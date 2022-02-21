مصر.. امتنعت عن ممارسة العلاقة الحميمية قبل صلاة الجمعة فعاقبها 12 ساعة متواصلة! watanserb.com
رفضت الزوجة إخبار عائلتها خوفاً من اعتداءهم على عائلة زوجها (تعبيرية)
حياتنا

مصر.. امتنعت عن ممارسة العلاقة الحميمية قبل صلاة الجمعة فعاقبها 12 ساعة متواصلة!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – تفنن زوج في مصر، بتعذيب زوجته بأبشع الطرق لمدة 12 ساعة متواصلة، لأنها امتنعت عن معاشرته قبل صلاة الجمعة.

امتنعت عن معاشرته!

في اعتداء صارخ، أقدم رجل على التعدي على زوجته بالضرب والتعذيب المتواصل لمدة 12 ساعة في محافظة البحيرة؛ لأنها امتنعت عن إعطائه “حقه الشرعي” قبل صلاة الجمعة.

وعرضت الإعلامية المصرية، نهال طايل، تفاصيل الجريمة عبر برنامجها “تفاصيل”. المذاع على قناة “صدى البلد”.

وقالت الزوجة التي تدعى هالة. من حوش عيسى بمحافظة البحيرة، إن زوجها طلب منها علاقة شرعية وقت صلاة الجمعة فرفضت. فقام بربطها في السرير، ومن ثم قام بإيصال “سلك كهرباء” لجسدها.

كهرباء وحرق بالنار

وتابعت هالة: “بعد الكهرباء والضرب والخنق سحبني للمطبخ وفتح أنبوبة البوتاجاز وجاب هدوم ولع فيها ورماني فوقها”.

وأكدت الزوجة أنها حاولت الهرب فزحفت حتى خرجت من المطبخ. لكنها تفاجأت به يلحقها وفي يده عصا غليظة. وانهال بالضرب على جسدها ثم رأسها، مردفة: “خدت 60 غرزة في رأسي”.

وأضافت: “عندما سألته لماذا تضربني هكذا؟، أجابها: “عاوز أقتلك”، مشيرة إلى أنه كان يكتم نفسها لفترة طويلة، ويخنقها بيديه لدرجة أنها فقدت الوعي.

رفضت إخبار عائلتها

وأوضحت هالة، أنها متزوجة منذ 3 سنوات و5 أشهر ولديها طفلة. ويكبرها زوجها بـ4 سنوات.

وتحدث شقيق هالة قائلاً إنها تزوجت بعد الجامعة مباشرة، ثم استكملت “دراسات عليا”. وكانت تخدم زوجها وأمه وأبيه خلال دراستها.

وتابع شقيقها: “بعد نقلها إلى المستشفى ذهبت إليها أنا وباقي العائلة وكان عددا كثيرا. وكان والد زوجها وأخيه فقط معنا بالمستشفى. فرفضت شقيقتي أن تخبرنا بأن زوجها هو من اعتدى عليها بالضرب حتى لا نقوم بإيذاء أهل زوجها المتواجدين “.

وطالب شقيق الفتاة بإلقاء القبض على الجاني والقصاص منه لشقيقته .

 

المصدر: (صدى البلد)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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