وقف دخول الأوكرانيين للإمارات دون تأشيرة watanserb.com
أعلنت السفارة الأوكرانية في أبو ظبي بأن الإمارات أوقفت دخول الأوكرانيين إليها بدون تأشيرة مسبقة
الهدهد

الإمارات تواصل تواطؤها مع روسيا وتقرر وقف دخول الأوكرانيين إليها بدون تأشيرة مسبقة

كتب سالم حنفي
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وطن – في واقعة جديدة قد تزيد من العداء بين الإمارات والغرب الداعم لأوكرانيا، أعلنت السفارة الأوكرانية في أبو ظبي بأن الإمارات أوقفت دخول الأوكرانيين إليها بدون تأشيرة مسبقة.

عقد صفقة بين الإمارات وروسيا

ويأتي هذا الإجراء ضد الاوكرانيين بعد يوم واحد فقط من كشف مسؤول أوروبي أن الإمارات عقدت صفقة قذرة مع روسيا مرتبطة بالحوثيين وأوكرانيا.

وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاثنين حظرا لبيع الأسلحة على جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران. وسط تساؤلات من بعض الدبلوماسيين بشأن الصلات بين دعم روسيا للخطوة وامتناع الإمارات عن التصويت على قرارين في مجلس الأمن حول أوكرانيا.

واتهم بعض دبلوماسيي الأمم المتحدة المحبطين الإمارات بالفوز بدعم روسيا بالامتناع عن التصويت في مجلس الأمن على غزو موسكو لأوكرانيا يومي الجمعة والأحد، حيث صوتت الإمارات في السابق لصالح اجتماع لمجلس الأمن يوم 31 يناير كانون الثاني لمناقشة زيادة القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “الإمارات اتبعت نهجا تعامليا للغاية.”

“هناك الكثير من خيبة الأمل هناك … آمل أن يعودوا الآن إلى نهج أكثر مبدئيًا.”

وقال متحدث باسم بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن الإمارات “لا تشارك في تداول الأصوات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

واتهم دبلوماسي في مجلس الأمن تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته الإمارات بعقد “صفقة مع الشيطان” لتأمين دعم روسيا. وقال الدبلوماسي إن “امتناع الإمارات عن التصويت بشأن أوكرانيا دفع روسيا للتصويت بنعم”.

بينما وافق المجلس على توسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها. وهي خطوة دفعتها الإمارات بعد أن أعلن الحوثيون عن عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية هذا العام.

وقد حصل على 11 صوتًا لصالحه ، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون – أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج – عن التصويت. وصوتت روسيا بالموافقة بعد الامتناع عن التصويت في المجلس قبل عام على تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن.

وكان نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم. قد وقع مع رئيس جمهورية أوكرانيا السابق، بيترو بوروشينكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. اتفاقا تم بموجبه الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لجميع أنواع جوازات السفر من مواطني البلدين.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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