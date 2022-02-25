برشلونة يهزم نابولي على ميدانه ويتأهل إلى دور الثمن النهائي من الدوري الأوروبي (فيديو)

وطن- نجح فريق برشلونة الإسباني في العبور إلى دور الثمن النهائي من منافسات بطولة الدوري الأوروبي على حساب نابولي الإيطالي، بعد الفوز الثمين برباعية ثمينة مقابل هدفين على أرض ملعب ” سان سيرو”.

برشلونة وإقصاء نابولي من الدوري الأوروبي

وافتتح الفريق الضيف برشلونة ” البلوغرانا” أولى أهداف اللقاء في شباك أصحاب الأرض نابولي بالدقيقة ال8. عن طريق النجم الإسباني المخضرم جوردي ألبا.

وفي الدقيقة ال13 أحرز الهولندي فرينكي دي يونج، كما وسجل المدافع الإسباني. جيرارد بيكيه الهدف الثالث في الدقيقة ال45، بينما جاء الهدف الرابع من توقيع النجم الغابوني أوباميانغ في الدقيقة ال59.

الدوري الاوروبي :-

نابولي 2 × 4 برشلونه | اهداف المباراة* ⚽️🎥 pic.twitter.com/zM1KoNMzps — ليوناردو 🤍 (@3_shq9) February 25, 2022

وسجل أصحاب الأرض فريق نابولي الهدفين في شباك نظيره برشلونة، عن طريق لورينزو إينسيني في الدقيقة ال23 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في اللقاء، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال87 بواسطة اللاعب ماتيو بوليتانو.

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وتأهل فريق برشلونة إلى دور الثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي على حساب منافسه نابولي، بنتيجة 5-3 في حصيلة مجموع المباراتين، عقب التعادل في مباراة الذهاب أمام نابولي بهدف لكليهما على أرض ملعب ” الكامب نو”.

برشلونة والتفوق على نابولي

وشهدت المباراة السيطرة والقوة للفريق الضيف برشلونة الأكثر تسديداً واستحواذاً في المباراة، حيث وصل عدد تسديداته إلى 16 تسديدة باتجاه شباك مرمى المستضيف فريق نابولي، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 7 تسديدات.

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كما ووصلت نسبة الاستحواذ للفريق الكتالوني. طيلة مجريات أحداث اللقاء إلى 56%، بينما وصل نسبة استحواذ فريق نابولي إلى 44% في المباراة.

🏆 قرعة ثمن النهائي تقام ظهر غد الجمعة 🧐 من سيكون خصم #برشلونة في الدور القادم؟ 🤔 توقعاتكم؟ pic.twitter.com/jvyD2cDOBl — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 24, 2022

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المتأهلين إلى دور الثمن النهائي من الدوري الأوروبي

وسيواجه فريق برشلونة الإسباني أحد الفرق المتأهلة في قرعة دور الثمن النهائي من منافسات الدوري الأوروبي، وهم فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، ليون الفرنسي، فرانكفورت الألماني، باير ليفركوزن الألماني. موناكو الفرنسي، غلطة سراي التركي، النجم الأحمر الصربي، وسبارتاك موسكو الروسي.

(المصدر: وطن + تويتر)