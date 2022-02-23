مصر.. سائق ميكروباص يُغضب الأهالي بلافتة خادشة لحياء السيدات وما تحتويه صادم! watanserb.com
قد تصل عقوبة السائق إلى إيقاف رخصة السيارة والقيادة لمدة 6 أشهر
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مصر.. سائق ميكروباص يُغضب الأهالي بلافتة خادشة لحياء السيدات وما تحتويه صادم!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – أثار سائق ميكروباص في محافظة بورسعيد، بمصر، غضباً واسعاً وسط الأهلي، بلافتة مسيئة وضعها داخل سيارته في المكان الذي يجلس فيه الركاب.

خدش الحياء العام

وتحمل اللافتة عبارة “مسيلي على فخادك”، والتي اعتبرها أهالي بورسعيد تخدش الحياء العام للمواطنين.

وأقدمت فتاة على تصوير اللافتة، وتم نشرها على المجموعات العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مثيراً جدلاً واسعاً.

وطالب الناشطون بضبط السائق ومعاقبته، مؤكدين أنه قصد خدش حياء الركاب. خاصة السيدات.

المرور يستجيب

ونقلت صحيفة “القاهرة 24”، عن مصدر أمني في مديرية أمن سعيد، قوله إن ضباط مباحث المرور تمكنوا من ضبط السيارة استجابة لنداء الأهالي.

هذا وقد جرى التحفظ علي السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائق، والتي قد تصل إلى إيقاف رخصة السيارة والقيادة لمدة 6 أشهر.

وبالرغم من ضبط السائق إلا أن أقسام الشرطة لم تتلقي بلاغات من المواطنين رسميًا بتضررهم من اللافتة. بحسب ذات المصدر.

وأردف: “كان علي الفتاة التي قامت بالتصوير والنشر أن تحرر محضرًا رسميًا حتي يتسنى للجهات المعنية عرض السائق على النيابة العامة”.

أفعال صادمة

وقبل أسابيع، شهدت مصر حادثة تحرش  تصدت لها الضحايا بكل شجاعة، وقاما بتصوير المتهم بهواتفهما الخلوية.

وبدأت القصة مع فتاة تدعى ناريمان خالد، وصديقتها اللتان توجهتا من الجامعة إلى أقرب مطعم لأخذ استراحة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “مصراوي”، قررت الصديقتان تناول الطعام في الطريق. قبل أن يقاطعهما تاجر ثلاثيني بأفعال صادمة.

كان التاجر (32 عاماً) قد انتهى تواً من بيع المنتجات التي يحملها في صندوق. يضعه على دراجته النارية.

وكان المتهم يستعد للرحيل إلى منزله جنوب الجيزة حين لاحظ وجود الفتاتين يتناولان طعامهما، فقرر التوقف أمامهما. وبدأ بتفحص جسديهما ثم مارس العادة السرية.

“إحنا بنصورك وهنفضحك”

وأمام هذا المشهد الصادم، قررت الفتاة ناريمان إخراج هاتفها المحمول وتوثيق تصرف التاجر المشين.

وقالت ناريمان للتاجر بكل هدوء: “أحنا بنصورك وهنفضحك”. ما أصابه بالذعر والارتباك فاعتدى عليهما بالسب ولاذ بالهرب عائدا إلى زوجته وبناته.

وانتشر فيديو التحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دقائق معدودة. حتى رصدته وحدة المتابعة بمديرية أمن الجيزة.  وجرى فحصه بالتنسيق مع إدارة المساعدات الفنية باستخدام التقنيات الحديثة.

وأحيل التاجر المتحرش إلى النيابة العامة التي باشرت في التحقيقات.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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