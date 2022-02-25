روسيا والرد على قرار اليويفا بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا
روسيا والرد على قرار اليويفا بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا
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روسيا ترد على قرار “اليويفا” بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا خارج بلادها

الاتحاد الأوروبي " اليويفا" ونقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى العاصمة الفرنسية باريس

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – ردت وزارة الرياضة الروسية على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا” اليوم الجمعة، على نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس. في ظل الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا.

روسيا والرد على نقل نهائي دوري أبطال أوروبا

وقالت وزارة الرياضية الروسية في بيان رسمي لها، للرد على قرار الاتحاد الأوروبي ” اليويفا” لكرة القدم بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، جاء فيه: ” إن الرياضة يجب ألا تصبح وسيلة للتلاعب والتعدي على مصالح الدول”.

واستضافت روسيا مرة واحدة فقط مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا “Champions League”، داخل ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو في عام 2008، حيث فاز فيها مانشستر يونايتد على منافسه تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 5/6. بعد التعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

اليويفا ونقل نهائي دوري أبطال أوروبا

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” بعد اجتماعه الطارئ ظهر اليوم الجمعة، ” قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس”.

وأضاف البيان، ” بأن المباراة النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا “Champions League”، ستقام على ميدان ملعب استاد دو فرانس في مدينة باريس الفرنسية”. كما وتعد المرة الثالثة التي يستضيف بها هذا الملعب نهائي البطولة القارية بعد عامي 2000 و2006.

كما وأردف البيان، ” إقامة جميع مباريات المنتخبات والأندية الروسية والأوكرانية على أراضٍ محايدة حتى إشعار آخر”. في ظل سوء الأوضاع السياسية السائدة بين كلا البلدين.

ويشار إلى أن المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022، ستقام في ال28 من شهر مايو/ أيار المقبل.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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