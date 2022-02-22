حليمة بولند تستفز السعوديين بما ارتدته في "يوم التأسيس" watanserb.com
تعرضت حليمة لهجوم من السعوديين الذين أكدوا أن أزياءها لا تمت بصلة لهم
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حليمة بولند تستفز السعوديين بما ارتدته في “يوم التأسيس” وكشف حجم صدرها بوضوح! (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – أثارت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بعد ظهورها بزي غريب ليوم التأسيس السعودي.

برقع وفستان مثير!

وعبر حسابها على “سناب شات”، نشرت حليمة عدة صور وفيديوهات وهي ترتدي البرقع، دون تغطية شعرها.

وما زاد الجدل، هو استعراض حليمة لصدرها بشكل صارخ، بزي تراثي باللون الأحمر. وحرصت على نقش يديها.

وعقبت: “شنو جهزتو ليوم التأسيس السعودي؟”.

وتعرضت حليمة لهجوم وانتقادات خاصة من السعوديين. الذين أكدوا أن أزياءها لا تمت بصلة لهم.

ناطحة سحاب الكويت

وجاء في التعليقات: “ماجهزنا شي اجلناه”.

وكتب آخر ساخراً في إشارة لحجم صدرها: “ناطحة سحاب الكويت”.

بينما عقبت ناشطة: “صاحب فكرة يوم التأسيس له أجر حتى حليمة بولند تبرقعت”.

وهاجمها متابع: “حليمة في كل شي تحشر نفسها مادري متى تستوعب ان كرتها انحرق”.

وطالبها آخر بالانشغال باحتفالات بلادها وكتب: “نفسي افهم يتركون احتفالاتهم ويرجعون علينا ليه؟ عندهم احتفالهم تلتهي فيه وتحل عنا”.

ووافقته ناشطة الرأي قائلة: “الحين مو هم عندهم عيدهم الوطني ب فبراير وخايفين نبوقه منهم وش يبون بيوم التاسيس وببراقعنا.. هذا اللي كانت خايفه منه فجر السعيد”.

يوم التأسيس

وتحتفل السعودية اليوم الثلاثاء، بذكرى “يوم التأسيس”. تحت شعار “يوم بدينا”. والذي يصادف ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، قبل 3 قرون، على يد الإمام محمد بن سعود.

ولا يعتبر “يوم التأسيس” بديلاً عن اليوم الوطني الذي تحتفل به السعودية كل عام. لكن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر أمرا ملكيا في يناير الماضي يقضي باعتبار 22 فبراير من كل عام يوما للتأسيس.

وسيتم الاحتفاء بهذه المناسبة لأول مرة وسط احتفالات وفعاليات تعم المملكة  لتأكيد اعتزازها بالجذور الراسخة للدولة السعودية الممتدة لثلاثة قرون.

 

المصدر: (وطن – سناب شات)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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