ميسي يهنئ زوجته أنتونيلا في عيد ميلادها بتغريده رومانسية (صور)

وطن – هنأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي زوجته أنتونيلا روكوزو بعيد ميلادها ال34 عاماً في تغريده رومانسية نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعية.

ميسي وتهنئة أنتونيلا

وغرد البرغوث ميسي تغريده له عبر حسابه على منصة ” تويتر” بمناسبة عيد ميلاد زوجته أنتونيلا، قائلاً: ” عيد ميلاد سعيد حياتي.. أتمنى لك يوماً سعيداً .. أنا أحبك”.

كما وتبلغ الأرجنتينية أنتونيلا روكوزو زوجة الجوهرة الأرجنتينية. ليونيل ميسي سن ال34 عاماً، حيث يصادف اليوم ال26 من شهر فبراير الجاري عيد ميلادها.

Lionel Messi: Happy birthday my life!! Have a nice day, I love you ❤️ pic.twitter.com/ziRHAtT6Ku — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) February 26, 2022

وارتبط الأرجنتيني ليونيل ميسي بمواطنته أنتونيلا في عام 2017. بعد حكاية حب طويلة منذ طفولتهما، كما وأنجب منها ثلاثة أولاد وهم تياغو أكبرهم، وماتيو، وأصغرهم سيرو ميسي.

ميسي وباريس سان جيرمان

ويستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، للمشاركة مع زملائه في فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي” للمشاركة في مواجهة الفريق الضيف سانت إتيان على أرض ملعب ” حديقة الأمراء” في العاصمة الفرنسية باريس. ضمن منافسات الجولة ال26 من الدوري الفرنسي للدرجة الممتازة.

وشارك البرغوث ميسي في 14 مباراة مع فريق باريس سان جيرمان، استطاع من خلالها من إحراز هدفين مع الفريق الباريسي، منذ انضمامه في صيف العام الماضي قادماً من صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني بعد إعلان الأخير السماح برحيله في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفريق الكتالوني.

ويتربع فريق باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي ” ليغ” برصيد 59 نقطة، كما وبفارق 13 نقطة عن أقرب المنافسين له فريق أولمبيك مارسيليا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 46 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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