رغم أنهم “أصدقاء أمريكا” .. لهذه الأسباب لن تدعم الهند والإمارات بايدن ضد روسيا بشأن أوكرانيا

وطن – قال تقرير لمجلة “نيوزويك” الأمريكية إنه لم يكن مفاجئًا أن رفضت موسكو جهود أمريكا لإدانة العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن ثلاث قوى أخرى أفسدت الإجماع أيضًا بما في ذلك شريكان لواشنطن إلى جانب منافستها الكبرى.

الصين والهند والإمارات في صف روسيا

وفي الوقت الذي ضاعفت فيه الصين والهند والإمارات العربية المتحدة، امتناعهم عن التصويت يوم، الأحد. خلال تصويت آخر مر في النهاية. على الرغم من معارضة روسيا لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدثت “نيوزويك” مع خبراء من الدول الثلاث لتحديد سبب اختيار دولهم. للبقاء على الحياد ومواصلة توثيق العلاقات مع موسكو.

كما قوبل قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا برد فعل عنيف واسع النطاق بين حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.

وفي اجتماع ناري لمجلس الأمن الدولي يوم، الجمعة، صوتت فرنسا والمملكة المتحدة إلى جانب الممثل الوحيد لأوروبا الشرقية ألبانيا. إلى جانب حليفتهم الولايات المتحدة لتوجيه اللوم إلى روسيا.

وكذلك فعلت دولتا أوروبا المحايدة مثل أيرلندا والنرويج، والغابون في إفريقيا وغانا وكينيا. مع البرازيل والمكسيك في أمريكا اللاتينية.

وعلى الرغم من جهود واشنطن لمغازلة الهند في السنوات الأخيرة. كمحاولة لمواجهة بكين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. اتخذت نيودلهي موقفًا محايدًا وهو إشارة محتملة إلى شراكتها الطويلة مع موسكو التي تعود إلى الحرب الباردة.

هذا وأخبر “هارشا كاكار” وهو لواء متقاعد من القوات المسلحة الهندية وقاد أيضًا قسم الدراسات الاستراتيجية في كلية إدارة الدفاع الهندية مجلة “نيوزويك”. أن قرار بلاده كان متجذرًا في “علاقات الهند التقليدية مع روسيا ، بما في ذلك الصفقات الدفاعية والاعتماد المستمر عليها بشأن قطع غيار وواردات الأسلحة بما في ذلك أنظمة الصواريخ S-400 “.

وقال:”هذا يجعل روسيا حليفا وثيقا”.

مصالح مشتركة بين الهند وروسيا

وكان قرار الهند بالحصول على نظام صواريخ أرض-جو إس -400 وتعزيز العلاقات العسكرية الوثيقة مع روسيا نقطة شائكة في الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، على عكس تركيا ، حليف الولايات المتحدة في الناتو التي اشترت أيضًا S-400 ، لم تواجه الهند بعد عقوبات بسبب قراراتها. مما يسلط الضوء على أهمية البلاد لاستراتيجية الولايات المتحدة.

وأشار “كاكار” أيضًا إلى المجالات الأخرى للعلاقات الحاسمة بين موسكو ونيودلهي. بما في ذلك تفاعلاتهما كجزء من مجموعة بريكس إلى جانب البرازيل والصين وجنوب إفريقيا ، فضلاً عن منتدى RIC الثلاثي مع الصين.

وأوضح أن “العلاقات الاستراتيجية المتنامية مع الولايات المتحدة لا تعني أن الهند تتخلى عن حليفتها روسيا. إن الولايات المتحدة تتفهم الإكراهات الهندية.”

كما أشار أيضًا إلى علاقات الهند مع أوكرانيا وقال إنها “تتضمن صفقات دفاعية تشمل قطع غيار لمحركات توربينات الغاز البحرية وتحديث أسطول طائرات AN [أنتونوف]”. لكنه استشهد بكلمات كبار الدبلوماسيين في الهند. في توضيح أن هذه العلاقات تضاءلت أمام الحاجة إلى علاقات إيجابية مع روسيا.

وقال كاكار: “كما صرح وزير الخارجية الهندي ، هارش شرينغلا ، منذ بعض الوقت ، ‘بدون قطع غيار روسية ، لن تطير طائراتنا ولن تبحر سفننا.”

الإمارات “إسبرطة الصغيرة”

وفي مكان آخر في آسيا كان هناك معارضة أخرى من الولايات المتحدة. تأمل في تقديم جبهة موحدة ضد روسيا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس، أطلق على الإمارات العربية المتحدة لقب “إسبرطة الصغيرة”. بسبب موقفها المتضخم في الوضع الأمني ​​المشحون في منطقة الخليج.

