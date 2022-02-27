الاتحاد السعودي يكافئ المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد تسجيله “الهاتريك”

وطن – كشفت تقارير صحفية سعودية، بأن إدارة اتحاد جدة السعودي عن مكافئة النجم المغربي المخضرم عبد الرزاق حمد الله 31 عاماً، بتمديد عقده خلال المواسم المقبلة مع النادي السعودي.

الاتحاد ومكافئة عبد الرزاق حمد الله

وأفاد الإعلامي السعودي خالد أبو غانم في تصريح صحفي عبر “قناة الرياضية 24″ السعودية، بأن نادي الاتحاد السعودي ” العميد” قرر تمديد عقد النجم المغربي. عبد الرزاق حمد الله مع الفريق، الذي أوشك على قرب انتهائه في ال30 من شهر يونيو/ حزيران القادم.

🗣 خالد أبو غانم: "حمدالله" سيكمل موسمين أو 3 مع الاتحاد ..

الحصاد الرياضي …@alghanim70 pic.twitter.com/IlMYyli4ix — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 25, 2022

كما وأردف الغانم، ” كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام، بشأن رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله عن نادي الاتحاد السعودي مع نهاية الموسم الحالي، كما وسيستمر اللاعب مع العميد لمدة موسمين أو ثلاثة مواسم قادمة. أي حتى عام 2024 أو 2025″.

ووقع المغربي حمد الله 9 أهداف وصناعة تمريرة حاسمة. منذ قدومه إلى فريق الاتحاد السعودي، خلال موسم الانتقالات الشتوية القادمة قادماً من نادي النصر بعد فسخ الأخير التعاقد معه بالتراضي.

هاتريك عبد الرزاق في شباك الأهلي

وحقق فريق الاتحاد الفوز الثمين على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في قمة منافسات الأسبوع ال22 من الدوري السعودي الممتاز.

وأحرز فريق اتحاد جدة أولى أهداف اللقاء في شباك الأهلي. عن طريق النجم المغربي المخضرم عبد الرزاق حمد الله الملقب ب ” الجلاد” في الدقيقة ال7، وعاود ذات اللاعب لهز الشباك بهدف الثاني في الدقيقة ال21.

كما وسجل البرازيلي رومارينيو الهدف الثالث لفريق الاتحاد السعودي “العميد”. في الدقيقة ال41، كما وقلص فريق الأهلي نتيجة المباراة بإحراز الهدف الأول للفريق في الدقيقة ال47 عن طريق كارلوس إدواردو.

عبد الرزاق حمد الله وركلة الجزاء

وآتى الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة ال49 من توقيع عبد الباسط هندي، كما وأدرك الفريق هدف التعادل مع فريق الاتحاد في الدقيقة ال73 .عن طريق محمد المجحد، وعاد المخضرم حمد الله ليسجل الهدف القاتل في الأولى من الوقت البديل من ركلة جزاء.

👏 قووووووووووول!

هاتريك من الهدّاف حمدالله 🔥 #الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/x4TSwoEt6V — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 26, 2022

ويتربع فريق الاتحاد السعودي على صدارة ترتيب الدوري السعودي. برصيد 51 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين فريق النصر الذي جاء في المركز الثاني .برصيد 44 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + قناة الرياضية 24)

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