شاهد.. مذيع بقناة “الجزيرة” الإنجليزية يهين لاجئي الشرق الأوسط والقناة تعتذر وتعد بالتحقيق!

وطن – في واقعة جديدة من تعكس نظرة الإعلاميين الغربيين العنصرية، وجه مذيع في قناة “الجزيرة” الإنجليزية إهانات عنصرية للاجئين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال حديثه عن اللاجئين الأوكرانيين الذين نزحوا من بلادهم على إثر الغزو الروسي.

وقال المذيع خلال التغطية المباشرة للقناة حول الحرب في أوكرانيا أثناء الحديث عن توجه نصف الأوكرانيين لدول أوروبية مجاورة كلاجئين:” ما يلفت النظر إليهم، كيف يرتدون ملابسهم. هؤلاء أناس حضاريون من الطبقة الوسطى”.

وأضاف: “هؤلاء ليسوا من الواضح لاجئين يحاولون الهروب من الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا. إنهم مثل أي عائلة أوروبية تعيش بجوارها”.

ومع حملة الانتقادات والهجوم، تنبهت القناة لما صدر عن أحد مذيعيها، لتقدم اعتذارا عما بدر منه، متعهدة بإجراء تحقيق في الأمر.

وقالت القناة في بيان اعتذار لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “أجرى مذيع الجزيرة الإنجليزية مقارنات غير عادلة بين الأوكرانيين الفارين من الحرب واللاجئين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”

وأضاف البيان: “كانت تعليقات المذيع غير حساسة وغير مسؤولة. نعتذر لجمهورنا في جميع أنحاء العالم ويتم التعامل مع خرق الاحتراف.”

An @AJEnglish presenter made unfair comparisons between Ukrainians fleeing the war and refugees from the MENA region. The presenter’s comments were insensitive and irresponsible. We apologize to our audiences worldwide and the breach of professionalism is being dealt with.

— Al Jazeera PR (@AlJazeera) February 27, 2022