توتنهام يتعرض للخسارة الرابعة في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي watanserb.com
توتنهام يتعرض للخسارة الرابعة في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي
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مستقبل كونتي مع توتنهام في مهب الريح والسبب؟!

توتنهام والخسارة الرابعة في آخر خمس مباريات في منافسات الدوري الإنجليزي

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – كشف المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي 52 عاماً، عن مستقبله مع نادي توتنهام عقب النتائج المخيبة للآمال لجماهير الأخير خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كونتي والرحيل عن توتنهام

وقال الإيطالي كونتي في حوار صحفي مع شبكة ” سكاي سبورت” البريطانية، ” لا أستحق راتبي الذي أتقاضاه من توتنهام، عندما تخسر أربع مباريات من أصل خمسة. فهذا يعني بأن على النادي تقييم الوضع وبأنه علينا التحدث مع بعضنا البعض وأن نفهم ما هو الحل الأمثل لذلك”.

وأردف المدرب كونتي، ” في وضع مثل هذا النوع، اللاعبون لا يتغيرون في الفريق بل من يتغير بالفعل هم المدربون دائماً .. هذا هو الواقع، لا أحد يستحق أن نكون في وضع مماثل، إن كان النادي، أنا. اللاعبون، المشجعون، لكن هذا هو الواقع بالفعل”.

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توتنهام وتجنب الهبوط

كما وأضاف كونتي، ” أنا لست معتاداً على هذا النوع من الأوضاع، الواقع هو أننا كنا نقاتل. في المباريات الخمس الأخيرة من أجل تجنب الهبوط وهذه هي الحقيقة”.

وختم الإيطالي كونتي حديثه، ” يتوجب عليّ تحمل مسؤولياتي وأنا منفتح على أي قرار لأني بالفعل أريد مساعدة توتنهام، ليس من الجيد بأن نواصل سلسلة الهزائم ولا يمكنني القبول بذلك.. منذ اليوم الأول الذي جئت به إلى هنا، أردت المساعدة وأكرر بأنني صريح بما فيه الكفاية لكي أتجاهل مع يحصل، وأن أواصل العمل بهذه الطريقة والاستمرار في تقاضي راتبي. الأمر لا يجوز في هذه اللحظة”.

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توتنهام والهزائم المتتالية

وكان فريق توتنهام ” السيبرز” قد تعرض للخسارة على أرضه أمام بيرنلي بهدف نظيف دون مقابل، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة ال13 للدوري الإنجليزي، كما وأحرز الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة ال71 عن طريق اللاعب سجله بن مي.

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وتعد الخسارة الرابعة لفريق توتنهام الإنجليزي في آخر خمس مباريات خاضها الفريق في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم  من تلقيه جرعة من الأمل بعد تحقيق الفوز المثير على منافسه حامل اللقب مانشستر سيتي في المباراة ما قبل الأخير بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين.

وجاء فريق توتنهام في المركز الثامن من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق مانشستر سيتي برصيد 63 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + سكاي سبورت)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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