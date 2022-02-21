فتح باب طائرة الخطوط القطرية watanserb.com
فيديو يظهر قيام أحد الشبان محاولة فتح باب الطائرة التابعة للخطوط الجوية القطرية للقفز منها من على ارتفاع 12 ألف متر
حياتنا

كاد أن يتسبب بكارثة.. راكب يحاول فتح باب طائرة “الخطوط القطرية” المتجهة إلى المغرب (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير يظهر قيام أحد الشبان محاولة فتح باب الطائرة التابعة للخطوط الجوية القطرية للقفز منها من على ارتفاع 12 ألف متر.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”. فقد فاجأ الراكب الذي لم يتم الكشف عن جنسيته، الجميع بالتوجه نحو باب الطائرة ومحاولة فتحه أثناء الرحلة المتجهة من الدوحة إلى الدار البيضاء.

بينما أثار الراكب حالة من الهلع على متن الطائرة. وقام بمواجهة عدد من الركاب أثناء تدخلهم لمنعه من القيام بفتح باب الطائرة، وتبادل الضربات واللكمات معهم.

ووفق وسائل إعلام مغربية، فإن حادثة فتح باب طائرة الخطوط القطرية وقعت يوم الثلاثاء الماضي. حيث قام طاقم ضيافة القطرية والركاب بالسيطرة عليه.

وأوضحت وسائل الإعلام المغربية أنه أثناء محاولة إيقاف الراكب، تعرض أحد الركاب للإصابة بجروح بعد أن وجه له المعتدي لكمات خاطفة.

إلا أنه ولحسن الحظ كان من بين الركاب بطل العالم في رياضة الـ”جوجيتسو”، الذي سيطرة عليه بإحكام. وقام المضيفون بتكبيله في أحد المقاعد.

وأكدت وسائل الإعلام على أنه بعد نزول الطائرة بمطار محمد الخامس. تم تسليم الراكب إلى السلطات الأمنية بالمطار بالدار البيضاء.

(المصدر: فيسبوك – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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