روسيا ترد على قرار “اليويفا” بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا خارج بلادها

وطن – ردت وزارة الرياضة الروسية على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا” اليوم الجمعة، على نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس. في ظل الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا.

روسيا والرد على نقل نهائي دوري أبطال أوروبا

وقالت وزارة الرياضية الروسية في بيان رسمي لها، للرد على قرار الاتحاد الأوروبي ” اليويفا” لكرة القدم بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، جاء فيه: ” إن الرياضة يجب ألا تصبح وسيلة للتلاعب والتعدي على مصالح الدول”.

من موسكو | الكسندر دويوكوف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم : قرار اليويفا بنقل نهائي أبطال أوروبا من سان بطرسبرغ إلى باريس جرى "إملاؤه لأسباب سياسية" وإنه نظراً لتمسك الاتحاد الروسي لكرة القدم بمبدأ إبعاد الرياضة عن السياسة، لا يمكنه تأييد هذا القرار. pic.twitter.com/aiQD5rzoEG — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) February 25, 2022

واستضافت روسيا مرة واحدة فقط مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا “Champions League”، داخل ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو في عام 2008، حيث فاز فيها مانشستر يونايتد على منافسه تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 5/6. بعد التعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

🚨 عــاجــل | مراسل beIN SPORTS: الاتحاد الروسي لكرة القدم يؤكد نيته استئناف قرار سحب نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبرغ وخوض المنتخبات والأندية الروسية مبارياتها على أرض محايدة pic.twitter.com/d2IpscMpJ2 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 25, 2022

اليويفا ونقل نهائي دوري أبطال أوروبا

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” بعد اجتماعه الطارئ ظهر اليوم الجمعة، ” قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس”.

🚨 | الاتحاد الأوروبي يُعلن عن نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سانت بطرسبرغ إلى باريس. pic.twitter.com/bFWzHy6fEs — The Atleti House 🏠 (@AtletiHouse) February 25, 2022

وأضاف البيان، ” بأن المباراة النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا “Champions League”، ستقام على ميدان ملعب استاد دو فرانس في مدينة باريس الفرنسية”. كما وتعد المرة الثالثة التي يستضيف بها هذا الملعب نهائي البطولة القارية بعد عامي 2000 و2006.

كما وأردف البيان، ” إقامة جميع مباريات المنتخبات والأندية الروسية والأوكرانية على أراضٍ محايدة حتى إشعار آخر”. في ظل سوء الأوضاع السياسية السائدة بين كلا البلدين.

The 2021/22 UEFA Men’s Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis. The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET. Full statement: ⬇️ — UEFA (@UEFA) February 25, 2022

ويشار إلى أن المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022، ستقام في ال28 من شهر مايو/ أيار المقبل.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

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