لكن بالإضافة إلى السعي للحصول على دعم عسكري أمريكي في مواجهة الأوقات العصيبة مع إيران المجاورة. تتطلع أبوظبي أيضًا إلى توثيق العلاقات مع موسكو في عدد من القطاعات ، بما في ذلك الدفاع.

كما ظهر هذا الاتجاه بشكل كامل في معارض الأسلحة الإماراتية الأخيرة التي عُرضت فيها مجموعة من الأسلحة الروسية. بالتوازي مع ذلك، كان هناك تردد أكبر للولايات المتحدة في بيع معدات عسكرية إلى الإمارات بسبب مخاوف من سقوط ضحايا مدنيين في الحرب المستمرة في اليمن وتزايد علاقة أبو ظبي مع بكين.

ويبدو أن الإحباط بشأن بصمة الصين في الإمارات كان عاملاً محوريًا في تعطيل خطط البنتاغون لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى الدولة العربية.

وبعد شهور من عدم اليقين، أبلغت أبو ظبي واشنطن في ديسمبر أنها علقت خطط الحصول على الطائرة الحربية المتقدمة.

ودعا وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الأربعاء، قبل ساعات من إعلان بوتين بدء العمليات العسكرية ضد أوكرانيا. إلى تعزيز العلاقات وتعميق التعاون في اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقبل ساعات من التصويت يوم، الجمعة ، أعلن الشيخ عبد الله أنه سيزور موسكو يوم الاثنين لتعزيز الروابط الثنائية.

السياسة الخارجية الإماراتية وغزو أوكرانيا

هذا وقال عبدالخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في الإمارات لمجلة “نيوزويك”، إن قرار الإمارات بالامتناع عن التأثير في تصرفات روسيا في أوكرانيا “ينسجم مع نشاط السياسة الخارجية الإماراتية الجديد، والذي ينبع من الثقة بقراراتها ونهجها للسياسة العالمية والإقليمية”.

وتابع عبدالله: “للثقة علاقة كبيرة بهذا التصويت، فنحن أخيرًا مستقلون بما يكفي ومؤهلين بما يكفي لاتخاذ هذا النوع من المواقف. وهو ما يتوافق مع طريقتنا الخاصة في القيام بالأمور”.

وأضاف: “ربما لا يتردد صداها جيدًا في واشنطن ، لكن هذه هي الطريقة التي ستسير بها الأمور من الآن فصاعدًا”.

وبينما يستعد كبير الدبلوماسيين الإماراتيين لزيارة العاصمة الروسية، قال الأكاديمي الإماراتي. إن الإمارات على اتصال بواشنطن بما في ذلك المكالمات الأخيرة بين الشيخ عبد الله ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

كما قال الخبير الإماراتي إنه لا يعتقد أن الرحلة “ستكون مفاجأة لواشنطن” بل قد تكون هناك قدرة حفظ سلام في الرحلة رفيعة المستوى.

واستطرد:”هذه الزيارة مهمة وربما يكون هناك سبيل للإمارات للقيام بنوع من الوساطة بين موسكو وواشنطن لتخفيف التوتر. وهذا هو سبب ذهابه في المقام الأول “.

شرق أوسط ما بعد أمريكا

وبينما تواصل الإمارات اعتبار الولايات المتحدة شريكًا مهمًا، قال إن التركيز في هذه العلاقة قد خفف من خلال مساعي واشنطن. لتحويل أولويات السياسة الخارجية من الحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط إلى مواجهة الصين في آسيا ، ومؤخراً تعزيز جهودها ضد روسيا في أوروبا.

وقال عبد الله: “أعتقد أن هذا بزوغ فجرنا. لقد أصبح كشيء في الأفق القريب، أمريكا تتراجع”.

ورداً على ما أسماه “انسحاباً” من المنطقة، قال عبد الله إن “الإمارات مثلها مثل العديد من دول المنطقة، تؤسس نفسها لهذا الشرق الأوسط ما بعد أمريكا.”

ونتيجة لذلك، قال عبد الله إن “آسيا هي بالتأكيد المستقبل.” مضيفا:”وأعتقد أنه إذا كان الأمر كذلك، فإن آسيا أصبحت أكبر في تفكيرنا الاستراتيجي”.

وتابع تقرير “نيوزويك” أنه مع تولي الصين دورًا مركزيًا متزايدًا على المسرح العالمي. حتى الولايات المتحدة ناشدت الجمهورية الشعبية لاستخدام نفوذها مع موسكو. لتهدئة الأزمة التي أدت في النهاية إلى الحرب في أوروبا.

