محطة براكة النووية
محطة براكة أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي
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هل طالتها صواريخ الحوثي؟.. بيان إماراتي بشأن “محطة براكة” النووية وهذا ما جاء فيه

كتب باسل النجار
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وطن – قالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، اليوم الأربعاء، إن محطة “براكة” النووية الوحيدة في الإمارات “محمية بشكل جيد” من التهديدات الأمنية، وفقا لـ”رويترز“.

ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات غير المسبوقة بطائرات مسيرة وصواريخ على الدولة الخليجية، شنتها جماعة الحوثي في اليمن.

وقال الحوثيون المتحالفون مع إيران في عام 2017، إنهم أطلقوا صاروخ كروز باتجاه محطة “براكة”، وهي مزاعم نفتها الإمارات وقتها.

وهددت الجماعة اليمنية مرارًا وتكرارًا باستهداف البنية التحتية الحيوية في الإمارات العربية المتحدة.

هذا وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن 3 هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات هذا العام.

كما أعلنت جماعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم “ألوية الوعد الحق”مسؤوليتها عن هجوم آخر.

وتسببت غارة في 17 يناير الماضي، في مقتل ثلاثة أشخاص في أبو ظبي وإصابة آخرين.

هذا وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: “تم تصميم محطة الطاقة النووية وفقًا لمبادئ أمنية مشددة وقد أصدرنا لوائح للأمن المادي والسيبراني”.

وقال “فيكتورسون” للصحفيين: “الأجزاء الحساسة من محطة الكهرباء محمية بشكل جيد لأي حدث”.

وأضاف أن الإمارات بشكل عام تتمتع “بأمن قوي”.

إلى ذلك لفت تقرير “رويترز” إلى أن تحالف تقوده السعودية تدخل في اليمن عام 2015، بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء.

فيما تقول حركة أنصار الله الحوثي إنها تحارب نظام فاسد وعدوان أجنبي.

أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي

ومحطة “براكة” في أبو ظبي، إحدى الإمارات السبع وعاصمة الدولة، هي أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي. وتعد جزء من هدف الدولة الخليجية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وستمتلك “براكة” أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 5،600 ميغاواط – ما يعادل 25٪ من احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدأت الوحدة الأولى في تسليم 1400 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية في أبريل 2021.

وقال “فيكتورسون” إن الوحدة الثانية التي تم ترخيصها للعمل في مارس 2021 تخضع للاختبار. ومن المتوقع أن تساهم بـ 1400 ميجاوات في الشبكة الوطنية قريبًا.

كما تتوقع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثالثة في وقت لاحق من هذا العام، بمجرد أن تثبت شركة “نواة” للطاقة التي تتولى التشغيل الوفاء بالشروط.

ويمكن لـ”نواة” بعد ذلك أن تبدأ مرحلة اختبار من 8 إلى 9 أشهر متبوعة بتوصيل الشبكة الوطنية.

كما ذكر المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنه من المتوقع الحصول على ترخيص لتشغيل الوحدة 4 بعد عام تقريبًا من منح ترخيص الوحدة الثالثة.

(المصدر: رويترز – ترجمة وطن)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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