ناشطون مصريون يطالبون بمقاطعة حفل فرقة  Maroon 5  العالمية في الأهرامات تضامناً مع فلسطين!

وطن – طالب ناشطون مصريون، بمقاطعة حفل الفريق الأمريكي Maroon 5 المقرر إقامته في مصر، يوم الثلاثاء القادم الموافق 3 مايو. تحت سفح الهرم. وذلك بسبب إحياء الفرقة حفلًا آخر يوم 9 مايو المقبل، في تل أبيب بإسرائيل.
مهزلة!
وجاء في تعليق أحد النشطاء: “Maroon 5 هيعملوا حفلة في تل أبيب في شهر مايو الي جي بعد الحفلة بتاعة القاهرة. اتمنى ان الناس تصحى و ماتشاركش في المهزلة دي ولما يوصلوا مصر يمشوا زي الكلاب”.
وكتبت أخرى: “حفلة maroon 5 في رمضان و بعد مصر رايحين اسرائيل. فلو انت مسلم و متمسك بدينك مش هتروح. و لو انت مش مسلم او مش متمسك بدينك اوي ففكرت انهم تمام مع اسرائيل تخليك متروحش”.
وعقب ناشط: “جماعة جدير بالذكر تبقوا عارفين ان maroon 5 عاملين حفلة في الأراضي المحتلة، وده سبب كافي عشان محدش يفكر يروح الحفلة اللي هيعملوها في مصر ، بلاش تهاون في الموضوع ده رجاءً”.
تطبيع
وذكرهم الناشط أنس حسن بأن حضور الحفلة، يعتبر شكلاً من أشكال التطبيع مع الاحتلال. وكتب: ” بالمناسبة يعني للناس اللي بتحتفل إن maroon 5 جايين الأهرامات في مصر. الباند عامل Tour و هيروحوا بعد مصر “تل أبيب في إسرائيل”.
وتابع: “أعتقد دا سبب كافي الناس متروحش الحفلة و اللي هيروح محتاج يعرف المعلومة دي علشان دا اسمه تطبيع”.
وكتبت إيمان: “إن شاءالله تكون صدفه إننا محطوطين في نفس الTour بتاعة maroon 5 اللي هيكون بدايتها مصر بعدين الامارات “المُطبعه” ثم اسرائيل!”.
سعر التذكرة!
وتجاهلت ناشطة سعر التذكرة المثير للجدل، وكتبت: “هي الناس مش واخدة بالها ان الميدل ايست توور بتاعة maroon 5 دي هيطلعوا فيها علي إسرائيل بعد مصر. اصل حتي لو التكيت ب ٥٠٠ جنيه مثلا مش هنروح لناس معترفة بالكيان. و هتعمل حفلة علي ارض اتق تل عليها اخواتنا!! انتو نسيتو كل حاجة خلاص و بجد مبقاش في اي مبادئ للدرجة دي!”.
وتنقسم الأسعار لثلاث فئات الأولى وهي الفئة العادية ب2300 جنيه. والثانية وهي الذهبية بـ4500 أما الفئة الأخيرة بـ5000
سعر تذاكر حفل فريق maroon 5 في مصر
Regular 2300 LE
Gold 4500LE
Vip 5000LE pic.twitter.com/pXH65RiVo7
— Mai Fahmy (@MaiFahmy) February 24, 2022
وكانت شركة Live At The Pyramids قد أعلنت عن الحفل من خلال موقع انستجرام وكشفت عن خريطة حفلاتها القادمة والتي تضم مصر ودبي يوم 6 مايو.
المصدر: (وطن – متابعات)
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