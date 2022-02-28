رغد صدام حسين وطارق عزيز watanserb.com
الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل رغد صدام حسين
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رغد صدام حسين تخرج عن صمتها حول ما أثير عن جثة طارق عزيز

كتب سالم حنفي
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وطن – عقب تداول تصريحات على لسانها، خرجت رغد صدام حسين، الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل، عن صمتها بشأن تصريحات منسوبة لها تم تداولها خلال الفترة الماضية بشأن جثمان ‏وزير الخارجية العراقي الأسبق، طارق عزيز.‏

ونشرت “رغد” عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر” سكرين شوت من إحدى الصفحات المزورة تحمل تصريحات منسوبة إليها، تستنكر خلالها “سرقة جثمان طارق عزيز من جانب ميليشيات الملالي الفارسي وإعادته مرة أخرى، لكن بعد أن تم التمثيل به وفتح جمجمته وإخراج دماغه”.

وأكدت رغد صدام حسين أن الحساب الذي يحمل تصريحاتها “مزور” وليس لها علاقة به.

من هو طارق عزيز؟

يشار إلى أن طارق عزيز، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في عهد صدام حسين، قد توفي في يونيو/ حزيران عام 2015 داخل سجنه، عن عمر 79 عاما.

وطالبت عائلة عزيز مرارا بالإفراج عنه، نظرا للظروف الصعبة التي كان يعاني منها في السجن. كما نقلت عن محاميه في العام 2011، طلبه من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الإسراع في تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، بسبب تردي وضعه الصحي.

وحكم على عزيز بالإعدام شنقا في أكتوبر 2010، لإدانته “بالقتل العمد وجرائم ضد الإنسانية” في قضية “تصفية الأحزاب الدينية”.

وعزيز كان المسيحي الوحيد بين الأركان البارزين للنظام السابق، والوجه الدبلوماسي الأبرز لصدام حسين لدى الغرب.

وعرف الرجل، الذي كان يتحدث الإنجليزية بطلاقة ويدخن السيجار الكوبي الفاخر، بنظارتيه الكبيرتين ولباسه الأنيق.
وسلم عزيز نفسه إلى القوات الأميركية بعد أقل من شهر على اجتياحها البلاد وإسقاط النظام السابق.

وشغل عزيز مناصب عدة، حيث عين وزيرا للإعلام في السبعينيات من القرن الماضي. ووزيرا للخارجية في 1983، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء في 1991.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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