ولكن مع تآكل العلاقات بين بكين وواشنطن في السنوات الأخيرة، ظهر عدد أقل من المجالات المشتركة. وفي الوقت نفسه عزز بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ فقط “شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة للعصر الجديد”. وهي رابطة غير مسبوقة بين الاثنين تم تعزيزها خلال قمتهما رفيعة المستوى في بداية الألعاب الأولمبية الشتوية. في بكين في وقت سابق من هذا الشهر.

مخاوف موسكو بشأن الناتو

وغالبًا ما انضم البلدان إلى قواهما لممارسة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي بشأن القضايا التي اقترحتها الولايات المتحدة. وبينما اختارت بكين الامتناع عن التصويت يوم الجمعة، أيد المسؤولون الصينيون أيضًا مخاوف موسكو بشأن توسع الناتو والدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا على أنه العوامل المركزية التي أشعلت فتيل الأزمة والحرب التي أعقبتها.

وبينما سعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى إثبات التناقضات بين التزام بكين المعلن باحترام السيادة ودعمها الضمني لتدخل موسكو في أوكرانيا. فإن التدهور الصارخ للعلاقات الأمريكية الصينية بشأن مجموعة من القضايا، وأهمها قضية تايوان ، لم يترك سوى القليل من مساحة لأرضية مشتركة بين القوتين الرائدتين.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه يوم السبت، عبرت المدمرة الأمريكية “يو إس إس رالف جونسون” التي تعمل بالصواريخ الموجهة من طراز “أرلي بيرك”، مضيق تايوان كجزء من “عملية روتينية” تهدف إلى تحدي مطالبة الصين بالممر المائي بين البر الرئيسي وجزيرة بكين ذات الحكم الذاتي والتي تعتبر جزءًا من أراضيها.

كما أصدر المتحدث باسم جيش التحرير الشعبي العقيد الكبير “شي يي” بيانًا ردا على ذلك. قال فيه إن قيادة المسرح الشرقي حشدت قواتها لمراقبة مرور السفينة الحربية الأمريكية عن كثب ، وهو عمل اعتبرته بكين استفزازًا.

وقال شي إن “الولايات المتحدة نفذت هذا العمل الاستفزازي في محاولة لدعم قوى” استقلال تايوان “من خلال القيام ببعض الإيماءات ، التي تعتبر نفاقًا وعديمة الجدوى”.

وتابع:”تحافظ قوات مسرح العمليات في حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات وتحافظ بحزم على السيادة الوطنية والأمن والسلام والاستقرار الإقليميين.”

الولايات المتحدة في بحر الصين

قالت مبادرة فحص بحر الصين الجنوبي، وهي مجموعة مراقبة صينية قامت بمراقبة وإبلاغ تحركات يو إس إس رالف جونسون. أنه حتى في الوقت الذي سعت فيه واشنطن لمعالجة وضع متفجر في أوروبا ، استمرت الولايات المتحدة في مواجهة التحديات للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت مبادرة فحص بحر الصين الجنوبي لمجلة نيوزويك: “بناءً على ملاحظاتنا في الشهرين الأخيرين. لم يضعف الوجود والأنشطة العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء الصين ، لكنها استمرت في الزيادة”.

مضيفة:”نتفق على أن الولايات المتحدة لا تزال تريد تركيز استراتيجيتها في المحيطين الهندي والهادئ أثناء التعامل مع الأزمة في أوكرانيا.”

وأكد المسؤولون الصينيون لمجلة نيوزويك، أنه لا توجد مقارنة بين نهج روسيا تجاه أوكرانيا والصين تجاه تايوان. كما سعى المسؤولون التايوانيون إلى التقليل من أهمية الارتباط بين الموقفين.

وفي الوقت نفسه، أشارت المراقبة الصينية إلى المخاوف المحتملة في تايبيه حيث تعرض شريك أمريكي آخر لهجوم مباشر من دولة تشكك في سيادتها.

كما قالت مبادرة فحص بحر الصين الجنوبي إن “سلطات تايوان شددت علانية على” الاختلاف بين تايوان وأوكرانيا. “وأظهرت ثقتها في الوضع في مضيق تايوان، ومع ذلك، في جوهرها ، يجب أن تكون قلقة للغاية بشأن مصداقية الالتزام الأمريكي الآن”.

وأضاف المرصد الصيني أن نهج واشنطن تجاه تايوان أثر على موقف بكين في أوروبا.

وقالت مبادرة فحص بحر الصين الجنوبي “نعم ، التحركات العسكرية العدائية الأمريكية عالية التردد حول الصين تحدد إلى حد كبير الموقف السلبي للصين بشأن السياسة الدفاعية الأمريكية. بما في ذلك توسع الناتو”.

(المصدر: نيوزويك)

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