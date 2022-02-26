قد يشعل حربا عالمية .. من هو فلاديمير بوتين؟ نظرة على حياة أخطر رجل في العالم

وطن – قال تقرير لصحيفة “marca” إن غزو ​​روسيا لأوكرانيا هو أحد أعظم المآسي في السنوات الأخيرة في الغرب، وهو صراع تركنا جميعًا محطمين وقلقين حيث تتجه كل الأنظار إلى رجل واحد هو فلاديمير بوتين.

وتابع التقرير الذي ترجمته (وطن) أنه لعقود من الزمان، كان الرئيس الروسي أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في السياسة العالمية.

وبينما شعر معظم الناس أنه رجل يحتمل أن يكون خطيرًا، لم يتخيلوا أبدًا أنه سيذهب إلى مثل هذه الحدود المتطرفة كما هو الحال اليوم، خاصة في القرن الحالي.

ويسأل الناس أنفسهم الآن كيف يمكن لرجل واحد أن يكون بهذه القسوة. وقد ألقينا نظرة على مفاتيح شخصية فلاديمير بوتين.

أطول فترة رئاسية

كما يشار إلى أن بوتين تولى السلطة منذ عام 2000، حيث شغل منصب الرئيس ومنصب رئيس الوزراء. وصار الآن أطول زعيم روسي بقاء في سدة الحكم منذ الديكتاتور السوفيتي جوزيف ستالين الذي توفي في عام 1953.

وفي عام 2020، أُجري استفتاء مثير للجدل على إصلاحات دستورية. منحت الرئيس بوتين فرصة البقاء في منصبه بعد انتهاء فترة رئاسته الرابعة في عام 2024، ما يعني أنه قد يمكث في الكريملين حتى عام 2036.

طفولة بدون والديه

وُلد زعيم الكرملين في لينينغراد عام 1952، وتشكلت الشخصية المنعزلة لزعيم الكرملين خلال طفولته. عندما كان عليه أن يكبر في عائلة بديلة كان والده قد أرسله إليها.

ووفقًا لعالم السياسة ستانيسلاف بيلكوفسكي، كان هذا وقتًا مؤلمًا للغاية بالنسبة لبوتين. مما دفعه إلى عدم الثقة في الناس والشعور بالراحة فقط برفقة الحيوانات.

في الواقع الأصدقاء الوحيدون للرئيس الروسي هما كلبيه كوني وبافي.

وكان بوتين يعمل جاسوسا في وكالة الاستخبارات السوفيتية سيئة السمعة المعروفة اختصارا بـ “كي جي بي”. قبل الصعود السريع لنجمه في خضم فوضى انهيار الاتحاد السوفيتي.

والكثير من مساعديه وأصدقائه المقربين على صلة، أو كانوا على صلة في الماضي، بالعمل الاستخباري.

بوتين: مرآة الذكورة السامة

وعادة ما يتم تغطية المشاعر الحزينة مثل قلة المودة أو الوحدة بواجهة قوية ووجه شجاع. وينطبق هذا أيضًا على بوتين، الذي يبحث دائمًا عن الاهتمام ويظهر أنه ذكر مهيمن متى استطاع. أو عندما يكون ذلك في مصلحته.

في السنوات الأخيرة، شوهد وهو يصطاد عاري الصدر أو يلوح ببنادق أو يركب هارلي ديفيدسون. كل ذلك لإعطاء وهم التفوق الذكوري.

وبدأ مسار بوتين السياسي في أوائل التسعينيات، عندما عمل كأحد كبار مساعدي أناتولي سوبتشاك. عمدة سانت بطرسبرغ آنذاك، والذي كان قبل ذلك أحد أساتذة بوتين في الجامعة.

وفي عام 1997، دخل بوتين الكرملين كمدير لوكالة الأمن الفدرالية “إف. إس. بي” (وهي الوكالة الرئيسية التي حلت محل الكي جي بي). وسرعان ما عُين رئيسا للوزراء.

في ليلة رأس السنة عام 1999، تنحى الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين عن منصبه. وعين بوتين رئيسا بالإنابة.

ومكث بوتين في السلطة منذ ذلك الحين، وإن كان قد اضطر إلى شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2008 و2012. حيث كان ممنوعا بموجب الدستور الروسي من تولي فترة رئاسية ثالثة.

