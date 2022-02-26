رونالدو يُعلق على أزمة أوكرانيا وروسيا

وطن – علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على تداعيات الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا منذ عدة أيام قليلة.

رونالدو والتعليق على أزمة أوكرانيا وروسيا

ونشر البرتغالي رونالدو منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”، قائلاً: ” نحتاج إلى صنع عالم أفضل من أجل أطفالنا .. ندعو الله من أجل السلام في عالمنا”.

نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو عبر IG :

" يجب علينا خلق عالم افضل لأطفالنا، فلندعو لأجل السلام في العالم " pic.twitter.com/87b3dYoNz0 — E P L W O R L D (@EPLworld) February 25, 2022

كما ويستعد صاروخ ماديرا رونالدو برفقة زملائه في فريق مانشستر يونايتد. “الشياطين الحمر”، لمواجهة منافسه الضيف واتفورد مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة ال27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رونالدو والأزمة مع مانشستر يونايتد

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية في تقرير نشرته بوقت سابق، بأن الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أشعل أزمة حقيقة مع زملائه داخل مانشستر يونايتد. على ضوء تولي إشارة قيادة الفريق الإنجليزي.

وبينت الصحيفة، نقلاً عن مصادر خاصة لها مقربة من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أكدت وجود فجوة وانقسام كبير بين زملاء الشياطين الحمر داخل غرفة تبديل الملابس.

زملاء فتحوا النار على رونالدو ثم عادوا إلى الغزل.. آخرهم نجم يوفنتوس! pic.twitter.com/3IjJD1Evwt — Kooora (@kooora) February 25, 2022

كما وأردفت الصحيفة الألمانية، بأن قادة فريق مانشستر يونايتد وعلى رأسهم هاري ماغواير وماركوس راشفورد. منزعجان من محاولة رونالدو لتولي قيادة الفريق.

غرفة تبديل الملابس

وأضافت الصحيفة، ” اللاعبون الإنجليز مثل هاري ماغواير وماركوس راشفورد منزعجون جداً، لأن الدون رونالدو يريد أن يكون قائداً داخل غرفة تبديل الملابس مع أصدقائه في الفريق. كما وهناك احتمالية من انقسام بين صفوف اللاعبين داخل الفريق”.

كما وتوقعت تقارير إنجليزية بأن يكون أصدقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المقربين داخل مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، هما مواطنيه برونو ميجيل فيرنانديز وديوغو دالوت، فيما أشارت تقارير أخرى. عن وجود خلاف بين كريستيانو رونالدو والمدرب الألماني الحالي رالف رانغنيك.

كريستيانو رونالدو يعلن اقتراب الاعتزال 🗣️ pic.twitter.com/9tt12gIzKI — GOAL Arabia (@GoalAR) February 25, 2022

وجاء فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج”. برصيد 46 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر وحامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي برصيد 63 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + الانستغرام + بيلد)

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