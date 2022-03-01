دبلوماسي أوروبي: الإمارات أبرمت صفقة “قذرة” مع روسيا مرتبطة بالحوثيين وأوكرانيا

وطن – قالت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن مسؤول أوروبي إن الإمارات عقدت صفقة قذرة مع روسيا مرتبطة بالحوثيين وأوكرانيا.

وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاثنين حظرا لبيع الأسلحة على جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران. وسط تساؤلات من بعض الدبلوماسيين بشأن الصلات بين دعم روسيا للخطوة وامتناع الإمارات عن التصويت على قرارين في مجلس الأمن حول أوكرانيا.

واتهم بعض دبلوماسيي الأمم المتحدة المحبطين الإمارات بالفوز بدعم روسيا بالامتناع عن التصويت في مجلس الأمن على غزو موسكو لأوكرانيا يومي الجمعة والأحد، حيث صوتت الإمارات في السابق لصالح اجتماع لمجلس الأمن يوم 31 يناير كانون الثاني لمناقشة زيادة القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “الإمارات اتبعت نهجا تعامليا للغاية.” “هناك الكثير من خيبة الأمل هناك … آمل أن يعودوا الآن إلى نهج أكثر مبدئيًا.”

وقال متحدث باسم بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن الإمارات “لا تشارك في تداول الأصوات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

سفير روسيا

وسخر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ، فاسيلي نيبينزيا ، عندما سئل عما إذا كانت روسيا قد دعمت إدراج الحوثيين في القائمة السوداء مقابل امتناع الإمارات عن التصويت.

وقال: “نحن لا نفعل شيئًا بالمقابل مثل بعض زملائنا في مجلس الأمن، الذين إلى جانب التبادل – دون أي خجل – يلفون أذرع أعضاء مجلس الأمن لدينا وأعضاء الجمعية العامة ليفعلوا أو يصوتوا بالطريقة التي يريدون. بما في ذلك وطرق غير دبلوماسية “.

واتهم دبلوماسي في مجلس الأمن تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته الإمارات بعقد “صفقة مع الشيطان” لتأمين دعم روسيا. وقال الدبلوماسي إن “امتناع الإمارات عن التصويت بشأن أوكرانيا دفع روسيا للتصويت بنعم”.

ووافق المجلس على توسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها. وهي خطوة دفعتها الإمارات بعد أن أعلن الحوثيون عن عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية هذا العام.

وقد حصل على 11 صوتًا لصالحه ، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون – أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج – عن التصويت. وصوتت روسيا بالموافقة بعد الامتناع عن التصويت في المجلس قبل عام على تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن.

(المصدر: رويترز – رويترز)

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