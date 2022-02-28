) القدس في ذكرى الإسراء والمعراج.. تهجد وصلاة في الأقصى ونار على الفلسطينيين خارجه watanserb.com
وصف فلسطينيون وصلوا إلى المسجد الأقصى المشهد بأنه أشبه بليلة القدر في شهر رمضان
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القدس في ذكرى الإسراء والمعراج .. تهجد وصلاة في الأقصى ونار على الفلسطينيين خارجه (شاهد)

كتب أنس السالم
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وطن – زحف آلاف من الفلسطينيين إلى مدينة القدس المحتلة، لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج التي تصادق يوم الاثنين، لأداة الصلاة والرباط في المسجد الأقصى المبارك، معراج النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) إلى السماء، في عقيدة المسلمين.

واستطاع آلاف من الضفة الغربية المحتلة ومن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 الوصول للمدينة بالرغم من إجراءات الاحتلال العسكرية، وانتشار جنودها على تخوم المدينة بالحواجز العسكرية الثابتة، وكذلك الانتشار في البلدة القديمة ومحيطها.

تهجد في المسجد

ووصف فلسطينيون وصلوا إلى المسجد الأقصى المشهد، لــ” وطن“، بأنه أشبه بليلة القدر في شهر رمضان، التي تعرف بإحياء آلاف من المسلمين فيها. ويصل المسجد إلى طاقة استيعابه القصوى، وقدر ناشطون ومتطوعون العدد اليوم بقرابة 90 ألف مصلٍ.

وكانت عائلات فلسطينية وصلت إلى المسجد منذ ساعات الصباح الباكر، للتهجد الصلاة والذكر، والرباط. بالرغم من عمليات التفيش الواسعة التي أجراها جنود الاحتلال على بوابات السمجد الرئيسية وفي أرجاء البلدة القديمة.

كما أعطيت الدروس والمواعظ داخل المصلى المسقوف، وفي الباحات ومسجد قبة الصخرة المشرفة. وساهم متطوعون في النظام، وقدم آخرون الطعام والشراب.

واستعرضت فرق كشفية عناصرها، وعزفت الألحان الوطنية الفلسطينية مرورا بشوارع المدينة وبلدتها القديمة، ومحيط المسجد الأقصى المبارك.

كما رفع فلسطينيون العلم الفلسطيني على المسجد الأقصى وتوشح عشرات منهم العلم والكوفية، والتقطوا الصور التذكارية.

مواجهات واصابات

أما خارج المسجد فمع زيادة أعداد الفلسطينين الواصلين، وفي مشهد استفز جنود الاحتلال، الذين بدأوا بعمليات تفتيش واعتداء على الشبان والفتيات وسجلت عشرات حالات الاعتقال، والنقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة تحت حجج واهية.

وما لبث المشهد أن ازداد توترا، باندلاع مواجهات في محيط منطقة باب العمود، وفي مناطق بالبلدة القديمة، استخدم فيها الاحتلال مركبات للمياه الكريهة، وإطلاق قنابل الصوت والغاز، ما تسبب بحالات اختناق واصابات عولج بعضها ميدانيا، ونقل آخرون للعيادات الطبية القريبة.

وسجل الهلال الأحمر الفلسطيني حتى الساعة 6:00 مساء(بتوقيت فلسطين)، 31 إصابة، نقل 4 منها للمستشفيات، ومن بين المصابين طفل يبلغ من العمر 6 أشهر، أصيب بقنبلة صوت في وجهه، وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة أصيبت بقنبلة صوت في وجهها.

وسجل ناشطون العديد من الفيديوهات التي توثق الاعتداء على الشبان والفتيات، في البلدة القديمة واعتقالهم بعد ضربهم والتنكيل بهم.

كما انتشرت صور عبر منصات التواصل الاجتماعي لأطفال فلسطينيين، تفرقوا عن آبائهم وأمهاتهم نتيجة مهاجمة الاحتلال لهم، وشجلت العديد من المناشدات للبحث عن أطفال فقدوا خلال المواجهات

 

المصدر: (وطن – متابعات)

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أنس السالم

- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول.
- يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام.
- عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية.
- شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC.
- أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة .
- قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين .
- ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات .
- مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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