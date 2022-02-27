شاهد.. مذيع بقناة “الجزيرة” الإنجليزية يهين لاجئي الشرق الأوسط والقناة تعتذر وتعد بالتحقيق!

وطن – في واقعة جديدة من تعكس نظرة الإعلاميين الغربيين العنصرية، وجه مذيع في قناة “الجزيرة” الإنجليزية إهانات عنصرية للاجئين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال حديثه عن اللاجئين الأوكرانيين الذين نزحوا من بلادهم على إثر الغزو الروسي.

وقال المذيع خلال التغطية المباشرة للقناة حول الحرب في أوكرانيا أثناء الحديث عن توجه نصف الأوكرانيين لدول أوروبية مجاورة كلاجئين:” ما يلفت النظر إليهم، كيف يرتدون ملابسهم. هؤلاء أناس حضاريون من الطبقة الوسطى”.

وأضاف: “هؤلاء ليسوا من الواضح لاجئين يحاولون الهروب من الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا. إنهم مثل أي عائلة أوروبية تعيش بجوارها”.

مذيع قناة الجزيرة الانجليزية : المفزع حقاً هو مظهر الفارين فهؤلاء أناس مزدهرون هؤلاء الاوكرانيين ليسوا لاجئين يحاولون الهروب من مناطق الحروب في الشرق الأوسط او أفريقيا إنهم يبدون مثل أي عائلة أوروبية تعيش بجوارنا pic.twitter.com/xPj9tjDDQy — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 27, 2022

اعتذار من الجزيرة

ومع حملة الانتقادات والهجوم، تنبهت القناة لما صدر عن أحد مذيعيها، لتقدم اعتذارا عما بدر منه، متعهدة بإجراء تحقيق في الأمر.

وقالت القناة في بيان اعتذار لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “أجرى مذيع الجزيرة الإنجليزية مقارنات غير عادلة بين الأوكرانيين الفارين من الحرب واللاجئين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”

وأضاف البيان: “كانت تعليقات المذيع غير حساسة وغير مسؤولة. نعتذر لجمهورنا في جميع أنحاء العالم ويتم التعامل مع خرق الاحتراف.”

An @AJEnglish presenter made unfair comparisons between Ukrainians fleeing the war and refugees from the MENA region. The presenter’s comments were insensitive and irresponsible. We apologize to our audiences worldwide and the breach of professionalism is being dealt with. — Al Jazeera PR (@AlJazeera) February 27, 2022

وتضاف هذه الواقعة إلى واقعتين عكستا الممارسات العنصرية لدى الإعلام الغربي ونظرته لبلدان الشرق الأوسط التي تشهد نزاعات وحروب. حيث تسببت تصريحات مراسل قناة “CBS NEWS” الأمريكية، شارلي داجاتا، بموجة غضب عارمة عقب تعبيره عن حزنه لما تمر به أوكرانيا، على اعتبار انها ليست “العراق او أفغانستان” كونها بلدا متحضرا، ليلحق به مراسل هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” معبرا عن حزنه لأنه يشاهد أطفالا بعيون زرقاء يقتلون.

كما قال “داجاتي” خلال مداخلته في إحدى النشرات الإخبارية معبرا عن حزنه لما تتعرض له أوكرانيا: “هذه ليست العراق ولا أفغانستان هذا بلد مُتحضر و دولة أوروبية؛ ولا يصح أن يحدث فيها ما نراه الآن”.

"في حديث مليء بالعنصرية العرقيه والاحتقار للد.م العربي" مراسل قناة CBS حزين على ما يحدث لأوكرانيا: "هذه ليست العراق ولا أفغانستان

هذا بلد مُتحضر و دولة أوروبية؛ ولا يصح أن يحدث فيها ما نراه الآن" pic.twitter.com/7TwEIrPavr — WHR (@whrumor) February 27, 2022

ومع تداول هذه التصريحات على نطاق واسع، واتهمامه بـ”العنصرية”، عاد “داجاتا” معتذرا وموضحا مقصده.

بينما قال خلال مداخلته لتقديم تغطية إخبارية من أوكرانيا تعليقا على ما تم تداوله: ” “لقد تحدثت بطريقة غير مناسبة.. آسف لذلك”.

وأضاف:”ما كنت آمل أن أنقله هو القتال الدائر هنا.. هو أن هذا البلد لم يشهد هذا الحجم من الحرب في السنوات الأخيرة. على عكس بعض الصراعات الأخرى التي قمت بتغطيتها”.

وفي نفس السياق، مارس مراسل “BBC” في العاصمة الأوكرانية “كييف” نفس العنصرية. معبرا عن أسفه كونه يرى أطفال أوكرانيين بعيون زرقاء وشعر أشقر يقتلون. في تعبير مجازي بأن الأطفال المختلفين لا يستحقون الدفاع عنهم والتعبير عن الحزن لمقتلهم.

كما قال مراسل “BBC” خلال مداخلته للحديث عما يجري في أوكرانيا:” استميحكم عذراً فما يحدث يثير المشاعر لأني أشاهد أطفال أوروبيين عيونهم زرقاء وشعرهم أشقر يُقتلون بصواريخ ومروحيات بوتن كل يوم.”

(المصدر: تويتر – وطن)

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