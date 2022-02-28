تغير شكل الوجه وتجعلك عدواني أكثر.. هل يتناول بوتين منشطات كمال الأجسام؟

وطن – تغيرت شخصية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأصبح عدواني أكثر بعد أن تناول منشطات “كمال الأجسام”. وبعد إرسال جيشه إلى أوكرانيا وذلك حسب تقرير لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

اُتهم فلاديمير بوتين بتناول منشطات تعمل على تقوية العضلات وتجعل الشخص عدوانيا.

من جهته، قال وزير خارجية بريطانيا الأسبق اللورد ديفيد أوين. إن وجه الرئيس الروسي يبدو أنه قد تغير والمنشطات التي يُقال إن الرئيس الروسي يتناولها يمكن أن تسبب تغيرات في الشخصية أيضًا.

تساعد على تقوية العضلات

ويُقال كذلك إن التغييرات التي طرأت على مظهر بوتين قد تكون بسبب تناوله عقاقير تساعد على تقوية العضلات.

وفي هذا السياق، قال اللورد أوين لراديو تايمز: “انظروا الى وجهه، وانظروا كيف تغير – لديه الآن وجه بيضاوي.”

وأضاف” بالنسبة للأشخاص الذين قالوا إنه قد خضع لجراحة أو بوتوكس، فأنا لا أتصور ذلك على الإطلاق.”

كيف يغير الدواء مظهر الشخص؟

تابع الطبيب بالقول : “إن بوتين إما يستخدم الستيرويدات الابتنائية باعتباره لاعب كمال أجسام. أو أنه يتناول الكورتيكوستيرويدات.”

وأضاف “إذا كنت تتناول هذه العقاقير، فهي تمنحك بالتالي مثل هذا الوجه. وتؤثر سلباً على مناعتك وتجعلك أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.”

وتابع بالقول “هذا الرجل كان في عزلة تامة. إنه أمر غير عادي تماماً، لا يريد أن يراه أحد، ويُفضل البقاء على بعد أميال. مما يشير بالتالي إلى أنه يتناول عقار الستيرويد.”

وحسب اوين، فإن رئيس الوزراء الروسي الذي أمر بغزو أوكرانيا الأسبوع الماضي. قد تغيرت شخصيته منذ استخدامه المنشطات لتقوية العضلات.

قائلا: “أعتقد أن شخصيته قد تغيرت، لكن لا أعتقد أنه مجنون. إنه ذكي للغاية وشخص لا تريده كعدو.”

حملة مقاطعة للفودكا الروسية

ومنذ غزو أوكرانيا، قام أصحاب الحانات والمطاعم بالرد على الرئيس العدواني. من خلال سحبهم للفودكا الروسية من على الرفوف.

وفي هذا الإطار، قام مؤسس مطعم “Evel Pie” للبيتزا في لاس فيغاس، براندون باورز، باستبدال جميع المنتجات الكحولية في مطعمه بالفودكا الأوكرانية. والتي يبيعها مقابل 5 دولارات (3.80 جنيهًا إسترلينيًا).

وكل زجاجة يقوم ببيعها يقدم ثمنها لجمعية خيرية إنسانية.

وقال باورز لصحيفة “The Independent” البريطانية إنه كان يؤدي دوره بالقليل الذي يمتلكه وذلك لمساعدة الشعب الأوكراني.

المصدر: (ديلي ستار – ترجمة وتحرير وطن)

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