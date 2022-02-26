مي العيدان تستعين بالإمام علي لتعلق على معجون أسنان محمد رمضان!

وطن- هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنان المصري محمد رمضان، بعدما استعرض معجون أسنانه المصنوع من الذهب.

بطون جاعت ثم شبعت

وأعادت العيدان نشر فيديو رمضان وهو يغسل أسنانه بفرشاة ومعجون مصنوعان من الذهب. عبر “انستجرام” وعقبت: “صدق الإمام علي حين قال “لا تطلب الخير من بطون جاعت ثم شبعت فإن الشح باقٍ فيها، بل اطلب الخير من بطون شبعت ثم جاعت فإن الخير باق فيها”.

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ووافق البعض العيدان في رأيها، بينما دافع آخرون عن محمد رمضان منوهين إلى أنه حر في ماله.

1700 جنيه

وكان الفنان المصري قد تصدر حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. بعدما ظهر بفيديو وهو يغسل أسنانه بمعجون وفرشاة أسنان من الذهب.

وبالبحث عن العلامة التجارية لهذا المعجون والفرشاة. تبين أنها من منتجات شركة Swiss Smile.

و Swiss Smileعبارة هي سلسلة من عيادات الأسنان في سويسرا، وتقدم أيضًا منتجات نظافة الفم ذات التصميمات والمكونات باهظة الثمن.

وأصدرت معجون وفرشاة الأسنان D’Or، التي ظهر محمد رمضان يستخدمهما. في عام 2019.

ذهب حقيقي

ويتبين من موقع بيعه أن سعره يبلغ 99 فرنك سويسري. أي ما يعادل 1700 جنيه مصري.

واتضح أن فرشاة الأسنان مطلية بالذهب الحقيقي. بينما معجون الأسنان مملوء بغبار الذهب من عيار 24 قيراط.

وتقول الشركة إن الفرشاة الذهبية تحتوي على تسعة أضعاف عدد الشعيرات الفردية في الفرش العادية. مما يجعلها أكثر نعومة وكثافة من نظيراتها.

وأشارت الشركة المصنعة إلى أن الذهب المنقوع في معجون الأسنان. يساعد على منع التعرض لمشاكل مثل تسوس الأسنان والتهاب اللثة، إلى جانب خصائصه المضادة للالتهابات. كما يحتوي على بروتين فيزيولوجي يتواجد بشكل طبيعي في اللعاب ويحمي الأسنان.

عيار 24

تبيع الشركة أيضًا حاملات فرش الأسنان المصنوعة من البورسلين والمرصعة بالكريستال من سواروفسكي. وفرشاة الأسنان اللامعة الماسية، ومعجون الأسنان الماسي المشرق.

ونشر رمضان فيديو عبر حسابه على “انستجرام”، وهو يغسل أسنانه بمعجون مصنوع من الذهب، ويقف عاري الصدر أمام المرآة.

وعقب رمضان: “صباح الذهب معجون أسناني عيار ٢٤”.

المصدر: (وطن- انستجرام)

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