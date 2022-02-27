“سوناطراك” الجزائرية تهاجم صحيفة نشرت عنوانا مضللا حول تعويض أوروبا بالغاز بدلا من روسيا

وطن- نشرت شركة “سوناطراك” الجزائرية بيانا كذبت فيه ادعاءات صحيفة Liberté الناطقة باللغة الفرنسية، حول استعداد الشركة لتعويض أوروبا بالغاز في حال انقطاع الغاز الروسي.

وقالت الشركة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”:”تبعا للحوار الذي اجراه الرئيس المدير العام مع جريدة Liberté الناطقة باللغة الفرنسية والذي نشر في صدر نسختها اليوم الاحد. تعلن سوناطراك وتوضح أن العنوان الذي وضع في صفحتها الأولى هو من وحي الجريدة ولا يتناسب مع محتوى الحوار.”

وأضافت الشركة في بيانها: “وعليه فان سوناطراك لا تتحمل مسؤولية التأويلات التي قامت بها الجريدة فيما يخص هذا الحوار والذي تجدونه مرفقا لهذا التوضيح”.

في حين كانت الصحيفة قد نشرت حوارا مع المدير العام للشركة توفيق حكار، ونشرته في صدر صفحتها الأولى في عدد امس الاحد تحت عنوان: (سوناطراك: نحن على استعداد لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا) .

ونشرت الشركة الجزائرية العملاقة للمحروقات نص الحوار كاملا على موقعها الرسمي تفاديا لكل تضليل. حيث تحدّث الرئيس المدير العام للشركة الوطنية سونطراك توفيق حكار عن هذه القضية ليزيل اللبس عن المغالطات المتداولة.

الجزائر سوق أوروبا المفضل للغاز

وقال توفيق حكار في حوار خص به صحيفة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية، إن أوروبا هي سوق الطاقة المفضلة للجزائر نظرا لقربها الجغرافي.

بينما أكد حكار أن المجمع سيبقى “ممونا موثوقا” للغاز بالنسبة للسوق الأوروبية وهي مستعدة لدعم شركائها الأوروبيين في “الأوقات الصعبة”. مضيفا أن هذا التموين الإضافي المحتمل يبقى مرتبطا بوفرة “كميات من الفائض”.

وصرح بأن الجزائر تساهم بـ11 بالمائة من إجمالي واردات الغاز للقارة العجوز.

وقال “إن تموين السوق الأوروبية يتم عبر شبكة الأنابيب. التي تتوفر على طاقة دفع تقدر بـ 42 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي والغاز المميع. بفضل طاقة إنتاج تتجاوز 50 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع وأسطول مكون من 6 ناقلات”.

وأوضح حكار، أن الشركة الوطنية للمحروقات تحافظ على علاقات تجارية تاريخية مع شركائها الأوروبيين، خاصة إسبانيا وإيطاليا. الذين يعتبرون سونطراك موردا موثوقا ولاعبا مهما واستراتيجيا في سوق الغاز، حسب قوله.

وأكد المسؤول الجزائري أن الشركة لديها قدرة غير مستخدمة على خط أنابيب الغاز عبر البحر الأبيض المتوسط. مشيرا إلى إمكانية استخدامها لزيادة الإمدادات إلى السوق الأوروبية.

في السياق، لفت حكار إلى أن سونطراك بإمكانها توسيع عملية التوريد نحو البلدان الأوروبية التي لا تورد لها الغاز عبر الأنابيب. مؤكدا أن هذا الأمر يعتمد على مدى توفر الأحجام الفوائض بعد تلبية طلب السوق الوطنية. إلى جانب الإيفاء بالتزامات المؤسسة التعاقدية تجاه شركائها الأجانب.

وأشار المسؤول الأول على رأس الشركة إلى أن سونطراك ستبقى شريكا وموردا موثوقا للغاز للسوق الأوروبية.

(المصدر: فيسبوك – وطن)

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