ما يصل إلى 50 مدينة، وفقًا لـ OVD-Info – وهي منظمة تتعقب الاحتجاجات في البلاد.

وبحسب صور نشرها السياسي المعارض إيليا ياشين يوم الثلاثاء ، فإن الأطفال هم من بين الأشخاص الذين خطفهم الضباط.

وتُظهر الصور ما لا يقل عن ثلاثة أطفال – لا تزيد أعمارهم عن سن المدرسة الابتدائية – يجلسون في مؤخرة ما يُقال إنه سيارة شرطة في موسكو وهم يحلون الزهور واللافتات، حيث قال أحد المراسلين إنهم ذهبوا لوضع الزهور في السفارة الأوكرانية بالمدينة.

ووفقا للصور، تظهر فتاة تحمل لافتة باللغة الروسية تقول “لا للحرب”، و تم رسم أعلام روسية وأوكرانية صغيرة حول الكلمات ، وتم رسم العلمين متبوعين بقلب وردي صغير. في إشارة إلى ان “روسيا وأوكرانيا يساوي الحب”.

وتظهر الفتاة جالسة على كرسي في الجزء الخلفي من سيارة شرطة، مع طفلين يجلسان على جانبيها.ويبدو كلاهما هادئين أيضًا على الرغم من الظروف.

في حين أن فتاة على يسارها مرتدية سترة وردية منتفخة وقفازات تحمل باقة من الزهور ولافتة أخرى ، بينما يظهر صبي على يسارها وحقيبة ظهر عند قدميه.

وتظهر صورة أخرى الفتاة ذات السترة الوردية واقفة على قضبان معدنية تبقيها داخل الشاحنة. بدا وجهها أحمر كما لو كانت تبكي.

ويمكن رؤية الأطفال الآخرين خلفها ، كما يمكن رؤية ما يبدو أنهما ضابطان روسيان على الأقل يرتديان زيًا أسود.

قمع المتظاهرين في روسيا

وشوهد ضباط يرتدون الزي العسكري نفسه في مدن روسية يقومون بقمع المتظاهرين وتجميعهم في شاحنات صغيرة.

وتشير صورة ثالثة ، تظهر الفتاة ذات السترة الوردية مرة أخرى ، والتي نقلت إلى مركز للشرطة. ويمكن رؤيتها جالسة على كرسي بجوار مكتب ، حيث تعمل امرأة ترتدي زي الشرطة وقناع على جهاز كمبيوتر.

تم وضع لافتات “لا للحرب” التي كانوا يحملونها على المكتب خلف الفتاة. وكذلك إحدى أزهارها، في حين يبدو أن الظلام بالخارج.

إيليا ياشين هو سياسي سابق مُنع من الترشح لمنصب عام 2021 لأنه وصف بـ “المتطرف” بسبب دعمه لزعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.

وقالت “ديلي ميل” إنه تم التقاط الصور ونشرها من قبل المراسلين. و قال أحدهم إن أمهاتهم أخذوا الأطفال لوضع الزهور في السفارة الأوكرانية في موسكو.

ومع ذلك ، تم القبض على النساء – مع أطفالهن – وإلقائهم في عربة الشرطة ، حسبما قال المراسل. مضيفًا أنهن سيتم احتجازهن جميعًا من قبل الشرطة طوال الليل.

وزعم الصحفي أن هناك طفلاً رابعًا تم اعتقاله ولم يظهر في الصور.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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