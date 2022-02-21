كاد أن يتسبب بكارثة.. راكب يحاول فتح باب طائرة “الخطوط القطرية” المتجهة إلى المغرب (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير يظهر قيام أحد الشبان محاولة فتح باب الطائرة التابعة للخطوط الجوية القطرية للقفز منها من على ارتفاع 12 ألف متر.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”. فقد فاجأ الراكب الذي لم يتم الكشف عن جنسيته، الجميع بالتوجه نحو باب الطائرة ومحاولة فتحه أثناء الرحلة المتجهة من الدوحة إلى الدار البيضاء.

بينما أثار الراكب حالة من الهلع على متن الطائرة. وقام بمواجهة عدد من الركاب أثناء تدخلهم لمنعه من القيام بفتح باب الطائرة، وتبادل الضربات واللكمات معهم.

ووفق وسائل إعلام مغربية، فإن حادثة فتح باب طائرة الخطوط القطرية وقعت يوم الثلاثاء الماضي. حيث قام طاقم ضيافة القطرية والركاب بالسيطرة عليه.

وأوضحت وسائل الإعلام المغربية أنه أثناء محاولة إيقاف الراكب، تعرض أحد الركاب للإصابة بجروح بعد أن وجه له المعتدي لكمات خاطفة.

إلا أنه ولحسن الحظ كان من بين الركاب بطل العالم في رياضة الـ”جوجيتسو”، الذي سيطرة عليه بإحكام. وقام المضيفون بتكبيله في أحد المقاعد.

وأكدت وسائل الإعلام على أنه بعد نزول الطائرة بمطار محمد الخامس. تم تسليم الراكب إلى السلطات الأمنية بالمطار بالدار البيضاء.

(المصدر: فيسبوك – وطن)

اقرأ أيضا

كيف نجت طائرة لـِ”طيران الإمارات” على متنها 372 راكب من كارثة في مطار دبي؟!

طائرة الخطوط الجـوية البريطانية تكاد تنقلب بفعل الرياح .. وبطولة الطيّار تمنع كارثة (فيديو)

على جميع الارتفاعات.. الخطوط القطرية أول شركة طيران في الشرق الأوسط توفر الإنترنت طوال الرحلة

حمد بن جاسم يكشف قصة إنشائه الخطوط القطرية ودور ملك الأردن الراحل في دعمها