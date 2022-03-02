الإمارات تواصل تواطؤها مع روسيا وتقرر وقف دخول الأوكرانيين إليها بدون تأشيرة مسبقة

وطن – في واقعة جديدة قد تزيد من العداء بين الإمارات والغرب الداعم لأوكرانيا، أعلنت السفارة الأوكرانية في أبو ظبي بأن الإمارات أوقفت دخول الأوكرانيين إليها بدون تأشيرة مسبقة.

عاجل | سفارة أوكرانيا في أبوظبي: الإمارات تعلق دخول الأوكرانيين بدون تأشيرة — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) March 2, 2022

عقد صفقة بين الإمارات وروسيا

ويأتي هذا الإجراء ضد الاوكرانيين بعد يوم واحد فقط من كشف مسؤول أوروبي أن الإمارات عقدت صفقة قذرة مع روسيا مرتبطة بالحوثيين وأوكرانيا.

وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاثنين حظرا لبيع الأسلحة على جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران. وسط تساؤلات من بعض الدبلوماسيين بشأن الصلات بين دعم روسيا للخطوة وامتناع الإمارات عن التصويت على قرارين في مجلس الأمن حول أوكرانيا.

واتهم بعض دبلوماسيي الأمم المتحدة المحبطين الإمارات بالفوز بدعم روسيا بالامتناع عن التصويت في مجلس الأمن على غزو موسكو لأوكرانيا يومي الجمعة والأحد، حيث صوتت الإمارات في السابق لصالح اجتماع لمجلس الأمن يوم 31 يناير كانون الثاني لمناقشة زيادة القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “الإمارات اتبعت نهجا تعامليا للغاية.”

“هناك الكثير من خيبة الأمل هناك … آمل أن يعودوا الآن إلى نهج أكثر مبدئيًا.”

وقال متحدث باسم بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن الإمارات “لا تشارك في تداول الأصوات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

واتهم دبلوماسي في مجلس الأمن تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته الإمارات بعقد “صفقة مع الشيطان” لتأمين دعم روسيا. وقال الدبلوماسي إن “امتناع الإمارات عن التصويت بشأن أوكرانيا دفع روسيا للتصويت بنعم”.

بينما وافق المجلس على توسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها. وهي خطوة دفعتها الإمارات بعد أن أعلن الحوثيون عن عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية هذا العام.

وقد حصل على 11 صوتًا لصالحه ، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون – أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج – عن التصويت. وصوتت روسيا بالموافقة بعد الامتناع عن التصويت في المجلس قبل عام على تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن.

وكان نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم. قد وقع مع رئيس جمهورية أوكرانيا السابق، بيترو بوروشينكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. اتفاقا تم بموجبه الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لجميع أنواع جوازات السفر من مواطني البلدين.

(المصدر: تويتر – وطن)

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