فيديو مرعب .. صاروخ روسي يفاجئ أوكراني أثناء تصويره الغارات بهاتفه (شاهد)

وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا لاقى تفاعلا واسعا، لصاروخ روسي فاجأ مواطن أوكراني كان يقوم بتصوير نفسه في خاركيف.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا اليوم، الأربعاء، يومه السابع ولازالت القوات الروسية تتقدم نحو العاصمة كييف ببطء، وستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم على قرار يطالب روسيا بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا وسحب جيشها من البلاد، ويدين قرار موسكو “زيادة جاهزية قواتها النووية”.

#شاهد📷 لحظة سقوط صاروخ روسي قرب شخص أوكراني كان يصور نفسه بمدينة #خاركيف. pic.twitter.com/SK6fpFHH4F — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 2, 2022

صاروخ روسي يفاجئ أوكراني

وبحسب المقطع الذي رصدته (وطن) فقد ظهر مواطن أوكراني وهو يقوم بتصوير نفسه في أجواء الحرب، في مدينة خاركيف شرقي البلاد.

إلا أنه تفاجأ أثناء التصوير بسقوط صاروخ روسي قريبا منه بشكل كبير، ما تسبب في حالة من الرعب له وبدأ بالهروب نحو ملاذ آمن.

وكان الهاتف يهتز في يده أثناء هرولته وبدت الصورة مشوشة، بينما يظهر في الخلفية آثار الدمار التي تسبب بها الصاروخ وصوت الانفجار المروع.

هذا وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، الأربعاء، روسيا بوقف القتال فورا في أوكرانيا وسحب قواتها العسكرية.

وقال مندوب روسيا في الأمم المتحدة: “السلطات الأوكرانية تمنع خروج المدنيين من الممرات الآمنة.. فهي تستخدم السكان كدروع بشرية.. الجيش الأوكراني يقصف المدنيين في دونباس.. نحن لا نقصف المدنيين أو المنشآت المدنية”، موضحا أن “النازية الجديدة منتشرة في أوكرانيا.. نواجه النزعة القومية الأوكرانية”.

أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

بدوره، قال مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة إن “التصويت ضد روسيا هو دليل على التمسك بميثاق المنظمة”. مشيرا الى أن “التحقيق مع روسيا من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.

واتهم مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة، روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقال “المواطنون والمقيمون في أوكرانيا تحولوا إلى رهائن.. شعبنا يتعرض لقصف بصواريخ باليستية وأسلحة حرارية”.

وخلال الجلسة أيضا، قالت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة إن روسيا تستعد لزيادة وحشية حملتها على أوكرانيا، وحثت الدول أعضاء الجمعية العامة على التصويت لصالح قرار يوبخ موسكو على غزوها لأوكرانيا.

وقالت السفيرة ليندا توماس-جرينفيلد قبل التصويت “هذه لحظة استثنائية. للمرة الأولى منذ 40 عاما يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة خاصة للجمعية العامة”.

وتابعت قائلة إن “روسيا استخدمت ذخائر عنقودية وقنابل فراغية محظورة”، مشيرة الى أن “روسيا دمرت بنية تحتية حيوية منها خدمات المياه والغاز للملايين”.

ولفتت الى أن “قوات بوتين واجهت مقاومة غير متوقعة”. وأوضحت أن الهدف “هو وقف حرب روسيا في أوكرانيا”.

لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة للأمم المتحدة

هذا وقال دبلوماسيون إنه بحلول مساء، الثلاثاء، كان ما يقرب من نصف أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 قد انضموا بصفتهم رعاة لمشروع قرار بهذا الصدد قبل التصويت عليه اليوم. والنص “يستنكر العدوان الروسي على أوكرانيا” وهو يماثل مشروع قرار رفضته روسيا من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا يوم الجمعة.

ولا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتوقع دبلوماسيون غربيون اعتماد القرار الذي يحتاج إلى دعم ثلثي الأعضاء.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمام الجمعية العامة أمس: “الحرب الروسية تمثل واقعا جديدا. تتطلب من كل واحد منا اتخاذ قرار حازم ومسؤول وإعلان موقفه”.

ورغم أن قرارات الأمم المتحدة غير ملزمة إلا أنها تنطوي على ثقل سياسي.

وتطالب مسودة مشروع القرار “بأن يسحب الاتحاد الروسي جميع قواته العسكرية على نحو فوري وكامل وغير مشروط من أراضي أوكرانيا الواقعة داخل حدودها المعترف بها دوليا”.

ومن المتوقع أن تمتنع عشرات الدول رسميا عن التصويت أو المشاركة كلية.

وخلال تصويتين أجراهما مجلس الأمن حول الأزمة الأوكرانية الأسبوع الماضي، امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت.

وسيأتي تصويت الجمعية العامة في نهاية جلسة استثنائية طارئة ونادرة عقدها مجلس الأمن يوم الأحد. ولن تتمكن روسيا من الاعتراض على هذه الخطوة لأنها مسألة إجرائية.

(المصدر: وطن – متابعات)

اقرأ أيضاً:

من هم مرتزقة “فاغنر” الذين يخططون لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؟