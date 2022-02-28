“الفيفا” يتخذ القرار النهائي بحق منتخب روسيا للعب تصفيات كأس العالم 2022

وطن – قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” يوم الأحد الماضي، بالسماح للمنتخب الروسي في ممارسة اللعب في التصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

منتخب روسيا وقرار الفيفا

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” في بيان صحفي نشره عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: ” قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا السماح لمنتخب روسيا باللعب. في الملحق الأوروبي لتصفيات كأس العالم 2022″.

قرارات الفيفا @FIFAcom بشأن منتخب روسيا 🇷🇺 في أعقاب الهجوم العسكري على أوكرانيا: ▫️يخوض مبارياته خارج ملعبه دون حضور جمهور. ▫️يلعب المنتخب تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم وليس روسيا. ▫️منع استخدام علم الدولة واستبداله بشعار اتحاد كرة القدم. pic.twitter.com/rCvy0AWFTm — International Break (@InterlBreak) February 27, 2022

وجاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بعد البيانات التي أصدرتها الاتحادات في دول بولندا والتشيك والسويد، برفضها مواجهة منتخب روسيا في التصفيات الأوروبية. المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 بشهر مارس/ آذار المقبل. على ضوء العملية العسكرية الروسية في دولة أوكرانيا.

شرط الفيفا للعب منتحب روسيا

وأوضح الاتحاد الدولي ” الفيفا” في بيانه، بأن منتخب روسيا لن يلعب داخل بلاده في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، كما ولن يلعب المنتخب الروسي تحت اسم روسيا وعلم بلادها على قمصانهم، وإنما ستلعب تحت مسمى شعار الاتحاد الروسي لكرة القدم.

Bureau of the FIFA Council takes initial measures with regard to war in Ukraine ▶️ https://t.co/JoHzwIajiX pic.twitter.com/BarqeIDYaP — FIFA Media (@fifamedia) February 27, 2022

وأردف البيان، ” سيتم نقل جميع مباريات منتخب روسيا داخل بلاده إلى أرض محايدة، كما أنها ستلعب دون حضور الجماهير”.

وختم الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، ” منتخب روسيا يمكن أن يستبعد من التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، في حالة واحدة فقط. وهي إذا لم تتحسن الأوضاع في منطقة الصراع بين روسيا وأوكرانيا”.

المنتخبات الأوروبية ورفض اللعب أمام منتخب روسيا

وكان الاتحاد البولندي لكرة القدم، قد أعلن في بيان له نشره. في وقت سابق، عن رفض منتخب بلاده بولندا مواجهة نظيره الروسي على ميدان الأخير في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، بالإضافة إلى إعلان التشيك والسويد رفضهم ذلك.

📢| اتحادات الكرة في الدنمارك، النرويج، سويسرا، وإنكلترا تنضم إلى الاتحادات الرافضة مواجهة منتخب روسيا وجميع الفرق الروسية في المحافل الرياضية وهي بولندا، تشيكيا، والسويد حتى إشعارٍ آخر، وذلك بسبب الحرب التي شنّتها على أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية. pic.twitter.com/iukdEeKBId — Super1mag (@Super1news) February 28, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن منتخب روسيا سيواجه نظيره البولندي في التصفيات الأوروبية الحاسمة لمونديال كأس العالم 2022، في ال24 من شهر مارس/ آذار المقبل. كما وسيلعب الفائز من كلا المنتخبين. في تلك المواجهة مع الفائز من مباراة السويد والتشيك في ال29 من الشهر ذاته.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم + الفيفا)

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