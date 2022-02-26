عجائب جبل تيشكا مستمرة.. اكتشاف هيكل ذهبي ثالث في المغرب

وطن – وفقا لما نشرته مجلة “أتلايار” الإسبانية، ستواصل شركة Stellar AfricaGold استكشاف المنطقة. لا سيما بعد اكتشاف هيكل ذهبي جديد بموجب تصاريح مشروع “Tichka Est”.

احتياطيات المعدن النفيس

في هذا السياق، أعلنت شركة “Stellar AfricaGold” الكندية للتنقيب عن المعادن الثمينة، عن اكتشاف هيكل ذهبي ثالث خلال عملية التنقيب في منطقة “Tichka Est” المغربية. الواقعة في ممر جبلي على بعد 80 كيلومترًا جنوب شرق مراكش.

ووفقا لترجمة “وطن”، في منتصف يناير، منحت المملكة العلوية أربعة تراخيص للتنقيب عن مناجم الذهب لشركة “Stellar AfricaGold” الكندية. بهدف الحصول على احتياطيات من المعدن النفيس الثمين من باطن الأرض المغربية.

وسبق وأن أعلنت الشركة الكندية، “Stellar AfricaGold”، مساء يوم الاثنين المنقضي. عن اكتشاف هيكل ثالث من الذهب يزيد طوله عن كيلومتر واحد بمنطقة تيشكا نواحي مراكش في اتجاه ورزازات.

4 برامج حفر

وتقول المجلة إن الاحتياطي الجديد يتألف من هيكل ذهبي بعمق كيلومتر واحد. وفقًا لبيان صحفي لشركة “Stellar AfricaGold”.

وفي سياق متصل، يمتد مشروع التعدين، الذي أطلق عليه اسم مشروع الذهب” Tichka Est”. إلى أربعة برامج حفر في منطقة “Tichka Est”.

وتوضح المجلة أن هذا الاكتشاف الجديد في المنطقة C، يضيف أكثر من 1000 متر من الذهب. لـ 1200 متر إضافية وجدتها الشركة سابقا في المنطقة A و B. ولا يزال الهيكل مفتوحًا للاستكشاف لتحديد أبعاده الدقيقة، وفقًا لبيان للشركة.

مشروع Tichka

في حديثه بعد اكتشاف الهيكل الجديد، صرح موريس جيرو، مدير العمليات في Stellar’s V-P Exploration. “يسعدني أن أرى أن إمكانات مشروع Tichka تزدهر مع اكتشاف هيكل جديد آخر داخل مشروع Tichka Est”.

وأشار جيرو إلى أن “الاكتشاف جاء بعد فحص الخنادق. بارتفاع يصل إلى 5.81 جم / طن من فوق 4 أمتار في برنامج حفر الخنادق الرابع في مشروع “Tichka Est” في المغرب”.

وكشفت المرحلة الأولى من برنامج حفر الخنادق في المنطقة سي. تمَعدنا كبيرا للذهب على مدى يزيد عن كيلومتر واحد من طول الضربة. وبعرض يصل إلى 7 أمتار.

هيكلين من الذهب

كما شرح جيرو بالتفصيل خطة الشركة للمضي قدما “لا يزال هذا الهيكل الجديد المهم مفتوحًا على الشرق وعلى العمق. لدى “Stellar” فريق جيولوجي دائم في المغرب واستكشاف المنطقة C مستمر. سيتم إصدار النتائج بمجرد استلام الفحوصات وتحليلها”.

يتكون مشروع “Tichka Est Gold”، من سبعة تصاريح في منطقة جبال الأطلس الكبير، وتغطي مساحة 82 كيلومترًا مربعًا.

هذا وقد أطلقت “” tellar برنامج أخذ العينات في عام 2021. واكتشفت هيكلين من الذهب في المنطقة A والمنطقة B.

جهود عزيز أخنوش

يُذكر أنه في يناير، أعلنت الشركة عن الحصول على ثلاثة تصاريح جديدة لتوسيع نطاق استكشافها في المنطقة. مما رفع عدد تصاريح ستيلار في المنطقة إلى سبعة.

وسبق أن كشف برنامج أخذ عينات التيار، الذي أجرته “أطلس جيو سيرفيسز” في مراكش. عن سبع مناطق من التمعدن بما في ذلك المعادن الثمينة والقاعدية.

وتضمنت المناطق السبع مجموعات من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والزنك. وتضم كل منطقة ما بين اثنين إلى خمسة معادن باستثناء المنطقة 7، التي تعد مناطق فضية بحتة.

وختمت المجلة بالقول، إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، تواصل تعزيز صناعتها التعدينية من خلال استغلال الموارد الطبيعية. وهي إجراءات إيجابية للغاية لتنمية الاقتصاد المغربي.

كل هذا لا يمكن أن يكون ممكنا لولا جهود رئيس الوزراء عزيز أخنوش. الذي يروج لتطوير صناعة الطاقة والتعدين في المملكة العلوية.

المصدر: (أتلايار – ترجمة وتحرير وطن)

اقرأ أيضا: