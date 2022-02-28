رموز غامضة “مرعبة” تظهر على مباني في العاصمة الأوكرانية كييف .. هذا سرّها (صور)

وطن – حذّرت السلطات الأوكرانية سكان العاصمة كييف من رموز غامضة ظهرت على المباني في جميع أنحاء العاصمة، يُقال إنها تُستخدم في توجيه ضربات صاروخية والطائرات بدون طيار.

رموز غامضة في كييف

بحسب تقارير صحفية، فقد تم حث السكان في كييف على مراقبة العلامات التي يزعم أن القوات الروسية والمخربين الموالين للكرملين استخدموها.

تستخدم الرموز، التي تتكون من الصلبان الحمراء على أسطح المباني السكنية، لمساعدة القوات الروسية في ضرب أهداف. وفقًا لمصادر في كييف.

وظهرت صور للعلامات، مع مقطع فيديو واحد على تويتر يزعم أنه يظهر رمزًا مواليًا لروسيا على أنابيب الغاز في مبنى سكني.

السلطات تحذر من العلامات

ردا على ذلك، أصدرت السلطات المحلية في كييف تحذيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال التحذير: “سكان البنايات الشاهقة التي تصل إلى السطح، برجاء فحص السقف على وجه السرعة بحثًا عن علامات”.

وجاء في تحذير آخر أن “العلامات على الخشب يمكن دهنها أو تغطيتها بشريط عاكس”.

وتم حث السكان على إزالة العلامات أو تغطيتها بمواد مثل الأوساخ، وفقًا لتقارير The Sun.

كما أصدر عمدة كييف فيتالي كليتشكو بيانًا في عطلة نهاية الأسبوع وقال: “يحث مسؤولو المدينة المواطنين على الإبلاغ فورًا عن المواقع المعلمة، وتقديم الصور إلى سلطات إنفاذ القانون، والإبلاغ عن المشتبه بهم الذين قد يكونون متورطين في وضع العلامات”.

واتهم كليتشكو “المتعاونين” الأوكرانيين بـ “الخيانة” وقال إن أي شخص يساعد غزاة بوتين سيتم سجنه .

وأضاف أن “الجريمة يعاقب عليها بالسجن من 12 إلى 15 عاما مع أو بدون مصادرة الممتلكات”.

من جهتها، نصحت الشرطة في مدينة لفيف غرب أوكرانيا المدنيين باستخدام المصابيح أو مصابيح الأشعة فوق البنفسجية للمساعدة في البحث عن الطلاء بعد أن رصد الناس علامات عاكسة.

وحذر رجال الشرطة من أن العلامات “استخدمها عملاء روس تسللوا إلى المدينة لتوجيه ضربات صاروخية”.

(المصدر: ذا صن)

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