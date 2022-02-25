طرق فعالة لتسريع هواتف آيفون البطيئة.. تعرف عليها

وطن – نشر موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي تقريرا استعرض من خلاله مجموعة من الطرق من شأنها أن تساعدك إذا لاحظت بطء في أداء هاتفك.

بعدما تملك جهاز آيفون لفترة من الوقت وتتلاشى فترة الإثارة، قد تشعر أنه أصبح يعمل بشكل أبطأ مما كان عليه عندما أخرجته لأول مرة من علبته.

وفي بعض الأحيان لا يكون إحساسك بأن جهازك فقد أدائه مجرد إحساس، فنحن نعلم الآن أن شركة أبل تعمل على إبطاء أجهزة ايفون القديمة لإدارة البطارية بشكل أفضل.

لكن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي قد تجعل جهازك أبطأ، ويمكن العمل على إصلاح بعضها لإسترجاع أداء هاتفك القديم.

إعادة تشغيله

إذا كنت تواجه مشكلة غير عادية في هاتفك، فما عليك سوى إعادة تشغيله.

تحديث نظام iOS

من الجيد دومًا أن تحافظ على تحديث نظام iOS إلى آخر إصدار على جهاز ايفون، لتضمن الحماية ضد أي ثغرات والحصول كذلك على أفضل المميزات الجديدة.

كيف تتأكد من حصولك على آخر تحديث iOS؟

افتح تطبيق الإعدادات

اضغط على العام، ثم تحديث النظام

تأكد من تفعيل التحديثات التلقائية

إذا كان هناك تحديث ينتظر التنزيل، اضغط على تنزيل وتثبيت

تحديث تطبيقات آيفون

لا يقوم المطورون بتحديث تطبيقاتهم لإضافة مميزات جديدة وإصلاح الأخطاء فحسب، بل يفعلون ذلك أحيانًا لتحسين الأداء، ولهذا السبب يجب عليك الحفاظ على تحديثها باستمرار.

إذا قمت بتفعيل التحديثات التلقائية، سيقوم جهازك بذلك بالنيابة عنك.

وإذا كان العكس صحيح، عليك القيام بذلك اتباعا الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق متجر التطبيقات

2. اضغط على أيقونة حسابك في أعلى اليسار

3. في قسم التحديثات المعلقة، انقر على تحديث الكل لتحديث جميع التطبيقات.

قم بحذف التطبيقات التي لا تستخدمها

يمكن للتطبيقات أن تبطئ جهازك بعدة طرق. لهذا السبب يجب عليك إلقاء نظرة على التطبيقات التي قمت بتثبيتها على جهازك وحذف التي نادرًا ما تستخدمها.

تنظيف جهازك من برمجيات خبيثة

على الرغم من أن هذا الأمر نادر الحدوث، إلا أن جهاز iPhone الخاص بك يمكن أن يُصاب ببرامج ضارة.

تُسبب هذه البرامج الضارة ضغطاََ على أداء هاتفك وهناك علامات تدل على إصابة جهازك بالفيروسات، مثل استنزاف البطارية سريعًا، وارتفاع درجة الحرارة، وزيادة في استهلاك البيانات.

للتخلص من البرامج الضارة على جهاز آيفون الخاص بك، يمكنك محاولة إعادة تشغيله على سبيل المثال.

استبدل بطارية الجهاز

إذا كان لديك جهاز آيفون كنت قد امتلكه قبل بضع سنوات، فربما تكون عمر بطاريتك الافتراضي على وشك الانتهاء.

للتحقق من صحة بطارية جهاز آيفون الخاص بك، عليك القيام بهذه الخطوات:

1. افتح تطبيق الإعدادات وانقر على البطارية

2. انقر على “صحة البطارية”.

(المصدر: بيزنس إنسايدر – ترجمة وطن)

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