بعد رحلة حافلة بالإنجازات الرياضية .. وفاة الرباع السوري ” طلال النجار” الرجل الأقوى في آسيا

وطن -غُيب الموت في مدينة حمص صباح يوم أمس السبت، الرجل الأقوى في آسيا وأحد رموز الرياضة السورية والعربية في القرن العشرين وهو الرباع الذهبي “طلال النجار” عن عمر 69 عاماً، طاوياً رحلة حافلة بالإنجازات الرياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي.

اللجنة الأولمبية السورية ونعي أقوى رجل في آسيا

ونعى الاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية السورية، “النجار”، من خلال منشور على صفحة الاتحاد. عبر “فيسبوك” وقال الاتحاد الرياضي: “يعتبر النجار من أعلام الرياضة السورية. الذين تركوا بصمتهم، حيث كانت مسيرته الرياضية حافلة بالإنجازات، التي ترجمت بأكثر من خمسين ميدالية”.

الاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية السورية ينعيان الرباع السوري #طلال_النجار الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 69 عاماً. pic.twitter.com/z3GNTwzlrk — قناة العالم سورية (@ALALAMSYRIAA) February 26, 2022

بدأ النجار بممارسة الرياضة سنة 1969 في نادي “المضرية” في حمص، والذي كان مختصا بألعاب القوى والمصارعة والأثقال وبناء الأجسام، ولعب لمدة عام في بناء الأجسام، ثم انتقل للعب رفع الأثقال. ومثل محافظة حمص في مسابقات رفع الأثقال وأحرز عام 1973 بطولة الجمهورية بالوزن الثقيل، وبعدها شارك في بطولات محلية وخارجية.

الميداليات الذهبية

ورافقت الميداليات الذهبية مسيرة البطل الراحل النجار في مشاركاته العربية حيث حصل عام 1974 على المركز الأول في البطولة العربية بـ”بيروت”، وحصد ثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والنتر متقدماً نصف كغ عن رقم الرباع المصري. سيد عبد الرزاق وفي العام التالي 1975 التحق بخدمة العلم بعد إحرازه المركز الأول في بطولة الجمهورية.

ثم ذهبية الدورة العربية الخامسة في دمشق عام 1976 وذهبية بطولة العرب في ليبيا عام 1978 وفي العام نفسه نال ذهبية بطولة آسيا في تايلاند وفي عام 1979. حقق ذهبية بطولة البحر المتوسط التي أقيمت في يوغسلافيا وحطم الرقم العربي والآسيوي والمتوسطي في أولمبياد موسكو عام 1980. ليتابع حصاده بذهبية براقة في بطولة آسيا في اليابان عام 1981.

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الرباع الدولي طلال النجار 70عاما ومايقارب 50ميدالية

ملأت قلوبنا فرحاًياطلال واليوم إلى رب غفور pic.twitter.com/Df5IIOYc58 — سمير نحيلي (@sameer_nahele) February 26, 2022

كما وحقق في العام نفسه بطولة الصمود والتصدي في ليبيا وفي عام 1982 حاز المركز الأول في الدورة الآسيوية التاسعة في الهند والمركز الأول في بطولة آسيا بدمشق عام 1983. وفي العام نفسه نال لقب بطولة الدورة الإسلامية في إيران والمركز الأول في الدورة العربية السادسة بالمغرب عام 1985 وبعدها بعام حصل على المركز الأول في البطولة العربية بدمشق. كما وأحرز ثلاث برونزيات في دورة ألعاب المتوسط التي أقيمت في اللاذقية عام 1987 وفيها فاز بثلاث برونزيات ليتفرغ لتدريب الناشئين والشباب هذه اللعبة.

المهام الإدارية بعد اعتزاله

كما وكلف بعد اعتزاله بمهام نائب رئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيسا للجنة الفنية في حمص ورئيسا للجنة المدربين العليا.. وأكمل مسيرته مدربا وإداريا وساهم ولازال في بروز مواهب وإبطال لعبته التي عشقها منذ الصغر. وأخلص لها وعلى خطاه سار نجله مؤيد الذي فاز بالبطولة العربية.

ويذكر أن مدينة حمص، كانت ودعت قبل أيام. الراحل ديب جورج، أحد أبرز رموز كرة القدم، في نادي الوثبة، والذي يعتبر، بمثابة الأب الروحي، للنادي.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)

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