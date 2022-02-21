موعد مباراة تشيلسي وليل والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

وطن – يستضيف حامل اللقب السابق فريق تشيلسي نظيره الضيف ليل الفرنسي في المواجهة القوية المنتظرة مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات ذهاب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على ميدان ملعب “ستامفورد بريدج”.

موعد مباراة تشيلسي وليل في دوري أبطال أوروبا

وستنطلق الأمسية الكروية بين فريق تشيلسي وليل في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة الحادية عشر مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة التاسعة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة تشيلسي وليل عبر شبكة قنوات”beIN Sports”الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي. كما وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة تشيلسي وليل

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة تشيلسي وليل، عبر شبكة قنوات beIN” Sports”، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

Back from Abu Dhabi and back to Cobham! 💪 Our week recapped! 🎞 — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 18, 2022

تشكيلة فريق تشيلسي

وسيلعب فريق تشيلسي بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام الضيف ليل، حيث سيكون في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

Mason on the mend. 👊 pic.twitter.com/ieAlWU9xaK — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 20, 2022

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وفي دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: أنطونيو روديجر، تياغو سليفا، أندرياس كريستنسن، مالانج سار، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، حكيم زياش، ماسون ماونت، كاي هافرتز، ماتيو كوفاتشيتش، لكن في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، روميلو لوكاكو، تيمو فيرنر.

تشكيلة فريق ليل

وسيدخل المدرب الفرنسي جوسلين غورفينيك في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه المستضيف تشيلسي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى إيفو جربيتش.

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كما وفي دفاع التشكيلة سيكون في التشكيلة كلاً من اللاعبين، سفين بوتمان، زكى شيليك، جوزيه فونتى، تياغو ديجالو، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: حاتم بن عرفة، ريناتو سانشيز، أنخيل جوميز، وسيعتمد المدرب على الثنائي، براق يلماز، جوناثان ديفيد.

(المصدر: وطن + تويتر)