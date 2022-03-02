إحراج كبير لبوتين .. أوكرانيا تبعث بهذه الرسالة لأمهات الجنود الروس الأسرى

وطن – في إحراج كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلبت وزارة الدفاع الأوكرانية من أمهات الجنود الروس الذين تم أسرهم. الحضور إلى أوكرانيا لاصطحاب أبنائهم.

“ماما.. ابنك في انتظارك”

وبحسب ما أفاد موقع “businessinsider” وتحت عنوان “ماما.. ابنك أسير الحرب في انتظارك”. كتبت وزارة الدفاع الأوكرانية في منشور على فيسبوك يوم الأربعاء: “اتخذت أوكرانيا قرارًا بإعادة أسرى الحرب إلى أمهاتهم إذا جاؤوا إلى أوكرانيا.”

ويُظهر المنشور صورة مجمعة لأحد أفراد الجيش الروسي متداخلاً مع امرأة حزينة تبدوا في محنة.

وكتبت وزارة الدفاع في منشورها: “نطلب منكم إيصال هذه الرسالة إلى آلاف الأمهات الروسيات البائسات. اللائي قُبض على أبنائهن في أوكرانيا”.

تعليمات للأمهات الروسيات

وفي المنشور كتبت وزارة الدفاع قائمة تعليمات للأمهات الروسيات. تشمل الاتصال برقم هاتف لمعرفة ما إذا كان أبناؤهن قد ماتوا أو تم أسرهم.

كما وصفت وزارة الدفاع الأوكرانية أيضًا توجيهات مفصلة للأمهات الروسيات لاستعادة أبنائهن. في حالة إذا تم القبض عليهم – والتي تشمل رحلة إلى حدود بولندا مع أوكرانيا، تليها مرافقة إلى كييف.

وقالت وزارة الدفاع: “نحن الشعب الأوكراني، على عكس فاشيو بوتين. لا نخوض حربًا مع الأمهات وأبنائهن المأسورين”. مضيفة: “نحن في انتظاركم في كييف!”

مقتل 6 آلاف روسي

وسبق أن حثت وزارة الداخلية في البلاد العائلات على تحديد هوية أي جنود روس أسرى أو قتلوا. وفقًا لإذاعة أوروبا الحرة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء. إن قرابة 6000 روسي قتلوا في الأيام الستة الأولى من غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب بالفيديو: “الأمهات الروسيات يفقدن أطفالهن في بلد أجنبي تمامًا”.

وتابع: “فكر في هذا الرقم قُتل ما يقرب من 6000 جنديا روسيا، في ستة أيام من الحرب”.

عدد غير واضح

ولم تقدم روسيا حتى الآن أرقامًا محدثة عن الوفيات المؤكدة. كما أن عدد القتلى العسكريين الأوكرانيين غير واضح.

وبعد أسبوع على الغزو، تقول كييف إنها أسرت عشرات العسكريين الروس.

كما تنتشر على المواقع الإلكترونية تسجيلات مصورة بالهاتف. يظهر فيها شبان بزي عسكري يبدو عليهم الارتباك ومن دون سلاح.

خسائر بشرية

هذا وأقر الجيش الروسي للمرة الأولى، الأحد، منذ بدء هجومه على أوكرانيا بتكبّده خسائر بشرية. لكّنه لم يعلن أي حصيلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية “إيغور كوناتشينكوف”، إن “العسكريين الروس يثبتون شجاعتهم في مهماتهم القتالية للأسف، هناك قتلى وجرحى. لكن خسائرنا أقل بكثير” من خسائر الجانب الأوكراني، لكنه لم يشر إلى عدد الأسرى.

وعلى عكس التوقعات قبيل الحرب، نجح الجيش الأوكراني والمقاومة الشعبية في مقاومة الهجوم الروسي على أغلب المدن الأوكرانية حتى الأربعاء.

المصدر: (businessinsider – ترجمة وتحرير وطن)

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