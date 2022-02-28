من هي الشابة هيفاء فوعاني التي هزت وفاتها بطريقة مأساوية لبنان؟ (شاهد)

وطن – تصدرت خبيرة التجميل الشابة هيفاء فوعاني، مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بعد خبر وفاتها اختناقاً.

وفاة هيفاء فوعاني

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن هيفاء توفيت نتيجة تعرضها للاختناق ونقص في الأوكسجين بسبب المدفأة.

وعبر الناشطون في لبنان عن حزنهم بسبب وفاة هيفاء فوعاني، منوهين إلى أنها صاحبة صالون “هيفاء بيوتي” في بيروت.

وجاء في نعي هيفاء ما كتبته إحدى السيدات: “هيفا فوعاني في ذمة الله من الناس يلي عرفتا ما في اطيب وأحن من هالانسانه”.

وعقبت أخرى: “هل كمية الحب لي العالم بتحبك ياه لأنك دايماً كنتي تساعدي ورزقتك تقسميها معهن وحنونة وطيبة “.

وكتبت ناشطة: ” ماحدا عم بصدق فينا دنيا كلا ضاجت و زعلت هي المخلوقة يلي ضحكتا ع وشها عطول. يلي بتضحك معا من قلبك وبترتحلا من اول ما تشوفا يلي بتفوت عل قلب بلا ولا شي.. أنا بزات تلميذتها علمتني كل شي بس ما قالتلي انو المنيح بروح بكير حسبيا الله ونعم الوكيل “.

تسرب غاز

وفي سياق مشابه، لقي فنان لبناني شهير، مصرعه في داخل شقة في مدينة الشيخ زايد بمصر، وعثر زملائه على جثته داخل حمام الشقة بعد تغيبه عن العمل.

وذكرت صحيفة “صدى البلد” المحلية، أن مديرية أمن الجيزة تلقت إخطاراً من شرطة الشيخ زايد. بالعثور على جثة الفنان جان بيير حداد، وهو أحد عازفي فرقة كايرو جاز.

ورجحت التحريات الأولية اختناق حداد نتيجة تسرب الغاز. بعدما أبلغ زملاء المتوفي رجال الشرطة وقال أحدهم إنهم ذهبوا إلى الشقة للاطمئنان عليه بعد تأخره عن موعد الفرقة. وعدم الرد على الهاتف.

و يبلغ حداد من العمر 39 سنة ويعمل مدير في مطعم لبناني بمنطقة الشيخ زايد.

وحضرت شقيقة حداد وابن عمه إلى جهات التحقيق، وتم التنسيق مع السفارة اللبنانية لإنهاء إجراءات التحقيق واستلام الجثمان لدفنه في لبنان.

من هو جان بيير حداد؟

ويعد الفنان جان بيير مؤسس أول فرقة ميتال لبنانية تحصل على صفقة قياسية دولية. حيث وقعوا مع شركة Stygian Crypt Productions بعد إطلاقهم لأول مرة منفردة God’s Wrath في عام 2004.

واستمرت الفرقة في تأمين الصفقات الأولى في لبنان، وعُرفوا باسم ” سفراء لبنان من الموت “.

وتقوم الفرقة بإطلاق أغاني على المستوى الدولي ولهم جولات خارج لبنان واكتسبوا قاعدة جماهيرية كبيرة.

المصدر: (وطن – متابعات)

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