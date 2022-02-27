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انفجار هائل في مدينة تشيركاسي وسط أوكرانيا
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مرعب.. أكبر انفجار يهز مدينة “تشيركاسي” الأوكرانية .. وبيلاروسيا تلغي الوضع غير النووي للبلاد!

كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب يرصد أكبر انفجار تشهده أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد دوى انفجارا هائلا في مدينة تشيركاسي وسط أوكرانيا مخلفا كتلة نارية ضخمة.

يأتي هذا في وقت كشف فيه الناشطون عن إطلاق صواريخ باليستية من نوع “إسكندر” من بيلاروسيا باتجاه أوكرانيا.

كما تم نشر فيديوهات تظهر لحظة إقلاع طائرات حربية من مدينة غوميل في بيلاروسيا متوجة نحو أوكرانيا.

بيلاروسيا

يأتي هذا في وقت كشف فيه مسؤول أميركي لصحيفة “واشنطن بوست” أن بيلاروسيا سترسل جنودها الى داخل اوكرانيا في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وأعلنت بيلاروسيا، أن الأغلبية صوتت لصالح التغيير الدستوري في استفتاء تم إجرائه أمس الأحد، ومن المقرر أن يتم كتابة دستور جديد يلغي الوضع غير النووي للبلاد، مما قد يمهد الطريق لنشر الأسلحة النووية الروسية في البلاد.

ووجه رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اتهاما لنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بقمع شعبه والكذب، على حد قوله.

وقال لوكاشينكو إن الرئيس الأوكراني كان ينفذ قرارات الغرب، مشيرا إلى أن كييف تواصل نشر منظوماتها الصاروخية.
وأضاف الرئيس البيلاروسي أنه يتم توزيع السلاح في أوكرانيا على “النازيين الجدد”، موضحا أن ما يجري هناك هو نزاع وليس حربا.

ونشرت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور.

وصوت حسب لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس 4440813 ناخبا أو 65.16٪ “لصالح” إدخال تعديلات وإضافات على الدستور، بينما صوت 686165 ناخبا بنسبة 10.07٪ “ضد” التعديلات والإضافات.

وحسب البيانات الأولية، شارك في الاستفتاء 5359471 ناخبا، أي ما يعادل 78.63٪ من المواطنين.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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