هل طالتها صواريخ الحوثي؟.. بيان إماراتي بشأن “محطة براكة” النووية وهذا ما جاء فيه

وطن – قالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، اليوم الأربعاء، إن محطة “براكة” النووية الوحيدة في الإمارات “محمية بشكل جيد” من التهديدات الأمنية، وفقا لـ”رويترز“.

ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات غير المسبوقة بطائرات مسيرة وصواريخ على الدولة الخليجية، شنتها جماعة الحوثي في اليمن.

وقال الحوثيون المتحالفون مع إيران في عام 2017، إنهم أطلقوا صاروخ كروز باتجاه محطة “براكة”، وهي مزاعم نفتها الإمارات وقتها.

وهددت الجماعة اليمنية مرارًا وتكرارًا باستهداف البنية التحتية الحيوية في الإمارات العربية المتحدة.

هذا وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن 3 هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات هذا العام.

كما أعلنت جماعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم “ألوية الوعد الحق”مسؤوليتها عن هجوم آخر.

وتسببت غارة في 17 يناير الماضي، في مقتل ثلاثة أشخاص في أبو ظبي وإصابة آخرين.

هذا وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: “تم تصميم محطة الطاقة النووية وفقًا لمبادئ أمنية مشددة وقد أصدرنا لوائح للأمن المادي والسيبراني”.

وقال “فيكتورسون” للصحفيين: “الأجزاء الحساسة من محطة الكهرباء محمية بشكل جيد لأي حدث”.

وأضاف أن الإمارات بشكل عام تتمتع “بأمن قوي”.

إلى ذلك لفت تقرير “رويترز” إلى أن تحالف تقوده السعودية تدخل في اليمن عام 2015، بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء.

فيما تقول حركة أنصار الله الحوثي إنها تحارب نظام فاسد وعدوان أجنبي.

أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي

ومحطة “براكة” في أبو ظبي، إحدى الإمارات السبع وعاصمة الدولة، هي أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي. وتعد جزء من هدف الدولة الخليجية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وستمتلك “براكة” أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 5،600 ميغاواط – ما يعادل 25٪ من احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدأت الوحدة الأولى في تسليم 1400 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية في أبريل 2021.

وقال “فيكتورسون” إن الوحدة الثانية التي تم ترخيصها للعمل في مارس 2021 تخضع للاختبار. ومن المتوقع أن تساهم بـ 1400 ميجاوات في الشبكة الوطنية قريبًا.

كما تتوقع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثالثة في وقت لاحق من هذا العام، بمجرد أن تثبت شركة “نواة” للطاقة التي تتولى التشغيل الوفاء بالشروط.

ويمكن لـ”نواة” بعد ذلك أن تبدأ مرحلة اختبار من 8 إلى 9 أشهر متبوعة بتوصيل الشبكة الوطنية.

كما ذكر المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنه من المتوقع الحصول على ترخيص لتشغيل الوحدة 4 بعد عام تقريبًا من منح ترخيص الوحدة الثالثة.

(المصدر: رويترز – ترجمة وطن)

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