مرعب.. أكبر انفجار يهز مدينة “تشيركاسي” الأوكرانية .. وبيلاروسيا تلغي الوضع غير النووي للبلاد!

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب يرصد أكبر انفجار تشهده أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد دوى انفجارا هائلا في مدينة تشيركاسي وسط أوكرانيا مخلفا كتلة نارية ضخمة.

🎖 اقوى انفجار منذ بداية العملية الخاصة الروسية في تشيركاسي 💥 pic.twitter.com/m1jNZcbLgh — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) February 27, 2022

يأتي هذا في وقت كشف فيه الناشطون عن إطلاق صواريخ باليستية من نوع “إسكندر” من بيلاروسيا باتجاه أوكرانيا.

🎖 إطلاق صاروخ بالستي من موزير بيلاروسيا باتجاه أوكرانيا pic.twitter.com/E2eAgKiLGD — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) February 27, 2022

كما تم نشر فيديوهات تظهر لحظة إقلاع طائرات حربية من مدينة غوميل في بيلاروسيا متوجة نحو أوكرانيا.

🎖#عاجل فيديو يُزعم أنه من غوميل – بيلاروسيا يشير إلى إقلاع الطائرات الحربية والتوجه نحو أوكرانيا. pic.twitter.com/EMQj8BHSrV — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) February 28, 2022

بيلاروسيا

يأتي هذا في وقت كشف فيه مسؤول أميركي لصحيفة “واشنطن بوست” أن بيلاروسيا سترسل جنودها الى داخل اوكرانيا في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وأعلنت بيلاروسيا، أن الأغلبية صوتت لصالح التغيير الدستوري في استفتاء تم إجرائه أمس الأحد، ومن المقرر أن يتم كتابة دستور جديد يلغي الوضع غير النووي للبلاد، مما قد يمهد الطريق لنشر الأسلحة النووية الروسية في البلاد.

ووجه رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اتهاما لنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بقمع شعبه والكذب، على حد قوله.

وقال لوكاشينكو إن الرئيس الأوكراني كان ينفذ قرارات الغرب، مشيرا إلى أن كييف تواصل نشر منظوماتها الصاروخية.

وأضاف الرئيس البيلاروسي أنه يتم توزيع السلاح في أوكرانيا على “النازيين الجدد”، موضحا أن ما يجري هناك هو نزاع وليس حربا.

ونشرت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور.

وصوت حسب لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس 4440813 ناخبا أو 65.16٪ “لصالح” إدخال تعديلات وإضافات على الدستور، بينما صوت 686165 ناخبا بنسبة 10.07٪ “ضد” التعديلات والإضافات.

وحسب البيانات الأولية، شارك في الاستفتاء 5359471 ناخبا، أي ما يعادل 78.63٪ من المواطنين.

(المصدر: تويتر – وطن)

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