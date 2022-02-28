Galleryالهدهد

رموز غامضة “مرعبة” تظهر على مباني في العاصمة الأوكرانية كييف .. هذا سرّها (صور)

كتب أنس السالم
0

وطن – حذّرت السلطات الأوكرانية سكان العاصمة كييف من رموز غامضة ظهرت على المباني في جميع أنحاء العاصمة، يُقال إنها تُستخدم في توجيه ضربات صاروخية والطائرات بدون طيار.

رموز غامضة في كييف

بحسب تقارير صحفية، فقد تم حث السكان في كييف على مراقبة العلامات التي يزعم أن القوات الروسية والمخربين الموالين للكرملين استخدموها.

تستخدم الرموز، التي تتكون من الصلبان الحمراء على أسطح المباني السكنية، لمساعدة القوات الروسية في ضرب أهداف. وفقًا لمصادر في كييف.

وظهرت صور للعلامات، مع مقطع فيديو واحد على تويتر يزعم أنه يظهر رمزًا مواليًا لروسيا على أنابيب الغاز في مبنى سكني.

السلطات تحذر من العلامات 

ردا على ذلك، أصدرت السلطات المحلية في كييف تحذيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال التحذير: “سكان البنايات الشاهقة التي تصل إلى السطح، برجاء فحص السقف على وجه السرعة بحثًا عن علامات”.

وجاء في تحذير آخر أن “العلامات على الخشب يمكن دهنها أو تغطيتها بشريط عاكس”.

وتم حث السكان على إزالة العلامات أو تغطيتها بمواد مثل الأوساخ، وفقًا لتقارير The Sun.

كما أصدر عمدة كييف فيتالي كليتشكو بيانًا في عطلة نهاية الأسبوع وقال: “يحث مسؤولو المدينة المواطنين على الإبلاغ فورًا عن المواقع المعلمة، وتقديم الصور إلى سلطات إنفاذ القانون، والإبلاغ عن المشتبه بهم الذين قد يكونون متورطين في وضع العلامات”.

واتهم كليتشكو “المتعاونين” الأوكرانيين بـ “الخيانة” وقال إن أي شخص يساعد غزاة بوتين سيتم سجنه .

وأضاف أن “الجريمة يعاقب عليها بالسجن من 12 إلى 15 عاما مع أو بدون مصادرة الممتلكات”.

من جهتها، نصحت الشرطة في مدينة لفيف غرب أوكرانيا المدنيين باستخدام المصابيح أو مصابيح الأشعة فوق البنفسجية للمساعدة في البحث عن الطلاء بعد أن رصد الناس علامات عاكسة.

وحذر رجال الشرطة من أن العلامات “استخدمها عملاء روس تسللوا إلى المدينة لتوجيه ضربات صاروخية”.

(المصدر: ذا صن) 

اقرأ أيضا: 

مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا .. تخوفات من إطلاق بوتين لهذه الأسلحة المرعبة

وثيقة مسربة تكشف عن استعداد “بوتين” لخسارة 50 ألف جندي في غزو أوكرانيا

تغير شكل الوجه وتجعلك عدواني أكثر.. هل يتناول بوتين منشطات كمال الأجسام؟

“التايمز”: بأوامر من الكريملين .. مرتزقة “فاغنر” تصل إلى “كييف” لجلب رأس “زيلينسكي”

أنس السالم

- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول.
- يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام.
- عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية.
- شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC.
- أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة .
- قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين .
- ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات .
- مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

قناص روسي أصاب رأسه .. عائلة الجزائري محمد طالبي تكشف تفاصيل لحظاته الأخيرة بأوكرانيا

الهدهد

أربك الدب الروسي .. هكذا أصبح “الهاتف” أكثر أسلحة الرئيس الأوكراني فعالية

الهدهد

وثيقة مسربة تكشف عن استعداد “بوتين” لخسارة 50 ألف جندي في غزو أوكرانيا

الهدهد

“التايمز”: بأوامر من الكريملين .. مرتزقة “فاغنر” تصل إلى…

الهدهد

تلبية لدعوى “زيلينسكي” .. وصول أولى كتائب المتطوعين الأوروبيين للقتال في…

الهدهد

فيديو “عنصري” .. مقاتلون “أوكران” يدهنون الرصاص بشحم…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More