وعاد بوتين إلى سدة الحكم من خلال الفوز في انتخابات عام 2012. بأكثر من 66 في في المئة من الأصوات، وسط اتهامات بحدوث عمليات تزوير شابت الاقتراع.

منتهك كامل وربما لاجنسي

وتشمل مخاطر كونك دائمًا “الذكر المسيطر” ، بالطبع، السلوك الرجولي، وحتى العنف.

وفي حالة بوتين، يدعي المؤلف الألماني إريك شميدت إينبوم، أن عميل KGB السابق اعتدى جسديًا على زوجته السابقة لودميلا في الثمانينيات. وأنه حتى يومنا هذا لا علاقة له بها (انفصلا) ولا مع ابنتيه من الزواج ماريا 37 سنة، وإيكاترينا 36 سنة.

بالإضافة إلى ذلك، يكشف المؤلف نفسه عن حقيقة غريبة عن بوتين. حيث قال: “الجنس والحياة الجنسية غريبان تمامًا عنه”.

بوتين وهتلر: ملفان متشابهان

وبحسب التقرير فإنه إذا كان بوتين هو التهديد الرئيسي للغرب في الوقت الحالي. ففي منتصف القرن العشرين كان هناك زعيم آخر شكل أيضًا تهديدًا للعالم بأسره وهو أدولف هتلر.

ويحمل هتلر بعض أوجه التشابه مع الرئيس الروسي، مثل صدمات الطفولة. وانعدام المودة والسعي للسلطة ليس فقط اقتصاديًا واجتماعيًا ولكن إقليميًا.

في حين أنه من الصحيح أن فلاديمير بوتين، لم يقترب من إطلاق أي محارق معادية للسامية في العقود الأخيرة وفقًا للكثيرين. فإنه يظهر علامات على التعصب التوسعي وهوس تحقيق الهيمنة الروسية الكاملة.

وهذه الرواية متجذرة في الحنين إلى الماضي، حيث إن بوتين بالنسبة للعديد من علماء السياسة ليس أكثر من منتج. نتاج إذلال الاتحاد السوفيتي على يد الولايات المتحدة في نهاية الحرب الباردة.

كما أعاد بوتين العروض العسكرية التي تتسم بالأبهة والعظمة كتلك التي كانت تتم خلال الحقبة السوفيتية. كما بدأت صور ستالين في الظهور مرة أخرى بعد أن كانت محظورة.

حتى اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي أنتجته روسيا أطلق عليه اسم “سبوتنيك في”. تيمنا بالقمر الصناعي السوفيتي سبوتنيك الذي أصبح أول قمر صناعي في العالم عام 1957.

وصف بوتين انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه “أكبر كارثة جيوسياسية خلال القرن (العشرين)”. ومنذ عام 1997، انتقد مرارا توسع الناتو نحو الحدود الروسية.

فلاديمير بوتين: من الألم إلى العنف

باختصار من الواضح أن هوس فلاديمير بوتين الحقيقي الوحيد هو القوة، التي تتحقق من خلال الخوف.

فهو رجل يصور نفسه على أنه شخص يتوق إلى حنين عودة روسيا إلى الأهمية السياسية والإقليمية لأزمنة الاتحاد السوفيتي. لكنه في الواقع يريد فقط أن يحظى بالإعجاب والحب.

هذه هي الصورة النفسية لواحد من أخطر الرجال في العالم اليوم.

إقصاء الليبراليين

وتهيمن النعرة الوطنية المتوافقة مع تصور بوتين على وسائل الإعلام الروسية. التي تتسم تغطيتها بتأييدها للرئيس، ومن ثم يتعذر تقييم النطاق الحقيقي للمعارضة.

وخلال فترتيه الرئاسيتين الأولى والثانية، أدى دخل روسيا الكبير من النفط والغاز اللذين يشكلان صادرات روسيا الرئيسية، إلى تقوية مركز بوتين.

تحسنت الظروف المعيشية لغالبية المواطنين الروس. لكن الثمن، برأي الكثيرين، كان تآكل ديمقراطية روسيا الوليدة.

ولكن منذ الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2008، عانى الاقتصاد الروسي من الضعف والركود، ثم من تدهور أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.

وفقدت روسيا الكثير من المستثمرين الأجانب وفقدت مليارات الدولارات بسبب هروب رؤوس الأموال.

(المصدر: marca)

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