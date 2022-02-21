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سجن الشميسي في السعودية
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مهددة بالترحيل إلى سوريا .. احتجاز سورية مع طفليها في سجن الشميسي السعودي

كتب خالد الأحمد
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وطن – تحتجز السلطات السعودية منذ أكثر من شهرين لاجئة سورية مع طفلين لها أكبرهما لم يتجاوز الثالثة من عمره. في سجن الشميسي المخصص لترحيل الوافدين بين مكة وجدة دون أسباب معروفة.

وكانت اللاجئة “تسنيم محمد حنطاية” تعيش مع عائلتها في اليمن منذ سنوات. وخلال عاصفة الحزم انتقلت مع السوريين الذين انتقلوا من اليمن إلى السعودية هرباً من الحرب.

ومنذ شهر قامت قوات الأمن السعودية بمداهمة منزلها في المدينة المنورة واقتيادها مع طفليها (9 أشهر و3 سنوات) دون معرفة الأسباب أثناء سفر زوجها المصاب بسرطان الدم -كما تروي شقيقتها “رزان حنطاية” لـ”وطن”.

ترحيل قسري

مضيفة نقلاً عن محامي شقيقتها أن السلطات السعودية تصر على ترحيلها عبر طائرة مباشرة من الرياض إلى دمشق رغم أنها تنتمي إلى عائلة ثورية وهناك خشية من أن يتم اعتقالها من قل مخابرات النظام.

وكشفت محدثتنا أن عناصر الأمن السعودي قاموا لحظة اعتقالها من منزلها بمصادرة جوالها، وبعد التأكد منه قاموا بفرمتته كاملاً وكأن الهدف من ذلك منعها من التواصل مع أي أحد خارج القسم الذي اقتيدت إليه.

كما لفتت شقيقة المعتقلة تسنيم إلى أن الشرطة السعودية فبركت تقريراً تدعي فيه أنها هاربة من زوجها.

ثم ادعوا أن “جرمها” “منافسة مبيعات” وانتقلوا بعدها لاتهامها بمخالفة الإقامة رغم أنها اعتادت مع زوجها على تجديد اقامتها بشكل دائم باستثناء الشهور الثلاثة الأخيرة. بسبب السعي لتأمين مستضيف جديد بعد سفر المستضيف الأول خارج المملكة بشكل نهائي.

وبعد تأمينه فوجئوا بهم يقولون لهم أن النظام متوقف وبحاجة لأساييع حتى يفتح من جديد إلى أن تم اعتقالها.

حاولوا انتزاع طفليها منها

وكشفت محدثتنا أن الشرطة حاولوا منذ أيام انتزاع طفليْ تسنيم لوضعهما في مركز إيواء. ولكنهم تركوهما لأنها أصيبت بحالة هستيريا ككل أم في مثل حالتها. علماً أنهم رفضوا إدخال علبة حليب لطفليها رغم أن طفلها “محمد” 9 أشهر مريض بالرئة ومصاب بالإسهال الدائم وبعض الجفاف. مما يعرض حياته للموت بسبب سوء التغذية والإهمال.

كما نقلت رزان عن بعض المعتقلات مع شقيقتها أنها تجلس على الأرض مع طفليها دون سرير أو أغطية في هذا الجو القارس. وهي دائمة البكاء لما آلت إليه دون ذنب اقترفته.

بينما يعيش أكثر من 1500 مقيم سوري في السجون السعودية وبعضهم نساء مع أطفالهن. كحالة تسنيم في ظروف لا إنسانية وهم موزعون بين سجن المباحث العامة وترحيلات الوافدين في حي الإسكان. ويوجد في سجن الترحيلات وحده ٦٠٠ نزيل تقريباً ما بين جدة والرياض.

 

(المصدر: وطن)

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خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013
لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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