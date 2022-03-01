مباراة ميلان وإنتر في قمة منافسات بطولة كأس إيطاليا watanserb.com
مباراة ميلان وإنتر في قمة منافسات بطولة كأس إيطاليا
Imageرياضة

موعد مباراة ميلان وإنتر والقناة الناقلة في كأس إيطاليا

منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا

كتب فارس أبو شيحة
0

وطن – يترقب عشاق وجماهير الكرة الإيطالية مباراة قمة ديربي الغضب بين ميلان وجاره الإنتر مساء اليوم الثلاثاء، في منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا على ميدان ملعب “سان سيرو”.

موعد مباراة ميلان وإنتر في كأس إيطاليا

وستنطلق الأمسية الكروية بين ميلان وإنتر في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، السودان، الأردن في تمام الساعة العاشرة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثانية عشر مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستنقل المواجهة المثيرة بين ميلان وجاره الإنتر في قمة دور النصف النهائي من كأس إيطاليا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية بالمجان. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12091، وباستقطاب عمودي، كما ومعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

وكذلك ستبث كافة المباريات منذ بداية الموسم الجاري كالعادة عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على موقع اليوتيوب.

التعليق على مباراة ميلان وإنتر

وسيعلق على مباراة قمة ديربي الغضب بين ميلان وجاره الإنتر عبر قناة أبو ظبي الرياضية، المعلق الرياضي فارس عوض.

تشكيلة فريق ميلان

ومن المتوقع أن يدخل المدرب ستيفانو بيولى بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه إنتر ميلان، حيث سيكون في حراسة المرمى مايك مايغنان.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: تيو هرنانديز، فيكايو تومورى، أليساندرو فلورينزي، دافيد كالابريا، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، فرانك كيسى، إسماعيل بن ناصر، تيموى باكايوكو، ماتيو غابيا، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، أوليفيه جيرو، جونيور ميسياس.

تشكيلة فريق إنتر ميلان

وسيلعب المدرب سيموني إنزاغي في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه ميلان، حيث سيتواجد في حراسة المرمى سمير هاندانوفيتش.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، روبن جوسينس، دينزل دومفريس، أليساندرو باستوني، ميلان شكرينيار، وفي وسط الفريق سيأتي كلاً من: خواكين كوريا، مارسيلو بروزوفيتش، أرتورو فيدال، لكن في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، أليكسيس سانشيز، لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو.

(المصدر: وطن + تويتر)

اقرأ أيضاً: 

ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعثر ميلان وجاره الإنتر 

ليفربول يهزم إنتر ميلان في عقر داره وبايرن ميونيخ يسقط في فخ التعادل أمام سالزبورغ (فيديو) 

مبلغ ضخم.. ابن سلمان يشتري نادي “إنتر ميلان” الإيطالي ويفاوض لشراء مارسيليا وآخر برازيلي 

إبراهيموفيتش يحسم مصير مستقبله مع الميلان  

نيوكاسل يونايتد يصيب “ابن سلمان” بخيبة أمل .. فهل سيشتري “إنتر ميلان”؟!

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

مرتضى منصور يفسخ عقد المدرب كارتيرون بعد اعترافه بالتسجيل المنسوب له

رياضة

عبد الرزاق حمد الله يعادل الرقم القياسي لنجم الأهلي عمر السومة في الدوري السعودي

رياضة

“الفيفا” يتخذ القرار النهائي بحق منتخب روسيا للعب تصفيات كأس العالم 2022

رياضة

تمريرة الحارس المغربي بونو تقود إشبيلية بالفوز الثمين على ريال بيتيس (فيديو)

رياضة

صلاح وماني وكيتا يخطفون الأنظار بعد تجنبهم احتفال نجوم ليفربول بزجاجات الخمر (شاهد)

رياضة

رقم تاريخي غير مسبوق في مباراة قمة ليفربول وتشيلسي (فيديو)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More